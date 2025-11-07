https://crimea.ria.ru/20251107/zelenaya-zona-vmesto-musora--v-sevastopole-rekultivirovali-svalku-1150719357.html

Зеленая зона вместо мусора – в Севастополе рекультивировали свалку

Зеленая зона вместо мусора – в Севастополе рекультивировали свалку - РИА Новости Крым, 07.11.2025

Зеленая зона вместо мусора – в Севастополе рекультивировали свалку

В Севастополе произведена рекультивация свалки "Суздальские высоты". Как сообщает Севприроднадзор, за время работ на объекте высадили более полутысячи деревьев. РИА Новости Крым, 07.11.2025

2025-11-07T20:20

2025-11-07T20:20

2025-11-07T18:22

севастополь

севприроднадзор

новости севастополя

экология

природа

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/07/1150718604_0:320:720:725_1920x0_80_0_0_8fe143f2ae382989c52486c01b632948.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе произведена рекультивация свалки "Суздальские высоты". Как сообщает Севприроднадзор, за время работ на объекте высадили более полутысячи деревьев.Всего на участке высадили 508 саженцев деревьев, провели посев многолетних трав и выполнили мероприятия для восстановления природного потенциала территории. После завершения гарантийного периода город получил полностью сформированный и жизнеспособный зеленый массив.Уточняется, что работы по ликвидации свалки стартовали в 2023 году в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология".Ранее в Белогорском районе Крыма начал работу новый современный полигон для размещения твердых коммунальных отходов мощностью 600 тысяч тонн в год, сообщала компания "Российский экологический оператор".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избавиться от свалок: сколько экотехнопарков требуется КрымуКак и где в Крыму ликвидируют свалкиЕще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, севприроднадзор, новости севастополя, экология, природа, крым, новости крыма