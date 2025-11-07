Рейтинг@Mail.ru
Зеленая зона вместо мусора – в Севастополе рекультивировали свалку - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251107/zelenaya-zona-vmesto-musora--v-sevastopole-rekultivirovali-svalku-1150719357.html
Зеленая зона вместо мусора – в Севастополе рекультивировали свалку
Зеленая зона вместо мусора – в Севастополе рекультивировали свалку - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Зеленая зона вместо мусора – в Севастополе рекультивировали свалку
В Севастополе произведена рекультивация свалки "Суздальские высоты". Как сообщает Севприроднадзор, за время работ на объекте высадили более полутысячи деревьев. РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T20:20
2025-11-07T18:22
севастополь
севприроднадзор
новости севастополя
экология
природа
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/07/1150718604_0:320:720:725_1920x0_80_0_0_8fe143f2ae382989c52486c01b632948.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе произведена рекультивация свалки "Суздальские высоты". Как сообщает Севприроднадзор, за время работ на объекте высадили более полутысячи деревьев.Всего на участке высадили 508 саженцев деревьев, провели посев многолетних трав и выполнили мероприятия для восстановления природного потенциала территории. После завершения гарантийного периода город получил полностью сформированный и жизнеспособный зеленый массив.Уточняется, что работы по ликвидации свалки стартовали в 2023 году в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология".Ранее в Белогорском районе Крыма начал работу новый современный полигон для размещения твердых коммунальных отходов мощностью 600 тысяч тонн в год, сообщала компания "Российский экологический оператор".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избавиться от свалок: сколько экотехнопарков требуется КрымуКак и где в Крыму ликвидируют свалкиЕще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/07/1150718604_0:252:720:792_1920x0_80_0_0_bcefc797c0e9ba8f9bde91581c901156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, севприроднадзор, новости севастополя, экология, природа, крым, новости крыма
Зеленая зона вместо мусора – в Севастополе рекультивировали свалку

В Севастополе на месте несанкционированной свалки высадили сотни деревьев

20:20 07.11.2025
 
© СевприроднадзорВ Севастополе завершен важный этап рекультивации свалки "Суздальские высоты"
В Севастополе завершен важный этап рекультивации свалки Суздальские высоты
© Севприроднадзор
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе произведена рекультивация свалки "Суздальские высоты". Как сообщает Севприроднадзор, за время работ на объекте высадили более полутысячи деревьев.

"В октябре 2025 года официально завершен период гарантийных обязательств и уходовых работ на рекультивированной территории бывшей несанкционированной свалки "Суздальские высоты", – констатировали в ведомстве.

Всего на участке высадили 508 саженцев деревьев, провели посев многолетних трав и выполнили мероприятия для восстановления природного потенциала территории. После завершения гарантийного периода город получил полностью сформированный и жизнеспособный зеленый массив.
Уточняется, что работы по ликвидации свалки стартовали в 2023 году в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология".
Ранее в Белогорском районе Крыма начал работу новый современный полигон для размещения твердых коммунальных отходов мощностью 600 тысяч тонн в год, сообщала компания "Российский экологический оператор".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Избавиться от свалок: сколько экотехнопарков требуется Крыму
Как и где в Крыму ликвидируют свалки
Еще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации
 
СевастопольСевприроднадзорНовости СевастополяЭкологияПриродаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:46Туристы для отдыха с детьми выбирают Ялту
21:16Импорт древесины из Белоруссии в Крым вырос в 2025 году
20:51Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении на мужчину в Симферополе
20:47В Крыму у новорожденной удалили огромную опухоль
20:20Зеленая зона вместо мусора – в Севастополе рекультивировали свалку
19:45Старое бабье лето: прогноз погоды на выходные в Крыму
19:19Труд в неволе: какую пользу приносят осужденные в Крыму
18:56В Крыму обезврежены пять взрывоопасных предметов
18:47С Красной площади – на фронт: как проходил парад 1941 года в Москве
18:31В Балаклаве готовят проекты двух гостиниц на набережной Назукина
18:28Какие совместные проекты реализуют Крым и Белоруссия
18:06В Крыму подготовили дороги к зиме и возможным снегопадам
17:43Нападение подростков на мужчину в Симферополе - СК возбудит дело
17:36Пять тысяч пассажиров: история гибели теплохода "Армения" у берегов Крыма
17:15Авиакатастрофа в Дагестане: кому принадлежит упавший вертолет
17:07В Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантинов
16:52ВСУ атакуют Курскую область – ранен 12-летний ребенок
16:33Крушение вертолета в Дагестане – прокуратура ведет проверку
16:27В Крыму предложили внедрять белорусский струнный транспорт
16:13Вертолет рухнул на жилой дом в Дагестане: четверо погибли и трое выжили
Лента новостейМолния