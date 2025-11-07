Рейтинг@Mail.ru
ВТБ: мошенники все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251107/vtb-moshenniki-vse-chasche-pytayutsya-vyvesti-dengi-cherez-kriptovalyuty-1150720680.html
ВТБ: мошенники все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты
ВТБ: мошенники все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты - РИА Новости Крым, 07.11.2025
ВТБ: мошенники все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты
Новая волна мошенничеств, которые начинаются со взлома аккаунтов в мессенджерах, наблюдается в России, но если ранее мошенники выманивали рубли, то теперь все... РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T11:29
2025-11-07T11:11
втб
криптовалюта
мошенничество
общество
киберпреступность
цифровая безопасность
соцсети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110117/21/1101172192_0:2:600:340_1920x0_80_0_0_9bcf9f48a01a16fa0721bd71ca263959.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Новая волна мошенничеств, которые начинаются со взлома аккаунтов в мессенджерах, наблюдается в России, но если ранее мошенники выманивали рубли, то теперь все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты, сообщает пресс-служба банка."Специалисты ВТБ предупреждают о новой волне мошенничеств, которые начинаются со взлома аккаунтов в мессенджерах. Получив доступ к переписке, злоумышленники от имени жертвы обращаются к ее друзьям и родственникам с просьбами о срочном переводе денег. Если ранее мошенники выманивали рубли, то сейчас перешли на криптовалюты", - говорится в сообщении.Схема начинается с телефонного звонка или сообщения в мессенджере, которые маскируются под бытовую ситуацию, чтобы дезориентировать жертву. Например, злоумышленник, представляясь старшим по дому, сообщает о срочной замене домофона и под различными предлогами вынуждает человека сообщить код из смс. Это ключевой момент, позволяющий преступникам получить полный контроль над аккаунтом жертвы в мессенджере, отмечает ВТБ.Сообщается, что, используя украденный аккаунт, злоумышленники рассылают контактам жертвы сообщения от ее имени. Наиболее распространенный сценарий - просьба помочь с покупкой криптовалюты или прямой запрос одолжить крупную сумму для перевода на криптокошелек. Мошенники объясняют это "срочной необходимостью" и обещают вернуть деньги в ближайшее время. Получив сообщение от знакомого человека, многие автоматически доверяют его содержанию. Могут начать переписку и даже советуют контакт для консультаций, говорится в сообщении.При этом, чтобы избежать разоблачения, преступники активно противодействуют попыткам верификации. На предложения друзей созвониться они отвечают, что "сейчас очень заняты", "на совещании" или "плохо ловит связь", при этом настаивая на срочности и переводе именно в криптовалюте.ВТБ советует внимательно читать содержание смс с кодом и никому не сообщать его, даже если звонящий представляется сотрудником какой-либо службы и озвучивает ваши личные данные. Также рекомендуется установить двухфакторную аутентификацию во всех мессенджерах и социальных сетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110117/21/1101172192_147:0:600:340_1920x0_80_0_0_952b2ab07ec63f984b39a0ab4262d49e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, криптовалюта, мошенничество, общество, киберпреступность, цифровая безопасность, соцсети

ВТБ: мошенники все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты

11:29 07.11.2025
 
© © Fotolia/ Artur MarciniecКиберпреступник
Киберпреступник
© © Fotolia/ Artur Marciniec
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Новая волна мошенничеств, которые начинаются со взлома аккаунтов в мессенджерах, наблюдается в России, но если ранее мошенники выманивали рубли, то теперь все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты, сообщает пресс-служба банка.
"Специалисты ВТБ предупреждают о новой волне мошенничеств, которые начинаются со взлома аккаунтов в мессенджерах. Получив доступ к переписке, злоумышленники от имени жертвы обращаются к ее друзьям и родственникам с просьбами о срочном переводе денег. Если ранее мошенники выманивали рубли, то сейчас перешли на криптовалюты", - говорится в сообщении.
Схема начинается с телефонного звонка или сообщения в мессенджере, которые маскируются под бытовую ситуацию, чтобы дезориентировать жертву. Например, злоумышленник, представляясь старшим по дому, сообщает о срочной замене домофона и под различными предлогами вынуждает человека сообщить код из смс. Это ключевой момент, позволяющий преступникам получить полный контроль над аккаунтом жертвы в мессенджере, отмечает ВТБ.
Сообщается, что, используя украденный аккаунт, злоумышленники рассылают контактам жертвы сообщения от ее имени. Наиболее распространенный сценарий - просьба помочь с покупкой криптовалюты или прямой запрос одолжить крупную сумму для перевода на криптокошелек. Мошенники объясняют это "срочной необходимостью" и обещают вернуть деньги в ближайшее время. Получив сообщение от знакомого человека, многие автоматически доверяют его содержанию. Могут начать переписку и даже советуют контакт для консультаций, говорится в сообщении.
При этом, чтобы избежать разоблачения, преступники активно противодействуют попыткам верификации. На предложения друзей созвониться они отвечают, что "сейчас очень заняты", "на совещании" или "плохо ловит связь", при этом настаивая на срочности и переводе именно в криптовалюте.
"Мошенники действуют молниеносно: уже через несколько минут после получения доступа к аккаунту в мессенджере они блокируют возможность его восстановления и начинают активное общение с контактами жертвы, чтобы попытаться украсть деньги новым способом – через крипту... Криптовалютные транзакции необратимы, а их анонимный характер делает возврат средств практически невозможным", - прокомментировал вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.
ВТБ советует внимательно читать содержание смс с кодом и никому не сообщать его, даже если звонящий представляется сотрудником какой-либо службы и озвучивает ваши личные данные. Также рекомендуется установить двухфакторную аутентификацию во всех мессенджерах и социальных сетях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВТБКриптовалютаМошенничествоОбществоКиберпреступностьЦифровая безопасностьСоцсети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:49Удары возмездия по Украине: что уничтожено высокоточным оружием
12:36Когда достроят театр кукол в Симферополе
12:35В Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ
12:31Успеновка в Запорожской области перешла под контроль России
12:27Под прикрытием детей: киевский режим тратит деньги Запада на коррупцию
12:07Крымский мост сейчас – обстановка после возобновления движения
12:03Дело о покушении на главу Запорожской области – фигуранту дали 10 лет
11:55Крымский мост открыт для проезда
11:47В Симферополе молодые люди избили прохожего – СК проводит проверку
11:41В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону
11:35Крымский мост закрыт
11:29В Подмосковье задержали россиянина со взрывчаткой
11:29ВТБ: мошенники все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты
11:15Когда российские пенсионеры получат выплаты за январь
11:05Тайфун "Калмаэги" на Филиппинах унес жизни 188 человек
10:58С 2026 года в Крыму заработает филиал Росреестра: что изменится для людей
10:49Магнитная буря сегодня: геомагнитный шторм усиливается
10:30С арендатора взыщут 1,5 млн за "благоустройство" в заказнике Ласпи
10:24Часть Симферополя и четыре района Крыма остались без воды из-за аварии
10:02Россиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО
Лента новостейМолния