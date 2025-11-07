https://crimea.ria.ru/20251107/vtb-moshenniki-vse-chasche-pytayutsya-vyvesti-dengi-cherez-kriptovalyuty-1150720680.html

ВТБ: мошенники все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты

ВТБ: мошенники все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты - РИА Новости Крым, 07.11.2025

ВТБ: мошенники все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты

Новая волна мошенничеств, которые начинаются со взлома аккаунтов в мессенджерах, наблюдается в России, но если ранее мошенники выманивали рубли, то теперь все... РИА Новости Крым, 07.11.2025

2025-11-07T11:29

2025-11-07T11:29

2025-11-07T11:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Новая волна мошенничеств, которые начинаются со взлома аккаунтов в мессенджерах, наблюдается в России, но если ранее мошенники выманивали рубли, то теперь все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты, сообщает пресс-служба банка."Специалисты ВТБ предупреждают о новой волне мошенничеств, которые начинаются со взлома аккаунтов в мессенджерах. Получив доступ к переписке, злоумышленники от имени жертвы обращаются к ее друзьям и родственникам с просьбами о срочном переводе денег. Если ранее мошенники выманивали рубли, то сейчас перешли на криптовалюты", - говорится в сообщении.Схема начинается с телефонного звонка или сообщения в мессенджере, которые маскируются под бытовую ситуацию, чтобы дезориентировать жертву. Например, злоумышленник, представляясь старшим по дому, сообщает о срочной замене домофона и под различными предлогами вынуждает человека сообщить код из смс. Это ключевой момент, позволяющий преступникам получить полный контроль над аккаунтом жертвы в мессенджере, отмечает ВТБ.Сообщается, что, используя украденный аккаунт, злоумышленники рассылают контактам жертвы сообщения от ее имени. Наиболее распространенный сценарий - просьба помочь с покупкой криптовалюты или прямой запрос одолжить крупную сумму для перевода на криптокошелек. Мошенники объясняют это "срочной необходимостью" и обещают вернуть деньги в ближайшее время. Получив сообщение от знакомого человека, многие автоматически доверяют его содержанию. Могут начать переписку и даже советуют контакт для консультаций, говорится в сообщении.При этом, чтобы избежать разоблачения, преступники активно противодействуют попыткам верификации. На предложения друзей созвониться они отвечают, что "сейчас очень заняты", "на совещании" или "плохо ловит связь", при этом настаивая на срочности и переводе именно в криптовалюте.ВТБ советует внимательно читать содержание смс с кодом и никому не сообщать его, даже если звонящий представляется сотрудником какой-либо службы и озвучивает ваши личные данные. Также рекомендуется установить двухфакторную аутентификацию во всех мессенджерах и социальных сетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

