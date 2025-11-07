Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атакуют Курскую область – ранен 12-летний ребенок - РИА Новости Крым, 07.11.2025
ВСУ атакуют Курскую область – ранен 12-летний ребенок
ВСУ атакуют Курскую область – ранен 12-летний ребенок - РИА Новости Крым, 07.11.2025
ВСУ атакуют Курскую область – ранен 12-летний ребенок
В Курской области 12-летний мальчик ранен при атаке ВСУ на гражданскую машину. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T16:52
2025-11-07T16:52
атаки всу
курская область
новости сво
обстрелы курской области
александр хинштейн
дети
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Курской области 12-летний мальчик ранен при атаке ВСУ на гражданскую машину. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.В Курскую областную больницу мальчика доставили родственники, ему оказана медицинская помощь.ВСУ регулярно атакуют гражданские машины в российском приграничье. В Курской области из-за попыток ВСУ атаковать весь движущийся транспорт ранее ограничили движение транспорта на трассе трассе Рыльск – Льгов.
ВСУ атакуют Курскую область – ранен 12-летний ребенок

При атаке ВСУ на машину в Курской области ранен 12-летний ребенок – Хинштейн

16:52 07.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Курской области 12-летний мальчик ранен при атаке ВСУ на гражданскую машину. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"В результате атаки дрона на движущийся автомобиль в селе Октябрьское Рыльского района ранен ребенок. У 12-летнего мальчика акубаротравма и мелкие осколочные ранения", – проинформировал губернатор в своем Telegram-канале.

В Курскую областную больницу мальчика доставили родственники, ему оказана медицинская помощь.
ВСУ регулярно атакуют гражданские машины в российском приграничье. В Курской области из-за попыток ВСУ атаковать весь движущийся транспорт ранее ограничили движение транспорта на трассе трассе Рыльск – Льгов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали грузовик в деревне под Курском – водитель погиб
Двое мужчин подорвались на минном поле в Курской области
Более 200 детей погибли от рук ВСУ в новых регионах с 2014 года
 
