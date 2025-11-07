https://crimea.ria.ru/20251107/vsu-atakuyut-kurskuyu-oblast--ranen-12-letniy-rebenok-1150736689.html
ВСУ атакуют Курскую область – ранен 12-летний ребенок
ВСУ атакуют Курскую область – ранен 12-летний ребенок
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Курской области 12-летний мальчик ранен при атаке ВСУ на гражданскую машину. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.В Курскую областную больницу мальчика доставили родственники, ему оказана медицинская помощь.ВСУ регулярно атакуют гражданские машины в российском приграничье. В Курской области из-за попыток ВСУ атаковать весь движущийся транспорт ранее ограничили движение транспорта на трассе трассе Рыльск – Льгов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали грузовик в деревне под Курском – водитель погибДвое мужчин подорвались на минном поле в Курской областиБолее 200 детей погибли от рук ВСУ в новых регионах с 2014 года
