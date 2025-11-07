https://crimea.ria.ru/20251107/vrag-u-vorot-moskvy-kak-prokhodil-legendarnyy-parad-v-1941-godu-1150705099.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. 7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся легендарный военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Торжество проходило в Москве, когда до линии фронта оставалось около 30 километров, а немецкие войска стояли у подступов к столице.В торжественном марше приняли участие около 28,5 тысяч человек. Парад принимал Маршал Советского Союза Семен Буденный, командовавший Московским военным округом. С трибуны Мавзолея выступил Иосиф Сталин, обратившись к бойцам и народу с речью, ставшей одной из ключевых в годы войны.После торжественного прохождения по Красной площади многие части сразу направились на фронт, где уже шли ожесточенные бои за Москву.Этот парад стал символом несгибаемого духа страны – демонстрацией уверенности в победе, веры в силу армии и народа. Событием, которое навсегда вошло в историю как один из самых героических дней Великой Отечественной войны.
история, москва, великая отечественная война, парад, ссср, видео
Враг у ворот Москвы: как проходил легендарный парад в 1941 году
Парад на Красной площади 1941 года стал символом мужества и веры в победу
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. 7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся легендарный военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Торжество проходило в Москве, когда до линии фронта оставалось около 30 километров, а немецкие войска стояли у подступов к столице.
В торжественном марше приняли участие около 28,5 тысяч человек. Парад принимал Маршал Советского Союза Семен Буденный, командовавший Московским военным округом. С трибуны Мавзолея выступил Иосиф Сталин, обратившись к бойцам и народу с речью, ставшей одной из ключевых в годы войны.
"Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина", – сказал он в выступлении.
После торжественного прохождения по Красной площади многие части сразу направились на фронт, где уже шли ожесточенные бои за Москву.
Этот парад стал символом несгибаемого духа страны – демонстрацией уверенности в победе, веры в силу армии и народа. Событием, которое навсегда вошло в историю как один из самых героических дней Великой Отечественной войны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.