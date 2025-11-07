https://crimea.ria.ru/20251107/voennoe-prestuplenie-na-more-kak-pogib-teplokhod-armeniya-1150708202.html
Военное преступление на море: как погиб теплоход "Армения"
Военное преступление на море: как погиб теплоход "Армения"
2025-11-07T06:52
2025-11-07T06:52
2025-11-07T06:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. 7 ноября 1941 года, 84 года назад, нацистские летчики потопили в Черном море советский теплоход "Армения", который в годы войны выполнял роль плавучего госпиталя. На его борту, по различным оценкам, находились от пяти до семи тысяч человек – раненые бойцы, беженцы, в том числе женщины и дети, медицинский персонал. Спасти удалось только восемь человек. Гибель "Армении" считается одной из крупнейших морских катастроф в истории человечества.Теплоход был построен в 1928 году как круизный лайнер. Его длина составляла 112 метров, водоизмещение – 5770 тонн. "Армения" совершала рейсы по маршруту Одесса – Батуми – Одесса. С началом Великой Отечественной войны теплоход переоборудовали в санитарный транспорт и передали медицинской службе Черноморского флота. В период обороны Одессы он успел эвакуировать из города порядка 16 тысяч человек.В октябре немецкая 11-я армия од командованием Эриха фон Манштейна начала операцию по захвату Крыма. Красная армия с боями отступила к Севастополю. 5 ноября поступил приказ об эвакуации из города раненых бойцов, медицинский и хозяйственный персонал, технику и лаборатории, а также сотрудников театра имени Луначарского, часть партийного руководства и персонал детского лагеря "Артек".Попасть на следовавшую через Ялту в Туапсе "Армению" хотели и многие жители Севастополя. Эвакуация происходила стихийно, поэтому никто точно не знает точно, сколько людей в итоге оказалось на борту. По приблизительным оценкам, на теплоходе находились от пяти до семи тысяч человек.Теплоход отправился в свое последнее плавание в 8 часов утра 7 ноября в сопровождении двух сторожевых катеров и двух истребителей И-153 "Чайка" для прикрытия с воздуха. На борта и верхнюю палубу "Армении" были нанесены красные кресты, на судне был поднят флаг Международного Красного Креста.В 11:25, когда судно находилось в районе Гурзуфа, его атаковали нацисты – вопреки нормам международного права, запрещавшим обстреливать госпитальные суда с соответствующими опознавательными знаками.По одной из версий, торпедоносец Heinkel He-111 сбросил на "Армению" с высоты 600 метров две торпеды, одна из которых попала в носовую часть теплохода. По другой версии, теплоход разбомбили самолеты Junkers Ju 87. Сторожевые катера Черноморского флота и четыре зенитные пушки на палубе транспорта не смогли немцам потопить транспорт.Судно стремительно пошло ко дну. Из всех находившихся на нем выжить удалось лишь восьмерым.Факт трагедии очень долго утаивали, дело в конце 1940-х годов было засекречено и недоступно для исследователей. Поиски корабля начались лишь в самом конце XX века. Продолжительное время ученым и специалистам не удавалось отыскать следы "Армении". Лишь в апреле 2020 года совместная экспедиция Русского географического общества и Минобороны РФ сообщила о том, что теплоход найден на глубине 1500 метров в 30 километрах от ялтинского побережья. Над местом гибели "Армении" по погибшим пассажирам и экипажу судна отслужили панихиду и отдали им воинские почести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/08/1119446260_0:9:1080:818_1920x0_80_0_0_d6dc8ca1ba7f234098ab1d44b42d5b94.jpg
Как в Черном море погиб теплоход" Армения" – инфографика
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. 7 ноября 1941 года, 84 года назад, нацистские летчики потопили в Черном море советский теплоход "Армения", который в годы войны выполнял роль плавучего госпиталя. На его борту, по различным оценкам, находились от пяти до семи тысяч человек – раненые бойцы, беженцы, в том числе женщины и дети, медицинский персонал. Спасти удалось только восемь человек. Гибель "Армении" считается одной из крупнейших морских катастроф в истории человечества.
Теплоход был построен в 1928 году как круизный лайнер. Его длина составляла 112 метров, водоизмещение – 5770 тонн. "Армения" совершала рейсы по маршруту Одесса – Батуми – Одесса. С началом Великой Отечественной войны теплоход переоборудовали в санитарный транспорт и передали медицинской службе Черноморского флота. В период обороны Одессы он успел эвакуировать из города порядка 16 тысяч человек.
В октябре немецкая 11-я армия од командованием Эриха фон Манштейна начала операцию по захвату Крыма. Красная армия с боями отступила к Севастополю. 5 ноября поступил приказ об эвакуации из города раненых бойцов, медицинский и хозяйственный персонал, технику и лаборатории, а также сотрудников театра имени Луначарского, часть партийного руководства и персонал детского лагеря "Артек".
Попасть на следовавшую через Ялту в Туапсе "Армению" хотели и многие жители Севастополя. Эвакуация происходила стихийно, поэтому никто точно не знает точно, сколько людей в итоге оказалось на борту. По приблизительным оценкам, на теплоходе находились от пяти до семи тысяч человек.
Теплоход отправился в свое последнее плавание в 8 часов утра 7 ноября в сопровождении двух сторожевых катеров и двух истребителей И-153 "Чайка" для прикрытия с воздуха. На борта и верхнюю палубу "Армении" были нанесены красные кресты, на судне был поднят флаг Международного Красного Креста.
В 11:25, когда судно находилось в районе Гурзуфа, его атаковали нацисты – вопреки нормам международного права, запрещавшим обстреливать госпитальные суда с соответствующими опознавательными знаками.
По одной из версий, торпедоносец Heinkel He-111 сбросил на "Армению" с высоты 600 метров две торпеды, одна из которых попала в носовую часть теплохода. По другой версии, теплоход разбомбили самолеты Junkers Ju 87. Сторожевые катера Черноморского флота и четыре зенитные пушки на палубе транспорта не смогли немцам потопить транспорт.
Судно стремительно пошло ко дну. Из всех находившихся на нем выжить удалось лишь восьмерым.
Факт трагедии очень долго утаивали, дело в конце 1940-х годов было засекречено и недоступно для исследователей. Поиски корабля начались лишь в самом конце XX века. Продолжительное время ученым и специалистам не удавалось отыскать следы "Армении". Лишь в апреле 2020 года совместная экспедиция Русского географического общества и Минобороны РФ сообщила о том, что теплоход найден на глубине 1500 метров в 30 километрах от ялтинского побережья. Над местом гибели "Армении" по погибшим пассажирам и экипажу судна отслужили панихиду и отдали им воинские почести.
