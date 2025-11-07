Рейтинг@Mail.ru
Военное преступление на море: как погиб теплоход "Армения" - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20251107/voennoe-prestuplenie-na-more-kak-pogib-teplokhod-armeniya-1150708202.html
Военное преступление на море: как погиб теплоход "Армения"
Военное преступление на море: как погиб теплоход "Армения" - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Военное преступление на море: как погиб теплоход "Армения"
7 ноября 1941 года, 84 года назад, нацистские летчики потопили в Черном море советский теплоход "Армения", который в годы войны выполнял роль плавучего... РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T06:52
2025-11-07T06:17
инфографика
теплоход "армения"
великая отечественная война
крым в истории: секреты, факты, фото
крым в великой отечественной войне
история
память
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/08/1119446260_0:110:1080:717_1920x0_80_0_0_659a75e7fd94fb3f2f4e77cea880b606.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. 7 ноября 1941 года, 84 года назад, нацистские летчики потопили в Черном море советский теплоход "Армения", который в годы войны выполнял роль плавучего госпиталя. На его борту, по различным оценкам, находились от пяти до семи тысяч человек – раненые бойцы, беженцы, в том числе женщины и дети, медицинский персонал. Спасти удалось только восемь человек. Гибель "Армении" считается одной из крупнейших морских катастроф в истории человечества.Теплоход был построен в 1928 году как круизный лайнер. Его длина составляла 112 метров, водоизмещение – 5770 тонн. "Армения" совершала рейсы по маршруту Одесса – Батуми – Одесса. С началом Великой Отечественной войны теплоход переоборудовали в санитарный транспорт и передали медицинской службе Черноморского флота. В период обороны Одессы он успел эвакуировать из города порядка 16 тысяч человек.В октябре немецкая 11-я армия од командованием Эриха фон Манштейна начала операцию по захвату Крыма. Красная армия с боями отступила к Севастополю. 5 ноября поступил приказ об эвакуации из города раненых бойцов, медицинский и хозяйственный персонал, технику и лаборатории, а также сотрудников театра имени Луначарского, часть партийного руководства и персонал детского лагеря "Артек".Попасть на следовавшую через Ялту в Туапсе "Армению" хотели и многие жители Севастополя. Эвакуация происходила стихийно, поэтому никто точно не знает точно, сколько людей в итоге оказалось на борту. По приблизительным оценкам, на теплоходе находились от пяти до семи тысяч человек.Теплоход отправился в свое последнее плавание в 8 часов утра 7 ноября в сопровождении двух сторожевых катеров и двух истребителей И-153 "Чайка" для прикрытия с воздуха. На борта и верхнюю палубу "Армении" были нанесены красные кресты, на судне был поднят флаг Международного Красного Креста.В 11:25, когда судно находилось в районе Гурзуфа, его атаковали нацисты – вопреки нормам международного права, запрещавшим обстреливать госпитальные суда с соответствующими опознавательными знаками.По одной из версий, торпедоносец Heinkel He-111 сбросил на "Армению" с высоты 600 метров две торпеды, одна из которых попала в носовую часть теплохода. По другой версии, теплоход разбомбили самолеты Junkers Ju 87. Сторожевые катера Черноморского флота и четыре зенитные пушки на палубе транспорта не смогли немцам потопить транспорт.Судно стремительно пошло ко дну. Из всех находившихся на нем выжить удалось лишь восьмерым.Факт трагедии очень долго утаивали, дело в конце 1940-х годов было засекречено и недоступно для исследователей. Поиски корабля начались лишь в самом конце XX века. Продолжительное время ученым и специалистам не удавалось отыскать следы "Армении". Лишь в апреле 2020 года совместная экспедиция Русского географического общества и Минобороны РФ сообщила о том, что теплоход найден на глубине 1500 метров в 30 километрах от ялтинского побережья. Над местом гибели "Армении" по погибшим пассажирам и экипажу судна отслужили панихиду и отдали им воинские почести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/08/1119446260_0:9:1080:818_1920x0_80_0_0_d6dc8ca1ba7f234098ab1d44b42d5b94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
теплоход "армения", великая отечественная война, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне, история, память, инфографика
Военное преступление на море: как погиб теплоход "Армения"

Как в Черном море погиб теплоход" Армения" – инфографика

06:52 07.11.2025
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. 7 ноября 1941 года, 84 года назад, нацистские летчики потопили в Черном море советский теплоход "Армения", который в годы войны выполнял роль плавучего госпиталя. На его борту, по различным оценкам, находились от пяти до семи тысяч человек – раненые бойцы, беженцы, в том числе женщины и дети, медицинский персонал. Спасти удалось только восемь человек. Гибель "Армении" считается одной из крупнейших морских катастроф в истории человечества.
Теплоход был построен в 1928 году как круизный лайнер. Его длина составляла 112 метров, водоизмещение – 5770 тонн. "Армения" совершала рейсы по маршруту Одесса – Батуми – Одесса. С началом Великой Отечественной войны теплоход переоборудовали в санитарный транспорт и передали медицинской службе Черноморского флота. В период обороны Одессы он успел эвакуировать из города порядка 16 тысяч человек.
В октябре немецкая 11-я армия од командованием Эриха фон Манштейна начала операцию по захвату Крыма. Красная армия с боями отступила к Севастополю. 5 ноября поступил приказ об эвакуации из города раненых бойцов, медицинский и хозяйственный персонал, технику и лаборатории, а также сотрудников театра имени Луначарского, часть партийного руководства и персонал детского лагеря "Артек".
Попасть на следовавшую через Ялту в Туапсе "Армению" хотели и многие жители Севастополя. Эвакуация происходила стихийно, поэтому никто точно не знает точно, сколько людей в итоге оказалось на борту. По приблизительным оценкам, на теплоходе находились от пяти до семи тысяч человек.
Гибель теплохода Армения - ИнфографикаГибель теплохода Армения - Инфографика
Теплоход отправился в свое последнее плавание в 8 часов утра 7 ноября в сопровождении двух сторожевых катеров и двух истребителей И-153 "Чайка" для прикрытия с воздуха. На борта и верхнюю палубу "Армении" были нанесены красные кресты, на судне был поднят флаг Международного Красного Креста.
В 11:25, когда судно находилось в районе Гурзуфа, его атаковали нацисты – вопреки нормам международного права, запрещавшим обстреливать госпитальные суда с соответствующими опознавательными знаками.
По одной из версий, торпедоносец Heinkel He-111 сбросил на "Армению" с высоты 600 метров две торпеды, одна из которых попала в носовую часть теплохода. По другой версии, теплоход разбомбили самолеты Junkers Ju 87. Сторожевые катера Черноморского флота и четыре зенитные пушки на палубе транспорта не смогли немцам потопить транспорт.
Судно стремительно пошло ко дну. Из всех находившихся на нем выжить удалось лишь восьмерым.
Факт трагедии очень долго утаивали, дело в конце 1940-х годов было засекречено и недоступно для исследователей. Поиски корабля начались лишь в самом конце XX века. Продолжительное время ученым и специалистам не удавалось отыскать следы "Армении". Лишь в апреле 2020 года совместная экспедиция Русского географического общества и Минобороны РФ сообщила о том, что теплоход найден на глубине 1500 метров в 30 километрах от ялтинского побережья. Над местом гибели "Армении" по погибшим пассажирам и экипажу судна отслужили панихиду и отдали им воинские почести.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаТеплоход "Армения"Великая Отечественная войнаКрым в истории: секреты, факты, фотоКрым в Великой Отечественной войнеИсторияПамять
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:14Пять беспилотников уничтожили над Крымом
07:11Крымский мост – обстановка сейчас
06:52Военное преступление на море: как погиб теплоход "Армения"
06:25Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
06:05Почему Крым русский и ждать ли инвесторов из США – мнение американца
00:01Тепло и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 7 ноября 1:05
23:16Рейд в Севастополе закрыли четвертый раз за день
22:21Открытие Путиным спорткомплекса в Крыму и диверсия на ЗАЭС: главное
22:04Крымский мост: оперативная обстановка в четверг вечером
21:44Россияне выбирают Евпаторию для экономного отдыха – цены в ноябре
21:14Собирают тонны меда: как в Севастополе помогают пчеловодам
20:51Кому грозит штраф за госномер без флага России
20:47В Симферополе прокладку канализации в Старом городе проверяет прокуратура
20:27Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
20:07Рейд в Севастополе закрыли
20:05ВСУ бомбят мирных жителей – блогер из США об ударах по Крыму
19:52Крушение ожиданий: чем запомнился первый год президентства Трампа
19:35В России появятся школьные спортивные лиги: поручения Путина
19:06В Крыму мошенник обещал провести свет и исчез с деньгами клиента
Лента новостейМолния