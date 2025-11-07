https://crimea.ria.ru/20251107/voennoe-prestuplenie-na-more-kak-pogib-teplokhod-armeniya-1150708202.html

Военное преступление на море: как погиб теплоход "Армения"

Военное преступление на море: как погиб теплоход "Армения" - РИА Новости Крым, 07.11.2025

Военное преступление на море: как погиб теплоход "Армения"

7 ноября 1941 года, 84 года назад, нацистские летчики потопили в Черном море советский теплоход "Армения", который в годы войны выполнял роль плавучего... РИА Новости Крым, 07.11.2025

2025-11-07T06:52

2025-11-07T06:52

2025-11-07T06:17

инфографика

теплоход "армения"

великая отечественная война

крым в истории: секреты, факты, фото

крым в великой отечественной войне

история

память

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/08/1119446260_0:110:1080:717_1920x0_80_0_0_659a75e7fd94fb3f2f4e77cea880b606.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. 7 ноября 1941 года, 84 года назад, нацистские летчики потопили в Черном море советский теплоход "Армения", который в годы войны выполнял роль плавучего госпиталя. На его борту, по различным оценкам, находились от пяти до семи тысяч человек – раненые бойцы, беженцы, в том числе женщины и дети, медицинский персонал. Спасти удалось только восемь человек. Гибель "Армении" считается одной из крупнейших морских катастроф в истории человечества.Теплоход был построен в 1928 году как круизный лайнер. Его длина составляла 112 метров, водоизмещение – 5770 тонн. "Армения" совершала рейсы по маршруту Одесса – Батуми – Одесса. С началом Великой Отечественной войны теплоход переоборудовали в санитарный транспорт и передали медицинской службе Черноморского флота. В период обороны Одессы он успел эвакуировать из города порядка 16 тысяч человек.В октябре немецкая 11-я армия од командованием Эриха фон Манштейна начала операцию по захвату Крыма. Красная армия с боями отступила к Севастополю. 5 ноября поступил приказ об эвакуации из города раненых бойцов, медицинский и хозяйственный персонал, технику и лаборатории, а также сотрудников театра имени Луначарского, часть партийного руководства и персонал детского лагеря "Артек".Попасть на следовавшую через Ялту в Туапсе "Армению" хотели и многие жители Севастополя. Эвакуация происходила стихийно, поэтому никто точно не знает точно, сколько людей в итоге оказалось на борту. По приблизительным оценкам, на теплоходе находились от пяти до семи тысяч человек.Теплоход отправился в свое последнее плавание в 8 часов утра 7 ноября в сопровождении двух сторожевых катеров и двух истребителей И-153 "Чайка" для прикрытия с воздуха. На борта и верхнюю палубу "Армении" были нанесены красные кресты, на судне был поднят флаг Международного Красного Креста.В 11:25, когда судно находилось в районе Гурзуфа, его атаковали нацисты – вопреки нормам международного права, запрещавшим обстреливать госпитальные суда с соответствующими опознавательными знаками.По одной из версий, торпедоносец Heinkel He-111 сбросил на "Армению" с высоты 600 метров две торпеды, одна из которых попала в носовую часть теплохода. По другой версии, теплоход разбомбили самолеты Junkers Ju 87. Сторожевые катера Черноморского флота и четыре зенитные пушки на палубе транспорта не смогли немцам потопить транспорт.Судно стремительно пошло ко дну. Из всех находившихся на нем выжить удалось лишь восьмерым.Факт трагедии очень долго утаивали, дело в конце 1940-х годов было засекречено и недоступно для исследователей. Поиски корабля начались лишь в самом конце XX века. Продолжительное время ученым и специалистам не удавалось отыскать следы "Армении". Лишь в апреле 2020 года совместная экспедиция Русского географического общества и Минобороны РФ сообщила о том, что теплоход найден на глубине 1500 метров в 30 километрах от ялтинского побережья. Над местом гибели "Армении" по погибшим пассажирам и экипажу судна отслужили панихиду и отдали им воинские почести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теплоход "армения", великая отечественная война, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне, история, память, инфографика