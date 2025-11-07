https://crimea.ria.ru/20251107/v-yalte-ustanovili-kolokol-s-zatonuvshego-teplokhoda-armeniya-1132621073.html

Пять тысяч пассажиров: история гибели теплохода "Армения" у берегов Крыма

Пять тысяч пассажиров: история гибели теплохода "Армения" у берегов Крыма

Последний раз носовой колокол теплохода "Армения" прозвонил 7 ноября 1941 года. Тогда стояла холодная ветреная погода, низко нависали облака. Из них и вынырнул немецкий бомбардировщик, "отработавший" по санитарному судну. Две авиабомбы попали в цель. "Армения" уходила под воду – вместе с людьми, которых должна была спасти.Последний рейс теплоходаНосовой колокол "Армении" дал возможность точно идентифицировать судно, которое четыре года назад нашли на глубине в полтора километра. Позже он был поднят на поверхность.В Ялте есть мемориал – символ трагедии этого санитарного судна. Копия колокола теперь установлена на набережной Ялты, на часовне в честь Собора новомучеников и исповедников российских."Оригинал носового колокола "Армении", который был поднят в ходе совместной экспедиции Центра подводных исследований Русского географического общества и Минобороны РФ в 2021 году, передан сегодня в Ялтинский историко-литературный музей, – рассказал исполнительный директор центра подводных исследований Русского географического общества Сергей Фокин. – Место выбрано не случайно: именно в Ялте в последний раз видели "Армению", отсюда она ушла в свой, к сожалению, последний трагический путь".Оригинал, поднятый с глубины в полтора километра, без "язычка". Эту железную деталь за много десятилетий "съела" морская вода. Но замолкнувший навсегда колокол – как раз правильный символ.Теплоход "Армения" погиб 7 ноября 1941 г. Он вышел из Туапсе, чтобы принять в Ялте раненых, сотрудников нескольких учреждений, партработников и их семьи. Из-за неверно переданного сообщения о том, что Ялта занята противником, санитарный транспорт ушел в Севастополь, потерял там несколько драгоценных часов.Обратно к Ялтинской бухте теплоход добрался лишь в 2 часа ночи 7 ноября, вышел в море в 8:00. И уже через два с половиной часа был атакован немецким самолетом. "Армения" затонула в результате попадания двух бомб в носовую часть. По официальным данным, на судне находилось 4-5 тысяч человек.Битва, которая изменила ход войны: 169 лет Балаклавскому сражению>>Вспомнить всех"Армения" забирала раненых, медперсонал нескольких госпиталей, партийное начальство, семьи известных на ЮБК работников высшего и среднего звена, прибывших из Симферополя сотрудников разных учреждений... Изначально теплоход должен был идти из Туапсе до Ялты. Там, на пристани, в ожидании судна, уже находились люди, машины подвозили пациентов госпиталей. Но по пути было передано неверное сообщение о том, что Ялту уже заняли немецкие части. Поэтому теплоход последовал в Севастополь, потеряв драгоценное время."Армению" в Севастополе не ждали. Сохранились дневниковые записи севастопольского военврача Афанасия Власова, который отметил возникшие сложности:"Армения" стоит на рейде Северной бухты против Севастопольского морского госпиталя, сюда доставляют катерами более легких раненых вместе с обслуживающим их медицинским персоналом.К 15 часам "Армения" подходит к пристани Артиллерийских мастерских... Пристань артиллерийских мастерских имеет вогнутую форму и между стенкой и бортом корабля остается провал. Грузить тяжелораненых нет возможности. Потребовали катер для загрузки раненых со свободного левого борта. Теплоход должен отойти в 18-00, но времени мало, погрузка очень затруднительна... Раненых приходится нести на носилках. Затребованный катер пришел с опозданием, началась трудная погрузка раненых по трапу. Наконец, теплоход отходит. По плану он должен принять в Ялте еще 1000 человек раненых".Кто именно попал, а кто не смог попасть на теплоход, неизвестно. Несколько лет шла огромная работа по установлению имен погибших на "Армении". Новые сведения о каждом пассажире судна приходилось тщательно проверять.Учитель одной из симферопольских школ Козьма Ленько вместе с женой Зиновией должны были эвакуироваться из Ялты. Когда "Армения" подошла и на борт стали пускать пассажиров, первыми после раненых поднимались женщины и дети. Козьма Иванович на борт просто не смог попасть. Скорей всего, когда смотрел вслед отходящему судну, думал, что хоть жена теперь в безопасности...Из письма Козьмы Ленько сыну Юрию (проект "Теплоход "Армения". Вспомнить всех"):"Я чувствую, что ты как бы обвиняешь меня за маму? Мне очень хотелось бы, чтобы ты знал в чем дело, но ограниченность… письма не позволит всего написать. Бесспорно одно, что мама погибла на теплоходе "Армения"...Я, будучи ранен в руку и плечо, был ограничен в движениях. Мы все время были вдвоем. Было объявлено посадить сначала женщин с детьми, потом женщин и, наконец, мужчин. Когда очередь дошла до нее, она ушла на теплоход со знакомыми с тем, чтобы возвратиться, оставив там вещи и помочь мне взять остальные вещи. Она … ушла, села, я подошел к самому теплоходу, но в этот момент раздался взрыв недалеко от нефтехранилища, теплоход подбирает неожиданно трапы и убегает в море. Таким образом осталось много мужчин, семьи которых сели на теплоход".Козьма Ленько смог добраться до Севастополя. Во время обороны города был директором подземной школы № 32, парторгом севастопольского спецкомбината № 2. Участвовал в спасении и вывозе знаменитой панорамы "Обороны Севастополя". Умер в Туапсе, в госпитале, от последствий ранения.Историк рассказал о роли Крыма в освобождении Украины от фашистов>>

