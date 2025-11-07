https://crimea.ria.ru/20251107/v-sevastopole-inomarka-sletela-v-kyuvet--voditelya-zazhalo-v-salone-1150733041.html

В Севастополе иномарка слетела в кювет – водителя зажало в салоне

В Севастополе иномарка слетела в кювет – водителя зажало в салоне - РИА Новости Крым, 07.11.2025

В Севастополе иномарка слетела в кювет – водителя зажало в салоне

В районе села Широкое под Севастополем иномарка слетела в кювет, водитель оказался зажат в салоне. Об этом сообщили в правительстве города-героя. РИА Новости Крым, 07.11.2025

2025-11-07T15:21

2025-11-07T15:21

2025-11-07T15:23

севастополь

происшествия

дтп

дтп в крыму и севастополе

новости севастополя

правительство севастополя

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/07/1150732527_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_3b74642cdd1349c71b3310a07aafa92c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В районе села Широкое под Севастополем иномарка слетела в кювет, водитель оказался зажат в салоне. Об этом сообщили в правительстве города-героя.Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в Симферопольском районе Крыма. Авария произошла утром в пятницу на дороге Симферополь – Николаевка близ села Новозбурьевка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водителя зажало в салоне авто в результате ДТП под СимферополемАвто опрокинулось через отбойник в Сочи – погибли две женщиныВ Крыму девушка на иномарке сбила двух пешеходов - один погиб на месте

севастополь

2025

Новости

