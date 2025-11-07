Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе иномарка слетела в кювет – водителя зажало в салоне - РИА Новости Крым, 07.11.2025
В Севастополе иномарка слетела в кювет – водителя зажало в салоне
В районе села Широкое под Севастополем иномарка слетела в кювет, водитель оказался зажат в салоне. Об этом сообщили в правительстве города-героя. РИА Новости Крым, 07.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В районе села Широкое под Севастополем иномарка слетела в кювет, водитель оказался зажат в салоне. Об этом сообщили в правительстве города-героя.Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в Симферопольском районе Крыма. Авария произошла утром в пятницу на дороге Симферополь – Николаевка близ села Новозбурьевка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водителя зажало в салоне авто в результате ДТП под СимферополемАвто опрокинулось через отбойник в Сочи – погибли две женщиныВ Крыму девушка на иномарке сбила двух пешеходов - один погиб на месте
В Севастополе иномарка слетела в кювет – водителя зажало в салоне

15:21 07.11.2025 (обновлено: 15:23 07.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В районе села Широкое под Севастополем иномарка слетела в кювет, водитель оказался зажат в салоне. Об этом сообщили в правительстве города-героя.

"Водитель оказался зажат в салоне. Спасатели оперативно освободили мужчину и передали медикам", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в Симферопольском районе Крыма. Авария произошла утром в пятницу на дороге Симферополь – Николаевка близ села Новозбурьевка.
