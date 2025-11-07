https://crimea.ria.ru/20251107/v-podmoskove-zaderzhali-rossiyanina-so-vzryvchatkoy-1150721257.html
В Подмосковье задержали россиянина со взрывчаткой
В Подмосковье задержали россиянина со взрывчаткой - РИА Новости Крым, 07.11.2025
В Подмосковье задержали россиянина со взрывчаткой
Агент украинских спецслужб планировал передать в Москву взрывчатку для подготовки теракта. Преступную операцию пресекли полицейские. Об этом сообщили на сайте... РИА Новости Крым, 07.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Агент украинских спецслужб планировал передать в Москву взрывчатку для подготовки теракта. Преступную операцию пресекли полицейские. Об этом сообщили на сайте "МВД Медиа".Установлено, что россиянин вступил в переписку с неизвестным в мессенджере и выразил готовность оказывать содействие украинским спецслужбам.По указанию куратора он приехал в гаражный кооператив в городе Люберцы Московской области, где забрал из тайника пакет со взрывным устройством. Его молодой человек должен был доставить в Измайловский парк в Москве и так же, через тайник, передать другим лицам, добавили правоохранители."В процессе выполнения задуманного он был задержан полицейскими", – уточнили в МВД.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 205 УК РФ. Фигурант взят под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на установление и розыск соучастников задержанного.Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на ж/д в Краснодаре, задержан агент проукраинской террористической организации. Мужчина связался с представителем проукраинской террористической организации, по указанию которого изготовил зажигательную смесь для поджога электрооборудования на железной дороге.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла подготовку теракта на мосту на СтавропольеРоссиянин получил 20 лет колонии за попытку взорвать здание таможниТеракт на Крымском мосту - когда огласят приговор
В Подмосковье предотвратили подготовку к теракту в Москве
11:29 07.11.2025 (обновлено: 11:31 07.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Агент украинских спецслужб планировал передать в Москву взрывчатку для подготовки теракта. Преступную операцию пресекли полицейские. Об этом сообщили на сайте "МВД Медиа".
"Сотрудники Центра по противодействию экстремизму главка МВД России по Московской области совместно с коллегами из ФСБ России задержали 27-летнего жителя Волоколамска. Он подозревается в приготовлении к террористическому акту", – сказано в публикации.
Установлено, что россиянин вступил в переписку с неизвестным в мессенджере и выразил готовность оказывать содействие украинским спецслужбам.
По указанию куратора он приехал в гаражный кооператив в городе Люберцы Московской области, где забрал из тайника пакет со взрывным устройством. Его молодой человек должен был доставить в Измайловский парк в Москве и так же, через тайник, передать другим лицам, добавили правоохранители.
"В процессе выполнения задуманного он был задержан полицейскими", – уточнили в МВД.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 205 УК РФ. Фигурант взят под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на установление и розыск соучастников задержанного.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на ж/д в Краснодаре
, задержан агент проукраинской террористической организации. Мужчина связался с представителем проукраинской террористической организации, по указанию которого изготовил зажигательную смесь для поджога электрооборудования на железной дороге.
