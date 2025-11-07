Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали россиянина со взрывчаткой - РИА Новости Крым, 07.11.2025
В Подмосковье задержали россиянина со взрывчаткой
В Подмосковье задержали россиянина со взрывчаткой - РИА Новости Крым, 07.11.2025
В Подмосковье задержали россиянина со взрывчаткой
Агент украинских спецслужб планировал передать в Москву взрывчатку для подготовки теракта. Преступную операцию пресекли полицейские. Об этом сообщили на сайте... РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T11:29
2025-11-07T11:31
московская область
происшествия
теракт
антитеррор
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
безопасность
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Агент украинских спецслужб планировал передать в Москву взрывчатку для подготовки теракта. Преступную операцию пресекли полицейские. Об этом сообщили на сайте "МВД Медиа".Установлено, что россиянин вступил в переписку с неизвестным в мессенджере и выразил готовность оказывать содействие украинским спецслужбам.По указанию куратора он приехал в гаражный кооператив в городе Люберцы Московской области, где забрал из тайника пакет со взрывным устройством. Его молодой человек должен был доставить в Измайловский парк в Москве и так же, через тайник, передать другим лицам, добавили правоохранители."В процессе выполнения задуманного он был задержан полицейскими", – уточнили в МВД.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 205 УК РФ. Фигурант взят под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на установление и розыск соучастников задержанного.Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на ж/д в Краснодаре, задержан агент проукраинской террористической организации. Мужчина связался с представителем проукраинской террористической организации, по указанию которого изготовил зажигательную смесь для поджога электрооборудования на железной дороге.
московская область
Новости
московская область, происшествия, теракт, антитеррор, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), безопасность, новости
В Подмосковье задержали россиянина со взрывчаткой

В Подмосковье предотвратили подготовку к теракту в Москве

11:29 07.11.2025 (обновлено: 11:31 07.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Агент украинских спецслужб планировал передать в Москву взрывчатку для подготовки теракта. Преступную операцию пресекли полицейские. Об этом сообщили на сайте "МВД Медиа".

"Сотрудники Центра по противодействию экстремизму главка МВД России по Московской области совместно с коллегами из ФСБ России задержали 27-летнего жителя Волоколамска. Он подозревается в приготовлении к террористическому акту", – сказано в публикации.

Установлено, что россиянин вступил в переписку с неизвестным в мессенджере и выразил готовность оказывать содействие украинским спецслужбам.
По указанию куратора он приехал в гаражный кооператив в городе Люберцы Московской области, где забрал из тайника пакет со взрывным устройством. Его молодой человек должен был доставить в Измайловский парк в Москве и так же, через тайник, передать другим лицам, добавили правоохранители.
"В процессе выполнения задуманного он был задержан полицейскими", – уточнили в МВД.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 205 УК РФ. Фигурант взят под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на установление и розыск соучастников задержанного.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на ж/д в Краснодаре, задержан агент проукраинской террористической организации. Мужчина связался с представителем проукраинской террористической организации, по указанию которого изготовил зажигательную смесь для поджога электрооборудования на железной дороге.
Лента новостейМолния