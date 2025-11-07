https://crimea.ria.ru/20251107/v-krymu-za-god-izyali-tri-zemelnykh-uchastka-selkhoznaznacheniya-1150728694.html

В Крыму за год изъяли три земельных участка сельхозназначения

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму изъято три участка сельхозземли, которые использовались владельцами не по назначению. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев."На основании судебных решений изъято три земельных участка. По всем остальным 100 выданным предписаниям на более чем 1 тыс. га – необходимо привести земли в порядок и использовать по назначению. Необходимо, чтобы физлица и предприниматели услышали нас. Меры реагирования будут применяться совместно с министерством земельных и имущественных отношений Крыма и департаментом земельных и имущественных отношений Севастополя", – сказал Арзиев.Он отметил, что с 1 марта 2025 года управлением Россельхознадзора в упрощенном порядке, без выезда на места, выдается предписание с целью устранения нарушений использования земель. Речь идет о "запущенных" землях, которые владельцы зачастую используют как выгодную инвестицию, в надежде, что участок в Крыму через несколько лет вырастет в цене.В целом, за этот год в суде рассмотрено 34 дела о неисполнении предписаний по нарушению земельного законодательства.Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября вступят в силу новые критерии, по которым земельные участки могут быть признаны бесхозными и изъяты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Казна Крыма пополнилась почти на миллиард от аренды госимущества и землиВ Крыму 39 тысяч га бесхозных сельхозземель вернули муниципалитетамВ Севастополе будут проверять использование участков земли по назначению

