В Крыму за год изъяли три земельных участка сельхозназначения - РИА Новости Крым, 07.11.2025
В Крыму за год изъяли три земельных участка сельхозназначения
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму изъято три участка сельхозземли, которые использовались владельцами не по назначению. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев."На основании судебных решений изъято три земельных участка. По всем остальным 100 выданным предписаниям на более чем 1 тыс. га – необходимо привести земли в порядок и использовать по назначению. Необходимо, чтобы физлица и предприниматели услышали нас. Меры реагирования будут применяться совместно с министерством земельных и имущественных отношений Крыма и департаментом земельных и имущественных отношений Севастополя", – сказал Арзиев.Он отметил, что с 1 марта 2025 года управлением Россельхознадзора в упрощенном порядке, без выезда на места, выдается предписание с целью устранения нарушений использования земель. Речь идет о "запущенных" землях, которые владельцы зачастую используют как выгодную инвестицию, в надежде, что участок в Крыму через несколько лет вырастет в цене.В целом, за этот год в суде рассмотрено 34 дела о неисполнении предписаний по нарушению земельного законодательства.Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября вступят в силу новые критерии, по которым земельные участки могут быть признаны бесхозными и изъяты.
В Крыму за год изъяли три земельных участка сельхозназначения

За год в Крыму изъяли три используемых не по назначению участка сельхозземли

13:48 07.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму изъято три участка сельхозземли, которые использовались владельцами не по назначению. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев.
"На основании судебных решений изъято три земельных участка. По всем остальным 100 выданным предписаниям на более чем 1 тыс. га – необходимо привести земли в порядок и использовать по назначению. Необходимо, чтобы физлица и предприниматели услышали нас. Меры реагирования будут применяться совместно с министерством земельных и имущественных отношений Крыма и департаментом земельных и имущественных отношений Севастополя", – сказал Арзиев.
Он отметил, что с 1 марта 2025 года управлением Россельхознадзора в упрощенном порядке, без выезда на места, выдается предписание с целью устранения нарушений использования земель. Речь идет о "запущенных" землях, которые владельцы зачастую используют как выгодную инвестицию, в надежде, что участок в Крыму через несколько лет вырастет в цене.
"Модно покупать землю в Республике Крым. Вкладывать деньги и держать ее, зная, что у тебя есть где-то участок, который когда-то может вырасти в цене в несколько раз, инвестировать. Мы призываем отказаться от такой тенденции. И если вы купили участок - заниматься им, либо сдавать в аренду", – добавил Арсен Арзиев.
В целом, за этот год в суде рассмотрено 34 дела о неисполнении предписаний по нарушению земельного законодательства.
Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября вступят в силу новые критерии, по которым земельные участки могут быть признаны бесхозными и изъяты.
