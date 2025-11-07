В Крыму у новорожденной удалили огромную опухоль

https://crimea.ria.ru/20251107/v-krymu-u-novorozhdennoy-udalili-ogromnuyu-opukhol-1150728854.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Успешную операцию по удалению кистозной опухоли у новорожденной девочки провели детские хирурги в перинатальном центре республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко. Об этом сообщили в минздраве Крыма.Специалисты уточнили, что сложное вмешательство было проведено в первые сутки жизни ребенка. Речь идет о доброкачественной кистозной опухоли объемом около 300 мл, исходящей из яичника. Это образование создавало риск возникновения некроза и потери яичника, а также приводило к сдавлению органов и невозможности усвоения питания.Патология была выявлена во время беременности: размеры образования брюшной полости достигали 10 см. Столь сложный случай требовал родоразрешения именно в Перинатальном центре, где возможно оказание высокотехнологичной помощи младенцам в первые сутки жизни, добавили в минздраве.Вмешательство прошло успешно. После стабилизации состояния и повторного дообследования ребенок вместе с мамой выписан домой, подчеркнули специалисты.Ранее сообщалось, что врачи-нейрохирурги Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6 выполнили две уникальные для региона операции. Обучение для крымских специалистов провел профессор Приволжского исследовательского медуниверситета Минздрава России Иван Морозов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начали делать операции на сердце с помощью 3D-навигацииВ Крыму изобрели уникальный переходник для аппаратов ИВЛКак в Крыму нервы лечат иглами - рефлексотерапевт рассказывает о методе

