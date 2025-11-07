Рейтинг@Mail.ru
В Крыму у новорожденной удалили огромную опухоль
В Крыму у новорожденной удалили огромную опухоль
В Крыму у новорожденной удалили огромную опухоль - РИА Новости Крым, 07.11.2025
В Крыму у новорожденной удалили огромную опухоль
Успешную операцию по удалению кистозной опухоли у новорожденной девочки провели детские хирурги в перинатальном центре республиканской клинической больницы им... РИА Новости Крым, 07.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Успешную операцию по удалению кистозной опухоли у новорожденной девочки провели детские хирурги в перинатальном центре республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко. Об этом сообщили в минздраве Крыма.Специалисты уточнили, что сложное вмешательство было проведено в первые сутки жизни ребенка. Речь идет о доброкачественной кистозной опухоли объемом около 300 мл, исходящей из яичника. Это образование создавало риск возникновения некроза и потери яичника, а также приводило к сдавлению органов и невозможности усвоения питания.Патология была выявлена во время беременности: размеры образования брюшной полости достигали 10 см. Столь сложный случай требовал родоразрешения именно в Перинатальном центре, где возможно оказание высокотехнологичной помощи младенцам в первые сутки жизни, добавили в минздраве.Вмешательство прошло успешно. После стабилизации состояния и повторного дообследования ребенок вместе с мамой выписан домой, подчеркнули специалисты.Ранее сообщалось, что врачи-нейрохирурги Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6 выполнили две уникальные для региона операции. Обучение для крымских специалистов провел профессор Приволжского исследовательского медуниверситета Минздрава России Иван Морозов.
В Крыму у новорожденной удалили огромную опухоль

В Крыму медики провели уникальную операцию по удалению огромной опухоли у новорожденной

20:47 07.11.2025
 
Специалисты Перинатального центра в Крыму удалили огромную опухоль у новорожденной девочки
Специалисты Перинатального центра в Крыму удалили огромную опухоль у новорожденной девочки
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Успешную операцию по удалению кистозной опухоли у новорожденной девочки провели детские хирурги в перинатальном центре республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко. Об этом сообщили в минздраве Крыма.
"В перинатальном центре Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко детские хирурги успешно провели уникальную операцию, удалив огромное новообразование у новорожденной девочки с использованием малоинвазивных технологий", – сказано в сообщении.
Специалисты уточнили, что сложное вмешательство было проведено в первые сутки жизни ребенка. Речь идет о доброкачественной кистозной опухоли объемом около 300 мл, исходящей из яичника. Это образование создавало риск возникновения некроза и потери яичника, а также приводило к сдавлению органов и невозможности усвоения питания.
Патология была выявлена во время беременности: размеры образования брюшной полости достигали 10 см. Столь сложный случай требовал родоразрешения именно в Перинатальном центре, где возможно оказание высокотехнологичной помощи младенцам в первые сутки жизни, добавили в минздраве.
"После рождения ребенку было проведено УЗИ органов брюшной полости, подтверждено наличие кистозного образования. После дообследования и подготовки новорожденная девочка была прооперирована. С помощью малоинвазивных методик образование было полностью удалено, при этом были сохранены ткани яичника", – рассказали медики.
Вмешательство прошло успешно. После стабилизации состояния и повторного дообследования ребенок вместе с мамой выписан домой, подчеркнули специалисты.
Ранее сообщалось, что врачи-нейрохирурги Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6 выполнили две уникальные для региона операции. Обучение для крымских специалистов провел профессор Приволжского исследовательского медуниверситета Минздрава России Иван Морозов.
