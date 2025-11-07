Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предложили внедрять белорусский струнный транспорт
В Крыму предложили внедрять белорусский струнный транспорт
новости, ялтинский международный форум, крым, транспорт, сергей глазьев, ситуация в белоруссии, союзное государство
В Крыму предложили внедрять белорусский струнный транспорт

Белорусская разработка может решить транспортную проблему в Крыму – Глазьев

16:27 07.11.2025
 
© ust.incПроект струнного транспорта белорусских разработчиков
Проект струнного транспорта белорусских разработчиков
© ust.inc
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев предложил внедрять в Крыму разработку белорусских инженеров – струнный транспорт. Такое предложение он выдвинул на площадке Ялтинского международного форума в Москве.

"Недавно белорусские инженеры разработали совершенно новый вид транспорта. Так называемый струнный транспорт, который пятикратно ниже железнодорожного по капиталоемкости ", – сказал Глазьев.

По его совам, струнный транспорт представляет собой воздушный вариант железной дороги, которая подвешивается на специально сконструированном сплетении тросов, прикрепленных к опорам с идеально ровными рельсами. По ним со скоростью до 120 км/ч перемещаются кабины, способные перевозить в комфортабельных условиях от 5 до 30 пассажиров, а также контейнеры и грузы.
"Для сложного рельефа Крыма, как мне представляется, это решение многих вопросов транспортной доступности: не нужно пробивать тоннели, взрывать горы. Транспорт достаточно экологичный, чистый. Он электрический. Полностью наше оборудование, наша электроника, беспилотные кабины. В общем, все выгодно, эффективно и для Крыма, мне кажется, идеальное транспортное решение для многих транспортных коридоров", – считает госсекретарь Союзного государства.
Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".
Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.
НовостиЯлтинский международный форумКрымТранспортСергей ГлазьевСитуация в БелоруссииСоюзное государство
 
