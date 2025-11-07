В Крыму предложили внедрять белорусский струнный транспорт

https://crimea.ria.ru/20251107/v-krymu-predlozhili-vnedryat-belorusskiy-strunnyy-transport-1150734635.html

Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев предложил внедрять в Крыму разработку белорусских инженеров – струнный транспорт. Такое предложение он выдвинул РИА Новости Крым, 07.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев предложил внедрять в Крыму разработку белорусских инженеров – струнный транспорт. Такое предложение он выдвинул на площадке Ялтинского международного форума в Москве.По его совам, струнный транспорт представляет собой воздушный вариант железной дороги, которая подвешивается на специально сконструированном сплетении тросов, прикрепленных к опорам с идеально ровными рельсами. По ним со скоростью до 120 км/ч перемещаются кабины, способные перевозить в комфортабельных условиях от 5 до 30 пассажиров, а также контейнеры и грузы."Для сложного рельефа Крыма, как мне представляется, это решение многих вопросов транспортной доступности: не нужно пробивать тоннели, взрывать горы. Транспорт достаточно экологичный, чистый. Он электрический. Полностью наше оборудование, наша электроника, беспилотные кабины. В общем, все выгодно, эффективно и для Крыма, мне кажется, идеальное транспортное решение для многих транспортных коридоров", – считает госсекретарь Союзного государства.Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое место занимает Белоруссия во внешней торговле КрымаУ Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества - АксеновЛукашенко: только сообща россияне и белорусы смогут противостоять вызовам

