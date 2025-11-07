В Крыму недобор сельхозкультур - что с продовольственной безопасностью

https://crimea.ria.ru/20251107/v-krymu-nedobor-selkhozkultur---chto-s-prodovolstvennoy-bezopasnostyu-1150730361.html
в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым высказал руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и...
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Для Крыма текущий года выдался непростым из-за недобора основных валовых сельскохозяйственных культур, однако в целом на продовольственной безопасности это не отразится. Такое мнение в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым высказал руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев."Да, этот год непростой, год сложный, год недобора основных валовых сельскохозяйственных культур. Речь и зерновой группе, и о масличной, также есть недобор кормовых культур, необходимых для развития животноводства. Тем не менее, работа и наших аграриев, и всех субъектов предпринимательской деятельности, которые работают в агропромышленном секторе и которые контролируются службой Росельхознадзора, <...> направлена на то, чтобы продовольственная безопасность наших регионов, нашей страны, была под контролем", - сказал он.По словам Арзиева, несмотря на непростую ситуацию, потребности внутреннего рынка будут полностью закрыты благодаря поддержке других субъектов, причем, это касается как поставок зерновых, так и других культур.Накануне сообщалось, что правительство России дополнительно выделит более 6 млрд рублей на инвестиционные и краткосрочные льготные кредиты для сельскохозяйственных производителей. В сентябре Минсельхоз дополнительно выделил Крыму 45,7 млн рублей для предоставления льготных кредитов аграриям, пострадавшим от чрезвычайной ситуации агроклиматического характера.
В Крыму недобор основных валовых сельскохозяйственных культур - Россельхознадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Для Крыма текущий года выдался непростым из-за недобора основных валовых сельскохозяйственных культур, однако в целом на продовольственной безопасности это не отразится. Такое мнение в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым высказал руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев.
"Да, этот год непростой, год сложный, год недобора основных валовых сельскохозяйственных культур. Речь и зерновой группе, и о масличной, также есть недобор кормовых культур, необходимых для развития животноводства. Тем не менее, работа и наших аграриев, и всех субъектов предпринимательской деятельности, которые работают в агропромышленном секторе и которые контролируются службой Росельхознадзора, <...> направлена на то, чтобы продовольственная безопасность наших регионов, нашей страны, была под контролем", - сказал он.
По словам Арзиева, несмотря на непростую ситуацию, потребности внутреннего рынка будут полностью закрыты благодаря поддержке других субъектов, причем, это касается как поставок зерновых, так и других культур.
"Работа уже проводится. И на гражданах это никак не отразится. Весь внутренний рынок и все наши экспортные потенциалы сильно не пострадают, - заверил глава регионального управления Россельхознадзора. - Есть снижение некоторых показателей. Но, тем не менее, планируем, что до конца года эта ситуация выровняется".
Накануне сообщалось, что правительство России дополнительно выделит более 6 млрд рублей
на инвестиционные и краткосрочные льготные кредиты для сельскохозяйственных производителей. В сентябре Минсельхоз дополнительно выделил Крыму 45,7 млн рублей для предоставления льготных кредитов аграриям, пострадавшим от чрезвычайной ситуации
агроклиматического характера.
