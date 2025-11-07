Рейтинг@Mail.ru
В Крыму недобор сельхозкультур - что с продовольственной безопасностью - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251107/v-krymu-nedobor-selkhozkultur---chto-s-prodovolstvennoy-bezopasnostyu-1150730361.html
В Крыму недобор сельхозкультур - что с продовольственной безопасностью
В Крыму недобор сельхозкультур - что с продовольственной безопасностью - РИА Новости Крым, 07.11.2025
В Крыму недобор сельхозкультур - что с продовольственной безопасностью
в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым высказал руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и... РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T14:34
2025-11-07T14:34
россельхознадзор
крым
новости крыма
сельское хозяйство
продовольственная безопасность крыма
арсен арзиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0f/1141875280_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_022bdb1746d9754cc516002c29c2d0c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Для Крыма текущий года выдался непростым из-за недобора основных валовых сельскохозяйственных культур, однако в целом на продовольственной безопасности это не отразится. Такое мнение в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым высказал руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев."Да, этот год непростой, год сложный, год недобора основных валовых сельскохозяйственных культур. Речь и зерновой группе, и о масличной, также есть недобор кормовых культур, необходимых для развития животноводства. Тем не менее, работа и наших аграриев, и всех субъектов предпринимательской деятельности, которые работают в агропромышленном секторе и которые контролируются службой Росельхознадзора, &lt;...&gt; направлена на то, чтобы продовольственная безопасность наших регионов, нашей страны, была под контролем", - сказал он.По словам Арзиева, несмотря на непростую ситуацию, потребности внутреннего рынка будут полностью закрыты благодаря поддержке других субъектов, причем, это касается как поставок зерновых, так и других культур.Накануне сообщалось, что правительство России дополнительно выделит более 6 млрд рублей на инвестиционные и краткосрочные льготные кредиты для сельскохозяйственных производителей. В сентябре Минсельхоз дополнительно выделил Крыму 45,7 млн рублей для предоставления льготных кредитов аграриям, пострадавшим от чрезвычайной ситуации агроклиматического характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агропромышленный комплекс Крыма получил свыше трех миллиардов рублейПродовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливоЧто будет с ценами в Крыму на картофель зимой
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0f/1141875280_34:0:1171:853_1920x0_80_0_0_71bbb1fb0238b4ec6312969ac24c1ed8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россельхознадзор, крым, новости крыма, сельское хозяйство, продовольственная безопасность крыма, арсен арзиев
В Крыму недобор сельхозкультур - что с продовольственной безопасностью

В Крыму недобор основных валовых сельскохозяйственных культур - Россельхознадзор

14:34 07.11.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваУборка урожая в Крыму
Уборка урожая в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Для Крыма текущий года выдался непростым из-за недобора основных валовых сельскохозяйственных культур, однако в целом на продовольственной безопасности это не отразится. Такое мнение в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым высказал руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев.
"Да, этот год непростой, год сложный, год недобора основных валовых сельскохозяйственных культур. Речь и зерновой группе, и о масличной, также есть недобор кормовых культур, необходимых для развития животноводства. Тем не менее, работа и наших аграриев, и всех субъектов предпринимательской деятельности, которые работают в агропромышленном секторе и которые контролируются службой Росельхознадзора, <...> направлена на то, чтобы продовольственная безопасность наших регионов, нашей страны, была под контролем", - сказал он.
По словам Арзиева, несмотря на непростую ситуацию, потребности внутреннего рынка будут полностью закрыты благодаря поддержке других субъектов, причем, это касается как поставок зерновых, так и других культур.
"Работа уже проводится. И на гражданах это никак не отразится. Весь внутренний рынок и все наши экспортные потенциалы сильно не пострадают, - заверил глава регионального управления Россельхознадзора. - Есть снижение некоторых показателей. Но, тем не менее, планируем, что до конца года эта ситуация выровняется".
Накануне сообщалось, что правительство России дополнительно выделит более 6 млрд рублей на инвестиционные и краткосрочные льготные кредиты для сельскохозяйственных производителей. В сентябре Минсельхоз дополнительно выделил Крыму 45,7 млн рублей для предоставления льготных кредитов аграриям, пострадавшим от чрезвычайной ситуации агроклиматического характера.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Агропромышленный комплекс Крыма получил свыше трех миллиардов рублей
Продовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливо
Что будет с ценами в Крыму на картофель зимой
 
РоссельхознадзорКрымНовости КрымаСельское хозяйствоПродовольственная безопасность КрымаАрсен Арзиев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:21В Севастополе иномарка слетела в кювет – водителя зажало в салоне
14:43Россиянам ограничили выдачу шенгенских виз в Евросоюз
14:34В Крыму недобор сельхозкультур - что с продовольственной безопасностью
14:20Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил России
14:10Крымский мост – обстановка к обеду пятницы
14:06Пассажир иномарки погиб в лобовом ДТП под Симферополем
13:48В Крыму за год изъяли три земельных участка сельхозназначения
13:26Новости СВО: страшные потери Киева за неделю
13:05Октябрьская революция 1917 года в цифрах и фактах
12:49Удары возмездия по Украине: что уничтожено высокоточным оружием
12:36Когда достроят театр кукол в Симферополе
12:35В Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ
12:31Успеновка в Запорожской области перешла под контроль России
12:27Под прикрытием детей: киевский режим тратит деньги Запада на коррупцию
12:07Крымский мост сейчас – обстановка после возобновления движения
12:03Дело о покушении на главу Запорожской области – фигуранту дали 10 лет
11:55Крымский мост открыт для проезда
11:47В Симферополе молодые люди избили прохожего – СК проводит проверку
11:41В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону
11:35Крымский мост закрыт
Лента новостейМолния