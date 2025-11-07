https://crimea.ria.ru/20251107/v-krymu-nedobor-selkhozkultur---chto-s-prodovolstvennoy-bezopasnostyu-1150730361.html

В Крыму недобор сельхозкультур - что с продовольственной безопасностью

В Крыму недобор сельхозкультур - что с продовольственной безопасностью

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Для Крыма текущий года выдался непростым из-за недобора основных валовых сельскохозяйственных культур, однако в целом на продовольственной безопасности это не отразится. Такое мнение в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым высказал руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев."Да, этот год непростой, год сложный, год недобора основных валовых сельскохозяйственных культур. Речь и зерновой группе, и о масличной, также есть недобор кормовых культур, необходимых для развития животноводства. Тем не менее, работа и наших аграриев, и всех субъектов предпринимательской деятельности, которые работают в агропромышленном секторе и которые контролируются службой Росельхознадзора, <...> направлена на то, чтобы продовольственная безопасность наших регионов, нашей страны, была под контролем", - сказал он.По словам Арзиева, несмотря на непростую ситуацию, потребности внутреннего рынка будут полностью закрыты благодаря поддержке других субъектов, причем, это касается как поставок зерновых, так и других культур.Накануне сообщалось, что правительство России дополнительно выделит более 6 млрд рублей на инвестиционные и краткосрочные льготные кредиты для сельскохозяйственных производителей. В сентябре Минсельхоз дополнительно выделил Крыму 45,7 млн рублей для предоставления льготных кредитов аграриям, пострадавшим от чрезвычайной ситуации агроклиматического характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агропромышленный комплекс Крыма получил свыше трех миллиардов рублейПродовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливоЧто будет с ценами в Крыму на картофель зимой

