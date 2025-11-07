https://crimea.ria.ru/20251107/v-balaklave-gotovyat-proekty-dvukh-gostinits-na-naberezhnoy-nazukina-1150736864.html

В Балаклаве готовят проекты двух гостиниц на набережной Назукина

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на заседании архитектурно-художественного совета рассмотрели два важных для развития Балаклавы объекта, которые включены в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал". Это пятизвездочный гостиничный комплекс на набережной Назукина, 41, и гостиничный комплекс на набережной Назукина, 29, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что оба проекта были поддержаны архсоветом, но не единогласно – была жаркая дискуссия. По второму проекту – гостинице на Назукина, 29 – было предложение авторам встретиться с членами архсовета и обсудить детали на экспертной сессии.Кроме того, эксперты высказались за улучшения гостиницы на Назукина, 29. Предложили добавить озеленения, более детально рассмотреть те материалы, которые будут использоваться при облицовке зданий. Инвестору предстоит реконструкция здания, находящегося на месте бывшей советской флотской научной базы.Новая гостиница будет состоять из двух основных секций. Первая – это номерной фонд, вторая – общественное здание. В гостинице, помимо номеров, будут находиться ресторан, спа-комплекс и бассейн, поделился деталями проекта губернатор.Гостиничный комплекс на Назукина, 41 будет находиться рядом с историческими зданиями – домами с зеленой крышей в конце набережной. В 2008-2011 годах под видом реконструкции здания разобрали, а затем возвели заново. Сейчас же инвестор проведет восстановительные работы в первоначальном стиле по историческим документам.Также он напомнил, что сейчас по программе социально-экономического развития идет строительство набережной со всей необходимой инфраструктурой, туристические объекты будут строить инвесторы."Благодаря участию в федеральном проекте инвесторы смогут пользоваться федеральной поддержкой при строительстве. После реализации проекта набережная Балаклавы будет открытой для всех жителей и гостей – это будет единая прогулочная зона", – отметил Развожаев.Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция нового объекта предполагает создание стоянки на 600 судов, всей необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства.Проект, в частности, предполагает реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, а также переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей, решение проблемы КОС.О планах включения курорта "Балаклава" в Севастополе в проект "Пять морей и озеро Байкал" сообщалось в марте. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Это даст региону три тысячи рабочих мест.Проект направлен на строительство 12 крупных морских курортов в 10 субъектах РФ. Он позволит увеличить номерной фонд на 77 тысяч, создать более 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 10 миллионов дополнительных туристов в год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят канализационный коллектор в БалаклавеГоспрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 годаВ Севастополе и Балаклаве создадут туристические кластеры за 90 млрд

