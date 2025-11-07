Рейтинг@Mail.ru
Узбекистан инвестирует в экономику США более 100 млрд долларов – Трамп - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Узбекистан инвестирует в экономику США более 100 млрд долларов – Трамп
Узбекистан инвестирует в экономику США более 100 млрд долларов – Трамп - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Узбекистан инвестирует в экономику США более 100 млрд долларов – Трамп
Узбекистан инвестирует около 35 миллиардов долларов в экономику США в течение следующих трех лет, увеличив эту сумму до более чем 100 млрд долларов в течение... РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T07:54
2025-11-07T09:17
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1a/1137605242_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_89951ad7c73a05d9bdd66ea5d37b70f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Узбекистан инвестирует около 35 миллиардов долларов в экономику США в течение следующих трех лет, увеличив эту сумму до более чем 100 млрд долларов в течение следующего десятилетия. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Белом доме.Он уточнил, что речь идет об инвестициях в добычу полезных ископаемых, авиацию, производство автозапчастей, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику, химическую промышленность, информационные технологии и другие.Трамп выразил признательность Мирзиееву и заверил, что США настроены на "долгие и продуктивные отношения" с этой страной.В Вашингтоне президент США провел встречу с президентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении в ходе саммита "Центральная Азия + США" (С5+1).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Узбекистан инвестирует в экономику США более 100 млрд долларов – Трамп

Узбекистан вложит в экономику США $35 млрд в ближайшие три года – Трамп

07:54 07.11.2025 (обновлено: 09:17 07.11.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Узбекистан инвестирует около 35 миллиардов долларов в экономику США в течение следующих трех лет, увеличив эту сумму до более чем 100 млрд долларов в течение следующего десятилетия. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Белом доме.
"В течение следующих трех лет Узбекистан будет закупать (продукцию) и инвестирует почти на 35 млрд долларов, а в течение следующих 10 лет - более 100 миллиардов долларов, в ключевые американские отрасли", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Он уточнил, что речь идет об инвестициях в добычу полезных ископаемых, авиацию, производство автозапчастей, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику, химическую промышленность, информационные технологии и другие.
Трамп выразил признательность Мирзиееву и заверил, что США настроены на "долгие и продуктивные отношения" с этой страной.
В Вашингтоне президент США провел встречу с президентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении в ходе саммита "Центральная Азия + США" (С5+1).
