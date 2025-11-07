Узбекистан инвестирует в экономику США более 100 млрд долларов – Трамп

https://crimea.ria.ru/20251107/uzbekistan-investiruet-v-ekonomiku-ssha-bolee-100-mlrd-dollarov--tramp-1150717373.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Узбекистан инвестирует около 35 миллиардов долларов в экономику США в течение следующих трех лет, увеличив эту сумму до более чем 100 млрд долларов в течение следующего десятилетия. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Белом доме.Он уточнил, что речь идет об инвестициях в добычу полезных ископаемых, авиацию, производство автозапчастей, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику, химическую промышленность, информационные технологии и другие.Трамп выразил признательность Мирзиееву и заверил, что США настроены на "долгие и продуктивные отношения" с этой страной.В Вашингтоне президент США провел встречу с президентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении в ходе саммита "Центральная Азия + США" (С5+1).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

