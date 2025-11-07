https://crimea.ria.ru/20251107/uspenovka-v-zaporozhskoy-oblasti-pereshla-pod-kontrol-rossii-1150723967.html
Успеновка в Запорожской области перешла под контроль России
Вооруженные силы России полностью выбили украинские формирования из населенного пункта Успеновка Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России полностью выбили украинские формирования из населенного пункта Успеновка Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Всего на данном направлении Киев лишился до 1695 военнослужащих, двух танков, 11 боевых бронированных машин и 96 автомобилей. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 218-го гвардейского танкового полка с успешным освобождением от врага с освобождением населенного пункта.
"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Успеновка Запорожской области", - сказано в сводке военного ведомства за минувшую неделю.
Всего на данном направлении Киев лишился до 1695 военнослужащих, двух танков, 11 боевых бронированных машин и 96 автомобилей.
Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 218-го гвардейского танкового полка с успешным освобождением от врага с освобождением населенного пункта.
"На всех направлениях воины полка показали беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, продолжая славные традиции воинов-фронтовиков. Мы будем помнить воинов полка, навсегда вписавших свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за нашу Родину", – сказано в телеграмме министра.
