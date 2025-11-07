Рейтинг@Mail.ru
Успеновка в Запорожской области перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Успеновка в Запорожской области перешла под контроль России
Успеновка в Запорожской области перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Успеновка в Запорожской области перешла под контроль России
Вооруженные силы России полностью выбили украинские формирования из населенного пункта Успеновка Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T12:31
2025-11-07T12:55
новости сво
министерство обороны рф
запорожская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
андрей белоусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России полностью выбили украинские формирования из населенного пункта Успеновка Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Всего на данном направлении Киев лишился до 1695 военнослужащих, двух танков, 11 боевых бронированных машин и 96 автомобилей. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 218-го гвардейского танкового полка с успешным освобождением от врага с освобождением населенного пункта.
Успеновка в Запорожской области перешла под контроль России

Армия России освободила Успеновку в Запорожской области

12:31 07.11.2025 (обновлено: 12:55 07.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России полностью выбили украинские формирования из населенного пункта Успеновка Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Успеновка Запорожской области", - сказано в сводке военного ведомства за минувшую неделю.
Всего на данном направлении Киев лишился до 1695 военнослужащих, двух танков, 11 боевых бронированных машин и 96 автомобилей.
Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 218-го гвардейского танкового полка с успешным освобождением от врага с освобождением населенного пункта.

"На всех направлениях воины полка показали беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, продолжая славные традиции воинов-фронтовиков. Мы будем помнить воинов полка, навсегда вписавших свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за нашу Родину", – сказано в телеграмме министра.

