Туристы для отдыха с детьми выбирают Ялту
Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха с детьми в ноябре. Таковы данные исследования российского портала бронирования Твил.ру. РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T21:46
2025-11-07T21:46
2025-11-07T18:16
крым
новости крыма
ялта
туризм в крыму
внутренний туризм
отдых в крыму
детский отдых
дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха с детьми в ноябре. Таковы данные исследования российского портала бронирования Твил.ру.По их данным, чаще всего в ноябре россияне везут детей в Санкт-Петербург, где в среднем за одну ночь в отеле придется заплатит 4649 рублей. Второе место по популярности разделили Сочи и Москва – 4733 и 5701 рублей соответственно, на третьем – Казань со средним чеком в 4928 рублей. Ялта заняла пятую позицию. При этом в курортной столице Крыма за ночь в отеле попросят в среднем 6389 рублей.Также в рейтинге оказались Нижний Новгород – 5333 рубля, Кисловодск – 4915 рублей, Анапа –4295 и Геленджик – 5154 рублей.Как сообщалось, Евпатория возглавила десятку самых экономных направлений для отдыха в ноябре.
Ялта вошла в топ-10 направлений для отдыха с детьми в ноябре
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха с детьми в ноябре. Таковы данные исследования российского портала бронирования Твил.ру.
"Популярность ноябрьского отдыха с детьми в текущем году выросла на 10% по сравнению с ноябрем 2024. Популярны как экскурсионные, так и курортные направления", – выяснили аналитики.
По их данным, чаще всего в ноябре россияне везут детей в Санкт-Петербург, где в среднем за одну ночь в отеле придется заплатит 4649 рублей. Второе место по популярности разделили Сочи и Москва – 4733 и 5701 рублей соответственно, на третьем – Казань со средним чеком в 4928 рублей.
Ялта заняла пятую позицию. При этом в курортной столице Крыма за ночь в отеле попросят в среднем 6389 рублей.
Также в рейтинге оказались Нижний Новгород – 5333 рубля, Кисловодск – 4915 рублей, Анапа –4295 и Геленджик – 5154 рублей.
Как сообщалось, Евпатория возглавила
десятку самых экономных направлений для отдыха в ноябре.
