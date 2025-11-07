Цена на подсолнечное масло побила мировой рекорд

https://crimea.ria.ru/20251107/tsena-na-podsolnechnoe-maslo-pobila-mirovoy-rekord-1150716680.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Цена на подсолнечное масло в мире достигла рекордных за три года 1357 долларов за тонну. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на анализы Всемирного банка и украинского минсельхоза.Отмечается, что стоимость растительного масла в этом году росла четыре месяца подряд и в октябре увеличилась еще на 3,4%. Это стало максимальным значением с октября 2022 года.С начала года украинские поставки составили 3,1 миллиона тонн, в то время как в прошлом году за девять месяцев было поставлено 4,5 миллиона тонн масла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для севастопольских хозяек подешевел борщВпадают в спячку: как в Крыму хранят яблоки перед отправкой на материкРыбаки Севастополя и Крыма назвали основные проблемы промысла
07:39 07.11.2025 (обновлено: 09:18 07.11.2025)