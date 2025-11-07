Рейтинг@Mail.ru
Цена на подсолнечное масло побила мировой рекорд - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251107/tsena-na-podsolnechnoe-maslo-pobila-mirovoy-rekord-1150716680.html
Цена на подсолнечное масло побила мировой рекорд
Цена на подсолнечное масло побила мировой рекорд - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Цена на подсолнечное масло побила мировой рекорд
Цена на подсолнечное масло в мире достигла рекордных за три года 1357 долларов за тонну. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на анализы Всемирного банка и... РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T07:39
2025-11-07T09:18
в мире
цены и тарифы
экспорт
продукты
растительное масло
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142105575_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1c6647bfe82409ac29c5fc2fce26cee5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Цена на подсолнечное масло в мире достигла рекордных за три года 1357 долларов за тонну. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на анализы Всемирного банка и украинского минсельхоза.Отмечается, что стоимость растительного масла в этом году росла четыре месяца подряд и в октябре увеличилась еще на 3,4%. Это стало максимальным значением с октября 2022 года.С начала года украинские поставки составили 3,1 миллиона тонн, в то время как в прошлом году за девять месяцев было поставлено 4,5 миллиона тонн масла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для севастопольских хозяек подешевел борщВпадают в спячку: как в Крыму хранят яблоки перед отправкой на материкРыбаки Севастополя и Крыма назвали основные проблемы промысла
https://crimea.ria.ru/20251003/tseny-na-govyadinu-v-mire-byut-rekordy-65-letney-davnosti-1149946667.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142105575_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5abe5e52d49e7a3fa5ab3ad2958c3e2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, цены и тарифы, экспорт, продукты, растительное масло, новости
Цена на подсолнечное масло побила мировой рекорд

Цена на подсолнечное масло в мире достигла рекордных 1357 долларов за тонну

07:39 07.11.2025 (обновлено: 09:18 07.11.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПроизводство подсолнечного масла
Производство подсолнечного масла - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Цена на подсолнечное масло в мире достигла рекордных за три года 1357 долларов за тонну. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на анализы Всемирного банка и украинского минсельхоза.
Отмечается, что стоимость растительного масла в этом году росла четыре месяца подряд и в октябре увеличилась еще на 3,4%. Это стало максимальным значением с октября 2022 года.

Отмечается, что одной из основных причин роста цен стало снижение экспорта из Украины, которая является одним из крупнейших производителей и поставщиков подсолнечного масла в мире. Ее экспорт снижается с декабря прошлого года, а в последние месяцы опустился до многолетних минимумов: в сентябре на мировой рынок было поставлено 203,4 тысячи тонн подсолнечного масла, что в 1,8 раза меньше уровня годом ранее.

С начала года украинские поставки составили 3,1 миллиона тонн, в то время как в прошлом году за девять месяцев было поставлено 4,5 миллиона тонн масла.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Для севастопольских хозяек подешевел борщ
Впадают в спячку: как в Крыму хранят яблоки перед отправкой на материк
Рыбаки Севастополя и Крыма назвали основные проблемы промысла
Говядина - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
3 октября, 22:29
Цены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давности
 
В миреЦены и тарифыЭкспортПродуктыРастительное маслоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02Россиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО
09:35Удары по Украине сегодня: в регионах прогремели мощные взрывы
08:53Мошенники отобрали у крымчан почти 62 млн рублей за неделю
08:41Магнитная буря началась на Земле
08:29Орбан допустил скорую встречу Путина и Трампа в Будапеште
08:12Враг у ворот Москвы: как проходил легендарный парад в 1941 году
07:54Узбекистан инвестирует в экономику США более 100 млрд долларов – Трамп
07:39Цена на подсолнечное масло побила мировой рекорд
07:21Рейд в Севастополе открыли после ночи простоя
07:14Пять беспилотников уничтожили над Крымом
07:11Крымский мост – обстановка сейчас
06:52Военное преступление на море: как погиб теплоход "Армения"
06:25Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
06:05Почему Крым русский и ждать ли инвесторов из США – мнение американца
00:01Тепло и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 7 ноября 1:05
23:16Рейд в Севастополе закрыли четвертый раз за день
22:21Открытие Путиным спорткомплекса в Крыму и диверсия на ЗАЭС: главное
22:04Крымский мост: оперативная обстановка в четверг вечером
21:44Россияне выбирают Евпаторию для экономного отдыха – цены в ноябре
Лента новостейМолния