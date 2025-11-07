Рейтинг@Mail.ru
Тепло и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Тепло и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Тепло и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Тепло и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
В пятницу погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом... РИА Новости Крым, 07.11.2025
крымская погода
погода в крыму
крым
новости крыма
прогноз
симферополь
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +18...+20 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +16...+18.
крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма, прогноз, симферополь, севастополь
Тепло и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу

00:01 07.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень на южном берегу Крыма
Осень на южном берегу Крыма - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12, днем +15…+20 градусов, в горах +12…+14", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +18...+20 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +16...+18.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
Дождь в горах Крыма
1 ноября, 21:23
Сколько осадков выпало в Крыму в октябре и как они наполнили реки
 
Крымская погодаПогода в КрымуКрымНовости КрымаПрогнозСимферопольСевастополь
 
