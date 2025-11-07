https://crimea.ria.ru/20251107/teplo-i-utrenniy-tuman-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-pyatnitsu-1150690604.html
Тепло и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
В пятницу погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом... РИА Новости Крым, 07.11.2025
крымская погода
погода в крыму
крым
новости крыма
прогноз
симферополь
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +18...+20 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +16...+18.
крым
симферополь
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
