Тайфун "Калмаэги" на Филиппинах унес жизни 188 человек - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Тайфун "Калмаэги" на Филиппинах унес жизни 188 человек
Тайфун "Калмаэги" на Филиппинах унес жизни 188 человек - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Тайфун "Калмаэги" на Филиппинах унес жизни 188 человек
На Филиппинах в результате тайфуна "Калмаэги" погибли 188 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление гражданской обороны страны. РИА Новости Крым, 07.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. На Филиппинах в результате тайфуна "Калмаэги" погибли 188 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление гражданской обороны страны.Стихия обрушилась на центральную часть республики 4 ноября. Тайфун затронул примерно 706 тысяч человек, из которых 348 тысяч были перемещены в эвакуационные центры. Также в 53 населенных пунктах объявили чрезвычайное положение. Погибшими числятся 188 человек, при этом число жертв может увеличиться.Информация о пострадавших россиянах в посольство России в республике не поступала."Информацию о пострадавших россиянах нам не сообщали", - проинформировали в диппредставительстве.Ранее посольство РФ на Филиппинах рекомендовало россиянам избегать выхода на улицу и поездок в зоны, подверженные наводнениям и оползням.Накануне президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин Фердинанду Маркосу в связи с жертвами и разрушениями, вызванными тайфуном.
Тайфун "Калмаэги" на Филиппинах унес жизни 188 человек

В результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах погибли 188 человек

11:05 07.11.2025
 
© AP Photo Jacqueline HernandezПоследствия тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах
Последствия тайфуна Калмаэги на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo Jacqueline Hernandez
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. На Филиппинах в результате тайфуна "Калмаэги" погибли 188 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление гражданской обороны страны.
Стихия обрушилась на центральную часть республики 4 ноября. Тайфун затронул примерно 706 тысяч человек, из которых 348 тысяч были перемещены в эвакуационные центры. Также в 53 населенных пунктах объявили чрезвычайное положение. Погибшими числятся 188 человек, при этом число жертв может увеличиться.
"Большинство жертв были найдены в провинции Себу. При этом еще 135 человек числятся пропавшими, а 96 – пострадавшими", – пишет газета Inquirer.
Информация о пострадавших россиянах в посольство России в республике не поступала.
"Информацию о пострадавших россиянах нам не сообщали", - проинформировали в диппредставительстве.
Ранее посольство РФ на Филиппинах рекомендовало россиянам избегать выхода на улицу и поездок в зоны, подверженные наводнениям и оползням.
Накануне президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин Фердинанду Маркосу в связи с жертвами и разрушениями, вызванными тайфуном.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах достигло 140 человек
СМИ: число погибших из-за тайфуна на Филиппинах превысило 100 человек
На Филиппинах после тайфуна задействованы тысячи полицейских, пишут СМИ
 
