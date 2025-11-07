https://crimea.ria.ru/20251107/tayfun-kalmaegi-na-filippinakh-unes-zhizni-188-chelovek-1150719869.html
Тайфун "Калмаэги" на Филиппинах унес жизни 188 человек
Тайфун "Калмаэги" на Филиппинах унес жизни 188 человек - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Тайфун "Калмаэги" на Филиппинах унес жизни 188 человек
На Филиппинах в результате тайфуна "Калмаэги" погибли 188 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление гражданской обороны страны. РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T11:05
2025-11-07T11:05
2025-11-07T11:03
филиппины
в мире
стихия
природа
новости
тайфун
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/07/1150720319_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_89781d6122ac949d56abc2b1405325a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. На Филиппинах в результате тайфуна "Калмаэги" погибли 188 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление гражданской обороны страны.Стихия обрушилась на центральную часть республики 4 ноября. Тайфун затронул примерно 706 тысяч человек, из которых 348 тысяч были перемещены в эвакуационные центры. Также в 53 населенных пунктах объявили чрезвычайное положение. Погибшими числятся 188 человек, при этом число жертв может увеличиться.Информация о пострадавших россиянах в посольство России в республике не поступала."Информацию о пострадавших россиянах нам не сообщали", - проинформировали в диппредставительстве.Ранее посольство РФ на Филиппинах рекомендовало россиянам избегать выхода на улицу и поездок в зоны, подверженные наводнениям и оползням.Накануне президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин Фердинанду Маркосу в связи с жертвами и разрушениями, вызванными тайфуном.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах достигло 140 человекСМИ: число погибших из-за тайфуна на Филиппинах превысило 100 человекНа Филиппинах после тайфуна задействованы тысячи полицейских, пишут СМИ
филиппины
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/07/1150720319_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_f39749b20af9045eab95829dae5598d0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филиппины, в мире, стихия, природа, новости, тайфун
Тайфун "Калмаэги" на Филиппинах унес жизни 188 человек
В результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах погибли 188 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. На Филиппинах в результате тайфуна "Калмаэги" погибли 188 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление гражданской обороны страны.
Стихия обрушилась на центральную часть республики 4 ноября. Тайфун затронул примерно 706 тысяч человек, из которых 348 тысяч были перемещены в эвакуационные центры. Также в 53 населенных пунктах объявили чрезвычайное положение. Погибшими числятся 188 человек, при этом число жертв может увеличиться.
"Большинство жертв были найдены в провинции Себу. При этом еще 135 человек числятся пропавшими, а 96 – пострадавшими", – пишет газета Inquirer.
Информация о пострадавших россиянах в посольство России в республике не поступала.
"Информацию о пострадавших россиянах нам не сообщали", - проинформировали в диппредставительстве.
Ранее посольство РФ на Филиппинах рекомендовало россиянам избегать выхода на улицу и поездок в зоны, подверженные наводнениям и оползням.
Накануне президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин Фердинанду Маркосу в связи с жертвами и разрушениями, вызванными тайфуном.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: