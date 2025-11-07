Тайфун "Калмаэги" на Филиппинах унес жизни 188 человек

https://crimea.ria.ru/20251107/tayfun-kalmaegi-na-filippinakh-unes-zhizni-188-chelovek-1150719869.html

2025-11-07T11:05

2025-11-07T11:05

2025-11-07T11:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. На Филиппинах в результате тайфуна "Калмаэги" погибли 188 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление гражданской обороны страны.Стихия обрушилась на центральную часть республики 4 ноября. Тайфун затронул примерно 706 тысяч человек, из которых 348 тысяч были перемещены в эвакуационные центры. Также в 53 населенных пунктах объявили чрезвычайное положение. Погибшими числятся 188 человек, при этом число жертв может увеличиться.Информация о пострадавших россиянах в посольство России в республике не поступала."Информацию о пострадавших россиянах нам не сообщали", - проинформировали в диппредставительстве.Ранее посольство РФ на Филиппинах рекомендовало россиянам избегать выхода на улицу и поездок в зоны, подверженные наводнениям и оползням.Накануне президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин Фердинанду Маркосу в связи с жертвами и разрушениями, вызванными тайфуном.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах достигло 140 человекСМИ: число погибших из-за тайфуна на Филиппинах превысило 100 человекНа Филиппинах после тайфуна задействованы тысячи полицейских, пишут СМИ

