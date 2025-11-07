Рейтинг@Mail.ru
Старое бабье лето: прогноз погоды на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Старое бабье лето: прогноз погоды на выходные в Крыму
Старое бабье лето: прогноз погоды на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Старое бабье лето: прогноз погоды на выходные в Крыму
Теплые, погожие дни ожидают крымчан и гостей полуострова на выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" РИА Новости Крым, 07.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Теплые, погожие дни ожидают крымчан и гостей полуострова на выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Вообще, заметил специалист, сценарий "пятого воздушного океана", который формируется в Крыму и на юге нашей страны, будет напоминать погоду сентября."Для жителей центральной России - идеальное старое бабье лето с обилием солнца, с очень комфортным для осени теплом. Так что по большому счету крымчане будут переживать московское старое бабье лето, и я думаю, что в накладе они не останутся, и будут довольствоваться такими благоприятными метеоусловиями", - уверен Евгений Тишковец.
евгений тишковец, центр погоды "фобос", крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма
Старое бабье лето: прогноз погоды на выходные в Крыму

Теплая осенняя погода ожидается в Крыму в субботу и воскресенье

19:45 07.11.2025
 
Осень в Крыму
Осень в Крыму
© Telegram Галина Огнева
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Теплые, погожие дни ожидают крымчан и гостей полуострова на выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.

"В субботу и в воскресенье характер погодных условий существенно не изменится. В воскресенье чуть больше облаков, но без осадков. В ночное время от +6 до +11 градусов, может быть +7…+12, и днем максимально термометры покажут +15…+20 – это, как минимум, градусов на 7-8 теплее, чем должно быть в первой декаде ноября", - сообщил он.

Вообще, заметил специалист, сценарий "пятого воздушного океана", который формируется в Крыму и на юге нашей страны, будет напоминать погоду сентября.
"Для жителей центральной России - идеальное старое бабье лето с обилием солнца, с очень комфортным для осени теплом. Так что по большому счету крымчане будут переживать московское старое бабье лето, и я думаю, что в накладе они не останутся, и будут довольствоваться такими благоприятными метеоусловиями", - уверен Евгений Тишковец.
