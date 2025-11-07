https://crimea.ria.ru/20251107/staroe-babe-leto-prognoz-pogody-na-vykhodnye-v-krymu-1150733178.html
Старое бабье лето: прогноз погоды на выходные в Крыму
Старое бабье лето: прогноз погоды на выходные в Крыму
Теплые, погожие дни ожидают крымчан и гостей полуострова на выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" РИА Новости Крым, 07.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Теплые, погожие дни ожидают крымчан и гостей полуострова на выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Вообще, заметил специалист, сценарий "пятого воздушного океана", который формируется в Крыму и на юге нашей страны, будет напоминать погоду сентября."Для жителей центральной России - идеальное старое бабье лето с обилием солнца, с очень комфортным для осени теплом. Так что по большому счету крымчане будут переживать московское старое бабье лето, и я думаю, что в накладе они не останутся, и будут довольствоваться такими благоприятными метеоусловиями", - уверен Евгений Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крым
Теплая осенняя погода ожидается в Крыму в субботу и воскресенье