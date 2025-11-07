Рейтинг@Mail.ru
С Красной площади – на фронт: как проходил парад 1941 года в Москве - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20251107/s-krasnoy-ploschadi--na-front-kak-prokhodil-parad-1941-goda-v-moskve--1141658216.html
С Красной площади – на фронт: как проходил парад 1941 года в Москве
С Красной площади – на фронт: как проходил парад 1941 года в Москве - РИА Новости Крым, 07.11.2025
С Красной площади – на фронт: как проходил парад 1941 года в Москве
7 ноября отмечается День воинской славы России, установленный в честь военного парада на Красной площади 1941 года. Этот парад в ознаменование 24-й годовщины... РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T18:47
2025-11-07T18:47
инфографика
великая отечественная война
парад
ссср
иосиф сталин
военный парад на красной площади 1941 года
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141658957_0:92:3000:1780_1920x0_80_0_0_82d4c40026d33c805098fe1ac9cdda7d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. 7 ноября отмечается День воинской славы России, установленный в честь военного парада на Красной площади 1941 года. Этот парад в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции имел огромное значение для поднятия боевого духа Красной Армии и всей страны в решающий момент Великой Отечественной войны. Осенью 1941-го под Москвой решалась судьба страны. Советские войска вели тяжелые оборонительные бои с наступавшими фашистскими частями. В некоторых местах линия фронта проходила в 30 километрах от центра города. Парад 7 ноября 1941 года готовился в обстановке строгой секретности. Командирам частей, участвующих в параде, сообщили о его проведении в 23:00 6 ноября. Приглашаемым на Красную площадь представителям трудящихся сообщали о проведении торжества с пяти часов утра 7 ноября. В последний момент было перенесено и время начала парада – с 10:00 на 8:00. Также были особо усилены меры безопасности, большое внимание уделялось и авиационному прикрытию парада. Командовал парадом командующий Московским военным округом генерал-лейтенант Павел Артемьев, принимал маршал Советского Союза Семен Буденный. На трибуне Мавзолея собралось все высшее руководство СССР во главе с наркомом обороны Иосифом Сталиным, который не стал эвакуироваться из столицы в Куйбышев. Все громкоговорители страны транслировали парад по радио. Всего в параде участвовали около 28 500 военнослужащих, 140 артиллерийских орудий, 160 танков, 232 автомашины. Авиация не принимала участие из-за плохой погоды. Парад продолжался всего 25 минут, но пришедшие на Красную площадь, в том числе корреспонденты иностранных газет, убедились в том, что боевой дух армии не сломлен. Войска уходили с парада прямиком на фронт. Буквально через месяц вермахт потерпит свое первое крупное поражение, план блицкрига будет сорван. За все годы войны парады в Москве больше не проводились. Войска прошли по Красной площади уже в 1945 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141658957_0:0:1874:1406_1920x0_80_0_0_bc8a20a39a207582ef30c3702a2ceb2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великая отечественная война, парад, ссср, иосиф сталин, военный парад на красной площади 1941 года, инфографика, история
С Красной площади – на фронт: как проходил парад 1941 года в Москве

Военный парад на Красной площади 1941 года – история в инфографике

18:47 07.11.2025
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. 7 ноября отмечается День воинской славы России, установленный в честь военного парада на Красной площади 1941 года. Этот парад в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции имел огромное значение для поднятия боевого духа Красной Армии и всей страны в решающий момент Великой Отечественной войны.
Военный парад на Красной площади 1941 года. Инфографика
Осенью 1941-го под Москвой решалась судьба страны. Советские войска вели тяжелые оборонительные бои с наступавшими фашистскими частями. В некоторых местах линия фронта проходила в 30 километрах от центра города.
Парад 7 ноября 1941 года готовился в обстановке строгой секретности. Командирам частей, участвующих в параде, сообщили о его проведении в 23:00 6 ноября. Приглашаемым на Красную площадь представителям трудящихся сообщали о проведении торжества с пяти часов утра 7 ноября. В последний момент было перенесено и время начала парада – с 10:00 на 8:00. Также были особо усилены меры безопасности, большое внимание уделялось и авиационному прикрытию парада.
Командовал парадом командующий Московским военным округом генерал-лейтенант Павел Артемьев, принимал маршал Советского Союза Семен Буденный. На трибуне Мавзолея собралось все высшее руководство СССР во главе с наркомом обороны Иосифом Сталиным, который не стал эвакуироваться из столицы в Куйбышев. Все громкоговорители страны транслировали парад по радио.
Всего в параде участвовали около 28 500 военнослужащих, 140 артиллерийских орудий, 160 танков, 232 автомашины. Авиация не принимала участие из-за плохой погоды. Парад продолжался всего 25 минут, но пришедшие на Красную площадь, в том числе корреспонденты иностранных газет, убедились в том, что боевой дух армии не сломлен.
Войска уходили с парада прямиком на фронт. Буквально через месяц вермахт потерпит свое первое крупное поражение, план блицкрига будет сорван. За все годы войны парады в Москве больше не проводились. Войска прошли по Красной площади уже в 1945 году.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаВеликая Отечественная войнаПарадСССРИосиф СталинВоенный парад на Красной площади 1941 годаИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45Старое бабье лето: прогноз погоды на выходные в Крыму
19:19Труд в неволе: какую пользу приносят осужденные в Крыму
18:56В Крыму обезврежены пять взрывоопасных предметов
18:47С Красной площади – на фронт: как проходил парад 1941 года в Москве
18:31В Балаклаве готовят проекты двух гостиниц на набережной Назукина
18:28Какие совместные проекты реализуют Крым и Белоруссия
18:06В Крыму подготовили дороги к зиме и возможным снегопадам
17:43Нападение подростков на мужчину в Симферополе - СК возбудит дело
17:36Пять тысяч пассажиров: история гибели теплохода "Армения" у берегов Крыма
17:15Авиакатастрофа в Дагестане: кому принадлежит упавший вертолет
17:07В Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантинов
16:52ВСУ атакуют Курскую область – ранен 12-летний ребенок
16:33Крушение вертолета в Дагестане – прокуратура ведет проверку
16:27В Крыму предложили внедрять белорусский струнный транспорт
16:13Вертолет рухнул на жилой дом в Дагестане: четверо погибли и трое выжили
16:05Утечек нет: водолазы осмотрели затонувшие танкеры в Керченском проливе
15:57В Дагестане упал вертолет - на борту было семь человек
15:47Авария обесточила сорок улиц в Евпатории
15:33Турпоток в Крым может вырасти до 7 млн человек по итогам года
15:21В Севастополе иномарка слетела в кювет – водителя зажало в салоне
Лента новостейМолния