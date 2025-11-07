https://crimea.ria.ru/20251107/reyd-v-sevastopole-otkryli-posle-nochi-prostoya-1150717205.html

Рейд в Севастополе открыли после ночи простоя

Рейд в Севастополе открыли после ночи простоя

В Севастополе утром в пятницу возобновили движение катеров и паромов через бухту, которое было приостановлено вечером в четверг. Об этом сообщает городской...

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в пятницу возобновили движение катеров и паромов через бухту, которое было приостановлено вечером в четверг. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Накануне рейд в городе закрывали четыре раза – в 6 утра, в 16:30 и в 20:00. Причины приостановки сообщения не сообщались. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

