https://crimea.ria.ru/20251107/reyd-v-sevastopole-otkryli-posle-nochi-prostoya-1150717205.html
Рейд в Севастополе открыли после ночи простоя
Рейд в Севастополе открыли после ночи простоя - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Рейд в Севастополе открыли после ночи простоя
В Севастополе утром в пятницу возобновили движение катеров и паромов через бухту, которое было приостановлено вечером в четверг. Об этом сообщает городской... РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T07:21
2025-11-07T07:21
2025-11-07T07:21
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181775_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de050dd52cabb862d1c5fa7b29b594cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в пятницу возобновили движение катеров и паромов через бухту, которое было приостановлено вечером в четверг. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Накануне рейд в городе закрывали четыре раза – в 6 утра, в 16:30 и в 20:00. Причины приостановки сообщения не сообщались. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181775_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec267c6e6ed50eb80de379d462c09763.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, новости севастополя
Рейд в Севастополе открыли после ночи простоя
В Севастополе открыли рейд после девяти часов простоя