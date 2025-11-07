Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыли после ночи простоя - РИА Новости Крым, 07.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251107/reyd-v-sevastopole-otkryli-posle-nochi-prostoya-1150717205.html
Рейд в Севастополе открыли после ночи простоя
Рейд в Севастополе открыли после ночи простоя - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Рейд в Севастополе открыли после ночи простоя
В Севастополе утром в пятницу возобновили движение катеров и паромов через бухту, которое было приостановлено вечером в четверг. Об этом сообщает городской... РИА Новости Крым, 07.11.2025
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181775_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de050dd52cabb862d1c5fa7b29b594cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в пятницу возобновили движение катеров и паромов через бухту, которое было приостановлено вечером в четверг. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Накануне рейд в городе закрывали четыре раза – в 6 утра, в 16:30 и в 20:00. Причины приостановки сообщения не сообщались. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, новости севастополя
Рейд в Севастополе открыли после ночи простоя

В Севастополе открыли рейд после девяти часов простоя

07:21 07.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в пятницу возобновили движение катеров и паромов через бухту, которое было приостановлено вечером в четверг. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Накануне рейд в городе закрывали четыре раза – в 6 утра, в 16:30 и в 20:00. Причины приостановки сообщения не сообщались.
"Морской пассажирский транспорт осуществляет движение", - говорится в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортОбщественный транспортМорской транспортГородская средаДепартамент транспорта СевастополяНовости Севастополя
 
