Рейтинг@Mail.ru
Пять беспилотников уничтожили над Крымом - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251107/pyat-bespilotnikov-unichtozhili-nad-krymom-1150717007.html
Пять беспилотников уничтожили над Крымом
Пять беспилотников уничтожили над Крымом - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Пять беспилотников уничтожили над Крымом
Средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили над регионами России 11 украинских беспилотников, в том числе пять – над Крымом. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T07:14
2025-11-07T07:20
крым
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150651053_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_b92b24e5c65d999d5dd1c9fb960aebfc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили над регионами России 11 украинских беспилотников, в том числе пять – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, воздушная атака трех беспилотников ВСУ была отражена над Брянской областью, еще два БПЛА сбили над Курской областью, один – над Калужской областью. Сутками ранее средства ПВО в течение ночи уничтожили над регионами 75 вражеских БПЛА, в том числе семь – над Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150651053_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_cbdaf217423a3e84fa7ef72bc9044009.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу
Пять беспилотников уничтожили над Крымом

Над Крымом сбили пять беспилотников

07:14 07.11.2025 (обновлено: 07:20 07.11.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М2" группировки "Центр"
Боевое дежурство ЗРК Тор-М2 группировки Центр - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили над регионами России 11 украинских беспилотников, в том числе пять – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе пять БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

Кроме того, воздушная атака трех беспилотников ВСУ была отражена над Брянской областью, еще два БПЛА сбили над Курской областью, один – над Калужской областью.
Сутками ранее средства ПВО в течение ночи уничтожили над регионами 75 вражеских БПЛА, в том числе семь – над Крымом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымАтаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02Россиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО
09:35Удары по Украине сегодня: в регионах прогремели мощные взрывы
08:53Мошенники отобрали у крымчан почти 62 млн рублей за неделю
08:41Магнитная буря началась на Земле
08:29Орбан допустил скорую встречу Путина и Трампа в Будапеште
08:12Враг у ворот Москвы: как проходил легендарный парад в 1941 году
07:54Узбекистан инвестирует в экономику США более 100 млрд долларов – Трамп
07:39Цена на подсолнечное масло побила мировой рекорд
07:21Рейд в Севастополе открыли после ночи простоя
07:14Пять беспилотников уничтожили над Крымом
07:11Крымский мост – обстановка сейчас
06:52Военное преступление на море: как погиб теплоход "Армения"
06:25Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
06:05Почему Крым русский и ждать ли инвесторов из США – мнение американца
00:01Тепло и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 7 ноября 1:05
23:16Рейд в Севастополе закрыли четвертый раз за день
22:21Открытие Путиным спорткомплекса в Крыму и диверсия на ЗАЭС: главное
22:04Крымский мост: оперативная обстановка в четверг вечером
21:44Россияне выбирают Евпаторию для экономного отдыха – цены в ноябре
Лента новостейМолния