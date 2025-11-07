https://crimea.ria.ru/20251107/pyat-bespilotnikov-unichtozhili-nad-krymom-1150717007.html
Пять беспилотников уничтожили над Крымом
Пять беспилотников уничтожили над Крымом - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Пять беспилотников уничтожили над Крымом
Средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили над регионами России 11 украинских беспилотников, в том числе пять – над Крымом. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T07:14
2025-11-07T07:14
2025-11-07T07:20
крым
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150651053_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_b92b24e5c65d999d5dd1c9fb960aebfc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили над регионами России 11 украинских беспилотников, в том числе пять – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, воздушная атака трех беспилотников ВСУ была отражена над Брянской областью, еще два БПЛА сбили над Курской областью, один – над Калужской областью. Сутками ранее средства ПВО в течение ночи уничтожили над регионами 75 вражеских БПЛА, в том числе семь – над Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150651053_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_cbdaf217423a3e84fa7ef72bc9044009.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу
Пять беспилотников уничтожили над Крымом
Над Крымом сбили пять беспилотников
07:14 07.11.2025 (обновлено: 07:20 07.11.2025)