Пять беспилотников уничтожили над Крымом

Пять беспилотников уничтожили над Крымом

2025-11-07T07:14

2025-11-07T07:14

2025-11-07T07:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили над регионами России 11 украинских беспилотников, в том числе пять – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, воздушная атака трех беспилотников ВСУ была отражена над Брянской областью, еще два БПЛА сбили над Курской областью, один – над Калужской областью. Сутками ранее средства ПВО в течение ночи уничтожили над регионами 75 вражеских БПЛА, в том числе семь – над Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

