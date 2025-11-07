Рейтинг@Mail.ru
Орбан допустил скорую встречу Путина и Трампа в Будапеште - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251107/orban-dopustil-skoruyu-vstrechu-putina-i-trampa-v-budapeshte-1150717539.html
Орбан допустил скорую встречу Путина и Трампа в Будапеште
Орбан допустил скорую встречу Путина и Трампа в Будапеште - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Орбан допустил скорую встречу Путина и Трампа в Будапеште
России и США осталось урегулировать "один-два" вопроса, после чего встреча президентов двух стран может состояться в Будапеште в течение нескольких дней. Об... РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T08:29
2025-11-07T09:13
виктор орбан
сша
россия
венгрия
владимир путин (политик)
дональд трамп
политика
внешняя политика
мнения
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/08/1138691408_0:228:3236:2048_1920x0_80_0_0_2d45d10e3fcd7c2a0c8774b8d898ee17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. России и США осталось урегулировать "один-два" вопроса, после чего встреча президентов двух стран может состояться в Будапеште в течение нескольких дней. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Орбан также допустил, что после саммита в зависимости от согласия сторон могут последовать прекращение огня на Украине и установление мира.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. В ходе переговоров американский лидер предложил российскому коллеге провести встречу в Будапеште, Путин эту инициативу поддержал.23 октября Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с президентом РФ в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели. В то же время президент США добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 октября сообщил, что инициатива провести российско-американскую встречу на высшем уровне по-прежнему существует, но такие переговоры должны быть хорошо подготовлены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал заявление о конфликте на УкраинеВ Совфеде оценили перспективу встречи Путина и Трампа в КрымуЕдинственный путь: Уитакер сделал заявление после встречи с Зеленским
сша
россия
венгрия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/08/1138691408_524:324:2823:2048_1920x0_80_0_0_063dd87baa2232c8053021a6046127da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор орбан, сша, россия, венгрия, владимир путин (политик), дональд трамп, политика, внешняя политика, мнения, переговоры, новости
Орбан допустил скорую встречу Путина и Трампа в Будапеште

России и США нужно решить "один-два" вопроса для проведения саммита в Венгрии – Орбан

08:29 07.11.2025 (обновлено: 09:13 07.11.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии В. Орбан
Премьер-министр Венгрии В. Орбан
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. России и США осталось урегулировать "один-два" вопроса, после чего встреча президентов двух стран может состояться в Будапеште в течение нескольких дней. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"В американо-российских переговорах есть один-два неурегулированных вопроса. Если они будут решены, в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште", - цитирует РИА Новости венгерского лидера.
Орбан также допустил, что после саммита в зависимости от согласия сторон могут последовать прекращение огня на Украине и установление мира.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. В ходе переговоров американский лидер предложил российскому коллеге провести встречу в Будапеште, Путин эту инициативу поддержал.
23 октября Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с президентом РФ в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели. В то же время президент США добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 октября сообщил, что инициатива провести российско-американскую встречу на высшем уровне по-прежнему существует, но такие переговоры должны быть хорошо подготовлены.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
В Совфеде оценили перспективу встречи Путина и Трампа в Крыму
Единственный путь: Уитакер сделал заявление после встречи с Зеленским
 
Виктор ОрбанСШАРоссияВенгрияВладимир Путин (политик)Дональд ТрампПолитикаВнешняя политикаМненияПереговорыНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02Россиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО
09:35Удары по Украине сегодня: в регионах прогремели мощные взрывы
08:53Мошенники отобрали у крымчан почти 62 млн рублей за неделю
08:41Магнитная буря началась на Земле
08:29Орбан допустил скорую встречу Путина и Трампа в Будапеште
08:12Враг у ворот Москвы: как проходил легендарный парад в 1941 году
07:54Узбекистан инвестирует в экономику США более 100 млрд долларов – Трамп
07:39Цена на подсолнечное масло побила мировой рекорд
07:21Рейд в Севастополе открыли после ночи простоя
07:14Пять беспилотников уничтожили над Крымом
07:11Крымский мост – обстановка сейчас
06:52Военное преступление на море: как погиб теплоход "Армения"
06:25Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
06:05Почему Крым русский и ждать ли инвесторов из США – мнение американца
00:01Тепло и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 7 ноября 1:05
23:16Рейд в Севастополе закрыли четвертый раз за день
22:21Открытие Путиным спорткомплекса в Крыму и диверсия на ЗАЭС: главное
22:04Крымский мост: оперативная обстановка в четверг вечером
21:44Россияне выбирают Евпаторию для экономного отдыха – цены в ноябре
Лента новостейМолния