Орбан допустил скорую встречу Путина и Трампа в Будапеште

2025-11-07T08:29

2025-11-07T08:29

2025-11-07T09:13

виктор орбан

сша

россия

венгрия

владимир путин (политик)

дональд трамп

политика

внешняя политика

мнения

переговоры

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. России и США осталось урегулировать "один-два" вопроса, после чего встреча президентов двух стран может состояться в Будапеште в течение нескольких дней. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Орбан также допустил, что после саммита в зависимости от согласия сторон могут последовать прекращение огня на Украине и установление мира.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. В ходе переговоров американский лидер предложил российскому коллеге провести встречу в Будапеште, Путин эту инициативу поддержал.23 октября Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с президентом РФ в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели. В то же время президент США добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 октября сообщил, что инициатива провести российско-американскую встречу на высшем уровне по-прежнему существует, но такие переговоры должны быть хорошо подготовлены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал заявление о конфликте на УкраинеВ Совфеде оценили перспективу встречи Путина и Трампа в КрымуЕдинственный путь: Уитакер сделал заявление после встречи с Зеленским

2025

