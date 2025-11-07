https://crimea.ria.ru/20251107/novosti-svo-strashnye-poteri-kieva-za-nedelyu-1150728353.html

Новости СВО: страшные потери Киева за неделю

ВСУ за неделю предприняли больше полусотни попыток вырваться из окружения в Донбассе и Харьковской области, в боях на всех направлениях фронта Киев потерял 7715 РИА Новости Крым, 07.11.2025

2025-11-07T13:26

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150405938_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_5114d9499918c79a80050751011b7f7f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ за неделю предприняли больше полусотни попыток вырваться из окружения в Донбассе и Харьковской области, в боях на всех направлениях фронта Киев потерял 7715 боевиков, 117 танков и бронемашин, а также другую технику и вооружения, сообщается в сводке Минобороны России в пятницу.В зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ превысили 1470 боевиков, девять танков и других боевых бронированных машин, 81 автомобиль, 19 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и разведки, 49 складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки "Запад" сорвали шесть попыток противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ, пресекли три попытки врага восстановить контроль над переправой через реку Оскол и прорвать кольцо окружения в Харьковской области. Украинские силы лишились 1540 человек, 33 боевых бронированных машин, 138 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 33 склада боеприпасов, 49 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы."Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, ликвидировала более 1095 украинских неонацистов, пять танков, в том числе немецкий Leopard, 27 боевых бронированных машин, 17 орудий полевой артиллерии, 104 автомобиля, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 20 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Военнослужащие группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, продолжили зачистку от украинских боевиков населенных пунктов в Донбассе, отразили попытки прорыва ВСУ из окружения, уничтожили украинский танк Т-72, свыше 1460 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии.В зоне ответственности группировки "Центр" недельные потери украинских вооруженных формирований превысили 3285 боевиков, 26 боевых бронированных машин, 48 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.Бойцы подразделений "Востока" продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ, уничтожив до 1695 солдат, два танка, 11 боевых бронированных машин и 96 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки "Днепр" разбили до 455 военных ВСУ, четыре боевые бронированные машины, 75 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, 37 станций радиоэлектронной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 95 376 беспилотных летательных аппаратов, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 889 танков и других боевых бронированных машин, 1 609 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 134 орудия полевой артиллерии и минометов, 46 064 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары возмездия по Украине: что уничтожено высокоточным оружиемВ Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУУспеновка в Запорожской области перешла под контроль России

