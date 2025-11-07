Рейтинг@Mail.ru
Мошенники отобрали у крымчан почти 62 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Мошенники отобрали у крымчан почти 62 млн рублей за неделю
Мошенники отобрали у крымчан почти 62 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Мошенники отобрали у крымчан почти 62 млн рублей за неделю
Крымчане за неделю отдали дистанционным мошенникам почти 62 миллиона. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости Крым, 07.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Крымчане за неделю отдали дистанционным мошенникам почти 62 миллиона. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.Мошенники находят своих жертв через телефонные звонки, интернет-сайты, соцсети и мессенджеры, а также склоняя доверчивых граждан устанавливать сомнительные приложения и переходить по вредоносным ссылкам, уточнили в ведомстве.Запугали и убедили по телефону"В Нижнегорском районе полицейские зафиксировали случай телефонного мошенничества через популярный мессенджер, жертвой которого стала 49-летняя жительница одного из местных сел. Звонивший представился сотрудником правоохранительного органа. С первых минут разговора злоумышленник начал запугивать собеседницу, утверждая, что она якобы причастна к финансированию запрещенной в Российской Федерации организации", – рассказали в МВД.Далее, испугавшись возможных последствий, женщина, находясь в стрессе, сняла со своего банковского счета более семи миллионов рублей, приехала из своего села в Симферополь, где внесла всю сумму на продиктованные ей счета.А, например, 58-летний симферополец и 71-летняя керчанка, которые в совокупности отдали аферистам свыше трех миллионов рублей, поверили злоумышленникам, убедивших их, что их сбережения находятся под угрозой и могут быть похищены преступниками, и деньги нужно перевести на "безопасный счет", уточнили в ведомстве.Пообещали богатое "инвестиционное" будущее36-летняя жительница Симферополя стала жертвой мошенника, которого встретила на просторах запрещенной в России социальной сети. Аферист убедил женщину отдать ему девять миллионов рублей. Позже жертва рассказала правоохранителям, что мошенник убедил ее вложить деньги в некую прибыльную инвестиционную платформу.Все деньги крымчанка передала через крипто-контору, которая находится в крымской столице."Развели", прикинувшись продавцом54-летний житель Симферополя стал жертвой интернет-мошенников, которые работали под видом продавцов на онлайн-платформах.Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина заинтересовался предложением о продаже автомобильного двигателя - объявление было размещено в одном из популярных мессенджеров. Вступив в переписку с предполагаемым продавцом, который убедительно описал товар, мужчина перешел по ссылке для завершения сделки. Однако эта ссылка вела на фишинговый ресурс, замаскированный под платежную страницу. Когда c карты у мужчины списали 100 тысяч рублей, связь с "продавцом" прервалась.Неделей ранее жители Крыма из-за дистанционных мошенников лишились больше 10 миллионов рублей.Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин, телефонные мошенники в этом году особенно часто представляются сотрудниками Центробанка или правоохранительных органов. По данному сценарию злоумышленники уговаривают перевести деньги на безопасные счета или сообщить коды подтверждения, используя новую схему звонков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейковРаскрыты схемы мошенников на "черную пятницу" и "киберпонедельник"Как распознать фейк – советы эксперта
Мошенники отобрали у крымчан почти 62 млн рублей за неделю

За неделю в Крыму телефонные и сетевые мошенники отобрали у 78 граждан почти 62 млн рублей

08:53 07.11.2025 (обновлено: 09:10 07.11.2025)
 
Мошенничество
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Крымчане за неделю отдали дистанционным мошенникам почти 62 миллиона. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.

"В период с 27 октября по 4 ноября 2025 года в Крыму 78 граждан пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 61 миллиона 750 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Мошенники находят своих жертв через телефонные звонки, интернет-сайты, соцсети и мессенджеры, а также склоняя доверчивых граждан устанавливать сомнительные приложения и переходить по вредоносным ссылкам, уточнили в ведомстве.

Запугали и убедили по телефону

"В Нижнегорском районе полицейские зафиксировали случай телефонного мошенничества через популярный мессенджер, жертвой которого стала 49-летняя жительница одного из местных сел. Звонивший представился сотрудником правоохранительного органа. С первых минут разговора злоумышленник начал запугивать собеседницу, утверждая, что она якобы причастна к финансированию запрещенной в Российской Федерации организации", – рассказали в МВД.
Далее, испугавшись возможных последствий, женщина, находясь в стрессе, сняла со своего банковского счета более семи миллионов рублей, приехала из своего села в Симферополь, где внесла всю сумму на продиктованные ей счета.
А, например, 58-летний симферополец и 71-летняя керчанка, которые в совокупности отдали аферистам свыше трех миллионов рублей, поверили злоумышленникам, убедивших их, что их сбережения находятся под угрозой и могут быть похищены преступниками, и деньги нужно перевести на "безопасный счет", уточнили в ведомстве.

Пообещали богатое "инвестиционное" будущее

36-летняя жительница Симферополя стала жертвой мошенника, которого встретила на просторах запрещенной в России социальной сети. Аферист убедил женщину отдать ему девять миллионов рублей. Позже жертва рассказала правоохранителям, что мошенник убедил ее вложить деньги в некую прибыльную инвестиционную платформу.

"Под предлогом дополнительного заработка ей предложили перевести средства на платформу, связанную с криптовалютами. Из общей суммы 9 миллионов рублей 3 миллиона рублей были ее личными сбережениями, еще 6 миллионов – ипотечные средства, взятые на строительство собственного дома", – пояснили в МВД.

Все деньги крымчанка передала через крипто-контору, которая находится в крымской столице.

"Развели", прикинувшись продавцом

54-летний житель Симферополя стал жертвой интернет-мошенников, которые работали под видом продавцов на онлайн-платформах.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина заинтересовался предложением о продаже автомобильного двигателя - объявление было размещено в одном из популярных мессенджеров. Вступив в переписку с предполагаемым продавцом, который убедительно описал товар, мужчина перешел по ссылке для завершения сделки. Однако эта ссылка вела на фишинговый ресурс, замаскированный под платежную страницу. Когда c карты у мужчины списали 100 тысяч рублей, связь с "продавцом" прервалась.
Неделей ранее жители Крыма из-за дистанционных мошенников лишились больше 10 миллионов рублей.
Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин, телефонные мошенники в этом году особенно часто представляются сотрудниками Центробанка или правоохранительных органов. По данному сценарию злоумышленники уговаривают перевести деньги на безопасные счета или сообщить коды подтверждения, используя новую схему звонков.
Звонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейков
Раскрыты схемы мошенников на "черную пятницу" и "киберпонедельник"
Как распознать фейк – советы эксперта
 
КрымМВД по Республике КрымМошенничествоНовости КрымаБезопасностьОбщество
 
