Магнитная буря началась на Земле

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу утром на Земле началась магнитная буря – сейчас геомагнитный шторм достигает уровня G1. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, буря бушует второй день подряд. В пятницу она идет с 6 утра и усиливается. В четверг сообщалось, что 7 ноября Земле предстоит пережить сильнейшую геомагнитную бурю года. По прогнозам ученых, она станет одной из самых мощных за последние несколько лет. К вечеру астрономы уточнили, что удар по магнитосфере Земли окажется краевым, наиболее плотные фронтальные части плазменных облаков пройдут мимо планеты. При таком варианте геомагнитный индекс должен удержаться под порогом G4, и возможность выхода бурь на высший уровень G5 считается маловероятной.Геомагнитные возмущения начнут стихать только в ночь на субботу, при этом днем 8 ноября все еще будут заметны возмущения магнитосферы Земли, и только в воскресенье геомагнитное поле успокоится.Накануне на Солнце случилась мощная вспышка, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Днем ранее на Солнце впервые за почти пять месяцев произошла вспышка балла Х. Вторая за сутки вспышка высшего балла была зафиксирована утром в среду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

