Магнитная буря началась на Земле - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Магнитная буря началась на Земле
Магнитная буря началась на Земле - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Магнитная буря началась на Земле
В пятницу утром на Земле началась магнитная буря – сейчас геомагнитный шторм достигает уровня G1. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T08:41
2025-11-07T09:12
институт солнечно-земной физики
вспышки на солнце
солнце
магнитные бури
новости
космос
земля
метеозависимость
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу утром на Земле началась магнитная буря – сейчас геомагнитный шторм достигает уровня G1. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, буря бушует второй день подряд. В пятницу она идет с 6 утра и усиливается. В четверг сообщалось, что 7 ноября Земле предстоит пережить сильнейшую геомагнитную бурю года. По прогнозам ученых, она станет одной из самых мощных за последние несколько лет. К вечеру астрономы уточнили, что удар по магнитосфере Земли окажется краевым, наиболее плотные фронтальные части плазменных облаков пройдут мимо планеты. При таком варианте геомагнитный индекс должен удержаться под порогом G4, и возможность выхода бурь на высший уровень G5 считается маловероятной.Геомагнитные возмущения начнут стихать только в ночь на субботу, при этом днем 8 ноября все еще будут заметны возмущения магнитосферы Земли, и только в воскресенье геомагнитное поле успокоится.Накануне на Солнце случилась мощная вспышка, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Днем ранее на Солнце впервые за почти пять месяцев произошла вспышка балла Х. Вторая за сутки вспышка высшего балла была зафиксирована утром в среду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
космос
институт солнечно-земной физики, вспышки на солнце, солнце, магнитные бури, новости, космос, земля, метеозависимость, общество
Магнитная буря началась на Земле

На Земле началась магнитная буря

08:41 07.11.2025 (обновлено: 09:12 07.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу утром на Земле началась магнитная буря – сейчас геомагнитный шторм достигает уровня G1. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным ученых, буря бушует второй день подряд. В пятницу она идет с 6 утра и усиливается.
В четверг сообщалось, что 7 ноября Земле предстоит пережить сильнейшую геомагнитную бурю года. По прогнозам ученых, она станет одной из самых мощных за последние несколько лет.
К вечеру астрономы уточнили, что удар по магнитосфере Земли окажется краевым, наиболее плотные фронтальные части плазменных облаков пройдут мимо планеты. При таком варианте геомагнитный индекс должен удержаться под порогом G4, и возможность выхода бурь на высший уровень G5 считается маловероятной.
Геомагнитные возмущения начнут стихать только в ночь на субботу, при этом днем 8 ноября все еще будут заметны возмущения магнитосферы Земли, и только в воскресенье геомагнитное поле успокоится.
Накануне на Солнце случилась мощная вспышка, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Днем ранее на Солнце впервые за почти пять месяцев произошла вспышка балла Х. Вторая за сутки вспышка высшего балла была зафиксирована утром в среду.
