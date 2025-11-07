https://crimea.ria.ru/20251107/magnitnaya-burya-nachalas-na-zemle-1150717733.html
Магнитная буря началась на Земле
Магнитная буря началась на Земле - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Магнитная буря началась на Земле
В пятницу утром на Земле началась магнитная буря – сейчас геомагнитный шторм достигает уровня G1. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T08:41
2025-11-07T08:41
2025-11-07T09:12
институт солнечно-земной физики
вспышки на солнце
солнце
магнитные бури
новости
космос
земля
метеозависимость
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911411_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_1d554864850e73360abfc9c186fa8697.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу утром на Земле началась магнитная буря – сейчас геомагнитный шторм достигает уровня G1. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, буря бушует второй день подряд. В пятницу она идет с 6 утра и усиливается. В четверг сообщалось, что 7 ноября Земле предстоит пережить сильнейшую геомагнитную бурю года. По прогнозам ученых, она станет одной из самых мощных за последние несколько лет. К вечеру астрономы уточнили, что удар по магнитосфере Земли окажется краевым, наиболее плотные фронтальные части плазменных облаков пройдут мимо планеты. При таком варианте геомагнитный индекс должен удержаться под порогом G4, и возможность выхода бурь на высший уровень G5 считается маловероятной.Геомагнитные возмущения начнут стихать только в ночь на субботу, при этом днем 8 ноября все еще будут заметны возмущения магнитосферы Земли, и только в воскресенье геомагнитное поле успокоится.Накануне на Солнце случилась мощная вспышка, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Днем ранее на Солнце впервые за почти пять месяцев произошла вспышка балла Х. Вторая за сутки вспышка высшего балла была зафиксирована утром в среду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911411_153:0:1128:731_1920x0_80_0_0_12ac9608c5212f728df718a067b92fc7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
институт солнечно-земной физики, вспышки на солнце, солнце, магнитные бури, новости, космос, земля, метеозависимость, общество
Магнитная буря началась на Земле
На Земле началась магнитная буря
08:41 07.11.2025 (обновлено: 09:12 07.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу утром на Земле началась магнитная буря – сейчас геомагнитный шторм достигает уровня G1. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным ученых, буря бушует второй день подряд. В пятницу она идет с 6 утра и усиливается.
В четверг сообщалось, что 7 ноября Земле предстоит пережить сильнейшую геомагнитную бурю года
. По прогнозам ученых, она станет одной из самых мощных за последние несколько лет.
К вечеру астрономы уточнили, что удар по магнитосфере Земли окажется краевым, наиболее плотные фронтальные части плазменных облаков пройдут мимо планеты. При таком варианте геомагнитный индекс должен удержаться под порогом G4, и возможность выхода бурь на высший уровень G5 считается маловероятной.
Геомагнитные возмущения начнут стихать только в ночь на субботу, при этом днем 8 ноября все еще будут заметны возмущения магнитосферы Земли, и только в воскресенье геомагнитное поле успокоится.
Накануне на Солнце случилась мощная вспышка
, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Днем ранее на Солнце впервые за почти пять месяцев произошла вспышка балла Х. Вторая за сутки вспышка высшего балла была зафиксирована утром в среду
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.