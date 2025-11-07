https://crimea.ria.ru/20251107/krymskiy-most--obstanovka-seychas-1150716840.html
Крымский мост – обстановка сейчас
Крымский мост – обстановка сейчас
Проезд к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Керчи и Тамани утром в пятницу свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 07.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Керчи и Тамани утром в пятницу свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте к 7 утра.3 ноября на Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Кроме того, ограничения введены и со стороны Тамани. Запрет действует на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей АксеновОперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
