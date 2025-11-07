Крымский мост – обстановка к обеду пятницы

https://crimea.ria.ru/20251107/krymskiy-most--obstanovka-k-obedu-pyatnitsy-1150730070.html

Сейчас у Крымского моста выросла очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 07.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Сейчас у Крымского моста выросла очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.В пятницу днем мост закрывали на 20 минут. После этого перед пунктами досмотра со стороны Керчи стояло 80 авто, однако очередь быстро рассосалась. Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей АксеновОперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

