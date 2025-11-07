Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост – обстановка к обеду пятницы - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост – обстановка к обеду пятницы
Крымский мост – обстановка к обеду пятницы - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Крымский мост – обстановка к обеду пятницы
Сейчас у Крымского моста выросла очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
2025-11-07T14:10
2025-11-07T14:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Сейчас у Крымского моста выросла очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.В пятницу днем мост закрывали на 20 минут. После этого перед пунктами досмотра со стороны Керчи стояло 80 авто, однако очередь быстро рассосалась. Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей АксеновОперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2025
Крымский мост – обстановка к обеду пятницы

У Крымского моста сейчас в очереди со стороны Керчи стоят 20 машин

14:10 07.11.2025 (обновлено: 14:29 07.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Сейчас у Крымского моста выросла очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 20 транспортных средств", - сказано в сообщении.

При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
В пятницу днем мост закрывали на 20 минут. После этого перед пунктами досмотра со стороны Керчи стояло 80 авто, однако очередь быстро рассосалась.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
