Крушение вертолета в Дагестане – прокуратура ведет проверку - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Крушение вертолета в Дагестане – прокуратура ведет проверку
Крушение вертолета в Дагестане – прокуратура ведет проверку - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Крушение вертолета в Дагестане – прокуратура ведет проверку
Южная транспортная прокуратура проводит проверку по факту жесткой посадки вертолета в Дагестане, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T16:33
2025-11-07T16:45
происшествия
вертолет
дагестан
авиакатастрофа
новости
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Южная транспортная прокуратура проводит проверку по факту жесткой посадки вертолета в Дагестане, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Частный вертолет упал в Карабудахкентском районе Дагестана ранее в пятницу, есть пострадавшие, сообщали в ГУ МЧС России по региону.Уточняется, что на место происшествия выехал махачкалинский транспортный прокурор, обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.
происшествия, вертолет, дагестан, авиакатастрофа, новости, россия
Крушение вертолета в Дагестане – прокуратура ведет проверку

Прокуратура начата проверку по факту жесткой посадки вертолета в Дагестане

16:33 07.11.2025 (обновлено: 16:45 07.11.2025)
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкИзображение герба прокуратуры РФ на здании Московской городской прокуратуры на площади Крестьянской заставы в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Южная транспортная прокуратура проводит проверку по факту жесткой посадки вертолета в Дагестане, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Частный вертолет упал в Карабудахкентском районе Дагестана ранее в пятницу, есть пострадавшие, сообщали в ГУ МЧС России по региону.
"Транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - сказано в сообщении.
Уточняется, что на место происшествия выехал махачкалинский транспортный прокурор, обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.
ПроисшествияВертолетДагестанАвиакатастрофаНовостиРоссия
 
