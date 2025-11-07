https://crimea.ria.ru/20251107/krushenie-vertoleta-v-dagestane--nachata-prokurorskaya-proverka-1150735621.html
Крушение вертолета в Дагестане – прокуратура ведет проверку
Крушение вертолета в Дагестане – прокуратура ведет проверку
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Южная транспортная прокуратура проводит проверку по факту жесткой посадки вертолета в Дагестане, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Частный вертолет упал в Карабудахкентском районе Дагестана ранее в пятницу, есть пострадавшие, сообщали в ГУ МЧС России по региону.Уточняется, что на место происшествия выехал махачкалинский транспортный прокурор, обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самолет с 40 пассажирами пропал с радаров в ПриамурьеСпасатели не нашли выживших на месте крушения Ми-8 в Хабаровском краеВ Индии потерпел крушение вертолет с паломниками – все погибли
