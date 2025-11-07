Рейтинг@Mail.ru
Когда российские пенсионеры получат выплаты за январь - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Когда российские пенсионеры получат выплаты за январь
Когда российские пенсионеры получат выплаты за январь - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Когда российские пенсионеры получат выплаты за январь
Российские пенсионеры в декабре получат пенсию дважды, поскольку январская выплата придется на последний рабочий день года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой
2025-11-07T11:15
2025-11-07T11:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Российские пенсионеры в декабре получат пенсию дважды, поскольку январская выплата придется на последний рабочий день года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.То же касается выплаты военных пенсий, зарплаты и социальных пособий: если их выплата приходится на период с 1 по 11 января, деньги начислят в последний рабочий день года.Депутат напомнила, что с января 2026 года страховые пенсии повысят на 7,6 процента. Это касается как работающих, так и неработающих пенсионеров — всего 38 миллионов человек.В 2026 году на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей, сообщалось ранее. Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий, то есть сразу с 1 января – выше инфляции. Таким образом, индексация страховых пенсий составит 7,6%. Средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей и составит 27,1 тыс. рублей. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая пенсия будет у неработающих пенсионеров в 2026 годуПолучить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способКак получить прибавку к пенсии за стаж до 1997 года в России
Когда российские пенсионеры получат выплаты за январь

Январские пенсии россияне получат в декабре – депутат

11:15 07.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Российские пенсионеры в декабре получат пенсию дважды, поскольку январская выплата придется на последний рабочий день года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.
"С учетом длинных выходных пенсию в повышенном размере за январь большинство россиян получат в последний рабочий день декабря — 30 декабря 2025 года. Таким образом, в декабре люди получат пенсию дважды: за декабрь и за январь", — цитирует агентство Бессараб.
То же касается выплаты военных пенсий, зарплаты и социальных пособий: если их выплата приходится на период с 1 по 11 января, деньги начислят в последний рабочий день года.
Депутат напомнила, что с января 2026 года страховые пенсии повысят на 7,6 процента. Это касается как работающих, так и неработающих пенсионеров — всего 38 миллионов человек.
В 2026 году на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей, сообщалось ранее. Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий, то есть сразу с 1 января – выше инфляции. Таким образом, индексация страховых пенсий составит 7,6%. Средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей и составит 27,1 тыс. рублей. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%.
