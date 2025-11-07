Когда достроят театр кукол в Симферополе

https://crimea.ria.ru/20251107/kogda-dostroyat-teatr-kukol-v-simferopole-1150721809.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Строительная готовность Крымского государственного детского центра театрального искусства превысила 70%, проинформировали в пятницу в минстрое республики.В министерстве рассказали, что сейчас на объекте монтируют системы отопления и вентиляции, профильную систему витражей, витражные и дверные откосы, производят декоративную отделку стен, колосниковых лестниц и каркаса подвесного потолка, также устанавливаются дверные блоки.Работы ведет фирма "Теплостройсервис", их стоимость на данный момент превышает 946,9 млрд рублей.Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства началось в 2018 году за счет средств федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Возводится он на месте снесенного аварийного здания театра кукол.Изначально подряд стоимостью более 1 миллиарда рублей получило ООО "Меандр" из Санкт-Петербурга. Ввести центр в эксплуатацию планировали в декабре 2019 года.В июле 2021 года Арина Новосельская, занимавшая на тот момент должность министра культуры Крыма, заявила, что необходимо скорректировать проектно-сметную документацию и завершить строительство. А в ноябре она попала под следствие – ей было предъявлено обвинение в получении взятки.По данным следствия, чиновница получила от "Меандра" 25 миллионов рублей за покровительство при строительстве центра детского театрального искусства. В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к 10 годам лишения свободы.В сентябре 2023 года был определен подрядчик, который должен достроить Детский театральный центр в Симферополе. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова было размещено на портале правительства республики. В соответствии с документом, цена контракта составляла 928,2 млн рублей.Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе было возобновлено в конце 2024 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Театр кукол в Симферополе: как движутся работыВ парламенте Крыма обозначили судьбу многострадального театра куколФотофакт. Что осталось от театра кукол в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Строительная готовность Крымского государственного детского центра театрального искусства превысила 70%, проинформировали в пятницу в минстрое республики.
"Готовность объекта – 73%. Ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с планом-графиком – декабрь 2026 года", – говорится в сообщении.
В министерстве рассказали, что сейчас на объекте монтируют системы отопления и вентиляции, профильную систему витражей, витражные и дверные откосы, производят декоративную отделку стен, колосниковых лестниц и каркаса подвесного потолка, также устанавливаются дверные блоки.
Работы ведет фирма "Теплостройсервис", их стоимость на данный момент превышает 946,9 млрд рублей.
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства началось в 2018 году за счет средств федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Возводится он на месте снесенного аварийного здания театра кукол.
Изначально подряд стоимостью более 1 миллиарда рублей получило ООО "Меандр" из Санкт-Петербурга. Ввести центр в эксплуатацию планировали в декабре 2019 года.
В июле 2021 года Арина Новосельская, занимавшая на тот момент должность министра культуры Крыма, заявила, что необходимо скорректировать проектно-сметную документацию и завершить строительство. А в ноябре она попала под следствие – ей было предъявлено обвинение в получении взятки.
По данным следствия, чиновница получила от "Меандра" 25 миллионов рублей за покровительство при строительстве центра детского театрального искусства. В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к 10 годам лишения свободы.
В сентябре 2023 года был определен подрядчик, который должен достроить Детский театральный центр в Симферополе. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова было размещено на портале правительства республики. В соответствии с документом, цена контракта составляла 928,2 млн рублей.
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе было возобновлено в конце 2024 года.
