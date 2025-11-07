Рейтинг@Mail.ru
Часть Симферополя и четыре района Крыма остались без воды из-за аварии
07.11.2025
Часть Симферополя и четыре района Крыма остались без воды из-за аварии
Часть Симферополя и четыре района Крыма остались без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Часть Симферополя и четыре района Крыма остались без воды из-за аварии
В Симферополе, Джанкое, Щелкино, а также в селах под Судаком и Феодосией в пятницу отключили водоснабжение из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Воды... РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T10:24
2025-11-07T10:24
крым
симферополь
джанкой
джанкойский район
судак
щелкино
феодосия
вода
вода крыма
вода в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе, Джанкое, Щелкино, а также в селах под Судаком и Феодосией в пятницу отключили водоснабжение из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Отмечается, что в Симферополе в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях о 18:00 будет ограничено водоснабжение по улице Мате Залки, до полудня без воды жители пгт Комсомольское.Кроме того, до 17:00 ограничения действуют в селе Краснодарка Джанкойского района, а также в Джанкое по улицам Ярмарочная, Пролетарская, Крымская, Элеваторная, Кирова, Октябрьская, Симферопольская, проезд Октябрьский, Северная, Интернациональная, Перекопская, Р. Люксембург, Проезжая, Свердлова, Первомайская, Толстого, Садовая, Октябрьская, Интернациональная. Не будет воды и на переулках Элеваторный, Отрадный, Свердлова, Северный, Мирный, Отважных, Тупиковый, Перекопский, Толстого.По информации Ленинского филиала предприятия "Вода Крыма", до 15:00 водоснабжение ограничат в пятницу в ряде домов в Щелкино.На время проведения работ силами филиала организован подвоз воды. В Судакском селе Краснокаменка воды не будет до 17:00 из-за работ на сетях "Крымэнерго", добавили в пресс-службе.До 14:00 подачу воды остановят на нескольких улицах в селе Ближнее под Феодосией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Одно из основных водохранилищ Крыма пополнилось на 2 млн "кубов" за месяцВ Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасовВсе регионы Крыма обеспечены водой – Аксенов
крым
симферополь
джанкой
джанкойский район
судак
щелкино
феодосия
крым, симферополь, джанкой, джанкойский район, судак, щелкино, феодосия, вода, вода крыма, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, общество
Часть Симферополя и четыре района Крыма остались без воды из-за аварии

Часть Симферополя и четыре приморских района Крыма 7 ноября остались без воды из-за аварии

10:24 07.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе, Джанкое, Щелкино, а также в селах под Судаком и Феодосией в пятницу отключили водоснабжение из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
Отмечается, что в Симферополе в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях о 18:00 будет ограничено водоснабжение по улице Мате Залки, до полудня без воды жители пгт Комсомольское.
Кроме того, до 17:00 ограничения действуют в селе Краснодарка Джанкойского района, а также в Джанкое по улицам Ярмарочная, Пролетарская, Крымская, Элеваторная, Кирова, Октябрьская, Симферопольская, проезд Октябрьский, Северная, Интернациональная, Перекопская, Р. Люксембург, Проезжая, Свердлова, Первомайская, Толстого, Садовая, Октябрьская, Интернациональная. Не будет воды и на переулках Элеваторный, Отрадный, Свердлова, Северный, Мирный, Отважных, Тупиковый, Перекопский, Толстого.
По информации Ленинского филиала предприятия "Вода Крыма", до 15:00 водоснабжение ограничат в пятницу в ряде домов в Щелкино.
На время проведения работ силами филиала организован подвоз воды.
В Судакском селе Краснокаменка воды не будет до 17:00 из-за работ на сетях "Крымэнерго", добавили в пресс-службе.
До 14:00 подачу воды остановят на нескольких улицах в селе Ближнее под Феодосией.
