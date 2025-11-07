https://crimea.ria.ru/20251107/brifing--glavy-azovo-chernomorskogo-upravleniya-rosselkhoznadzora--1150676323.html

Брифинг главы Азово-Черноморского управления Россельхознадзора

Брифинг главы Азово-Черноморского управления Россельхознадзора - РИА Новости Крым, 07.11.2025

Брифинг главы Азово-Черноморского управления Россельхознадзора

РИА Новости Крым, 07.11.2025

2025-11-07T11:00

2025-11-07T11:00

2025-11-07T12:12

пресс-центр

арсен арзиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/07/1150723089_0:139:2661:1636_1920x0_80_0_0_f8577a8cfcec21011282465bec0a65db.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 07 ноября - 11.00. Брифинг руководителя Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсена АРЗИЕВА.В ходе мероприятия озвучены результаты деятельности ведомства в текущем году в сфере осуществления ветеринарного контроля, проведения фитосанитарного и земельного надзора, работы с цифровыми системами "Меркурий", "Хорриот", "Цербер" и другими.Подробнее - в нашем видео.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр, арсен арзиев