Брифинг главы Азово-Черноморского управления Россельхознадзора - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Брифинг главы Азово-Черноморского управления Россельхознадзора
Брифинг главы Азово-Черноморского управления Россельхознадзора - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Брифинг главы Азово-Черноморского управления Россельхознадзора
РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T11:00
2025-11-07T12:12
пресс-центр
арсен арзиев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/07/1150723089_0:139:2661:1636_1920x0_80_0_0_f8577a8cfcec21011282465bec0a65db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 07 ноября - 11.00. Брифинг руководителя Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсена АРЗИЕВА.В ходе мероприятия озвучены результаты деятельности ведомства в текущем году в сфере осуществления ветеринарного контроля, проведения фитосанитарного и земельного надзора, работы с цифровыми системами "Меркурий", "Хорриот", "Цербер" и другими.Подробнее - в нашем видео.
пресс-центр, арсен арзиев

Брифинг главы Азово-Черноморского управления Россельхознадзора

11:00 07.11.2025 (обновлено: 12:12 07.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичРуководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев
Руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
СИМФЕРОПОЛЬ, 07 ноября - 11.00. Брифинг руководителя Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсена АРЗИЕВА.
В ходе мероприятия озвучены результаты деятельности ведомства в текущем году в сфере осуществления ветеринарного контроля, проведения фитосанитарного и земельного надзора, работы с цифровыми системами "Меркурий", "Хорриот", "Цербер" и другими.

Какие показатели достигнуты ведомством в 2025 году? Как организован фитосанитарный контроль в Крыму и на исторических территориях? Какие основные нарушения ветеринарного законодательства были выявлены в ходе проверок сельхозпредприятий? Насколько система "Меркурий" помогает контролировать качество продукции? Какие научные достижения демонстрируют подведомственные учреждения Россельхознадзора?

Подробнее - в нашем видео.
 
Пресс-центрАрсен Арзиев
 
Лента новостейМолния