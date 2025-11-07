https://crimea.ria.ru/20251107/brifing--glavy-azovo-chernomorskogo-upravleniya-rosselkhoznadzora--1150676323.html
Брифинг главы Азово-Черноморского управления Россельхознадзора
РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T11:00
2025-11-07T11:00
2025-11-07T12:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 07 ноября - 11.00. Брифинг руководителя Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсена АРЗИЕВА.В ходе мероприятия озвучены результаты деятельности ведомства в текущем году в сфере осуществления ветеринарного контроля, проведения фитосанитарного и земельного надзора, работы с цифровыми системами "Меркурий", "Хорриот", "Цербер" и другими.Подробнее - в нашем видео.
