Авиакатастрофа в Дагестане: кому принадлежит упавший вертолет

Упавший в Дагестане вертолет Ка-226 принадлежит концерну "Кизлярский электромеханический завод". Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 07.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Упавший в Дагестане вертолет Ка-226 принадлежит концерну "Кизлярский электромеханический завод". Об этом сообщили в Росавиации.ЧП произошло в пятницу в районе населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района. По предварительной информации от МЧС России, в результате крушения вертолета четыре человека погибли и три пострадали. Южная транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента.На месте крушения начался пожар, который на данный момент локализован на площади 80 квадратных метров. К ликвидации последствий привлечено 16 человек и четыре единицы техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: В Дагестане упал вертолет - на борту было семь человекКрушение вертолета в Дагестане – прокуратура ведет проверкуВертолет рухнул на жилой дом в Дагестане: четверо погибли и трое выжили

