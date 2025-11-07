Авария обесточила сорок улиц в Евпатории

https://crimea.ria.ru/20251107/avariya-obestochila-sorok-ulits-v-evpatorii-1150734080.html

Сорок улиц и переулков в Евпатории в пятницу остались без света из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 07.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Сорок улиц и переулков в Евпатории в пятницу остались без света из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Электричества нет на площади Металлистов, улицы Первая, Вторая и Третья Поперечные, Больничная, Дмитрия Ульянова, Караева, Караимская, Красная, Красноармейская, Короткая, Лиманная, Металлистов, Немичевых, Перекопская, Петриченко, Поворотная, Революции, Симферопольская, Слободская, Средняя, Степовая, Тухачевского, Тучина, Училищная, Хлебная.Кроме того, света нет на переулках Больничном, Вольном, Красноармейском, Летном, Ломанном, Музейном, Пляжном, Поворотном, Промышленном, Типографском, Тухачевского, Училищном и в тупике Матвеева.Для снижения аварийности в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанциюОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций

