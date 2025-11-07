Рейтинг@Mail.ru
Авария обесточила сорок улиц в Евпатории
Авария обесточила сорок улиц в Евпатории
Авария обесточила сорок улиц в Евпатории - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Авария обесточила сорок улиц в Евпатории
Сорок улиц и переулков в Евпатории в пятницу остались без света из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 07.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Сорок улиц и переулков в Евпатории в пятницу остались без света из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Электричества нет на площади Металлистов, улицы Первая, Вторая и Третья Поперечные, Больничная, Дмитрия Ульянова, Караева, Караимская, Красная, Красноармейская, Короткая, Лиманная, Металлистов, Немичевых, Перекопская, Петриченко, Поворотная, Революции, Симферопольская, Слободская, Средняя, Степовая, Тухачевского, Тучина, Училищная, Хлебная.Кроме того, света нет на переулках Больничном, Вольном, Красноармейском, Летном, Ломанном, Музейном, Пляжном, Поворотном, Промышленном, Типографском, Тухачевского, Училищном и в тупике Матвеева.Для снижения аварийности в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
Авария обесточила сорок улиц в Евпатории

В Евпатории сорок улиц остались без электричества из-за аварии

15:47 07.11.2025
 
© РИА Новости КрымЕвпатория
Евпатория - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Сорок улиц и переулков в Евпатории в пятницу остались без света из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
Электричества нет на площади Металлистов, улицы Первая, Вторая и Третья Поперечные, Больничная, Дмитрия Ульянова, Караева, Караимская, Красная, Красноармейская, Короткая, Лиманная, Металлистов, Немичевых, Перекопская, Петриченко, Поворотная, Революции, Симферопольская, Слободская, Средняя, Степовая, Тухачевского, Тучина, Училищная, Хлебная.
Кроме того, света нет на переулках Больничном, Вольном, Красноармейском, Летном, Ломанном, Музейном, Пляжном, Поворотном, Промышленном, Типографском, Тухачевского, Училищном и в тупике Матвеева.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – проинформировали в компании.
Для снижения аварийности в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
