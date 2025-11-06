https://crimea.ria.ru/20251106/yalta-i-alushta-sredi-liderov-po-bronirovaniyu-oteley-na-noyabr-1150667765.html
Ялта и Алушта среди лидеров по бронированию отелей на ноябрь
Ялта и Алушта среди лидеров по бронированию отелей на ноябрь - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Ялта и Алушта среди лидеров по бронированию отелей на ноябрь
В России на 10% за год вырос спрос на бронирование отелей в ноябре. В десятку популярных направлений по всей стране вошли Ялта и Алушта. Такие данные... РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T08:40
2025-11-06T08:40
2025-11-06T07:54
отдых в крыму
ялта
алушта
туризм в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150686568_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_b33a6cb464eca76b2f592ba20327744c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В России на 10% за год вырос спрос на бронирование отелей в ноябре. В десятку популярных направлений по всей стране вошли Ялта и Алушта. Такие данные предоставил российский сервис бронирования Твил.ру.По данным аналитиков сервиса, в десятку лидеров по бронированию отелей входят два крымских курорта. Это Ялта, где средняя стоимость ночи составляет 6168 рублей, а средняя продолжительность бронирования – трое суток. И Алушта, где цена за ночь – 3820 рублей.Самые популярные направления для бронирования отелей в ноябре 2025 года – это Санкт-Петербург с 15% ноябрьских бронирований в отелях, Москва и Сочи.Также в топ-10 вошли Краснодар, Анапа, Красная Поляна, Геленджик и Казань.Ранее стало известно, что Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для спонтанных поездок в октябре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Золото, бронза и медь: цвета осени в КрымуЛучше Средиземноморья: европейские санкции развивают туризм в КрымуПоследнее дыхание тепла: что было в Крыму в октябре
ялта
алушта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150686568_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_ddfdad99fd1f0bd6ef1eac55230d54bb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых в крыму, ялта, алушта, туризм в крыму, новости крыма
Ялта и Алушта среди лидеров по бронированию отелей на ноябрь
Ялта и Алушта вошли в топ-10 российских курортов по бронированию отелей на ноябрь
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В России на 10% за год вырос спрос на бронирование отелей в ноябре. В десятку популярных направлений по всей стране вошли Ялта и Алушта. Такие данные предоставил российский сервис бронирования Твил.ру.
"По данным сервиса, в ноябре 2025 года популярность бронирования отелей выросла на 10% по сравнению с ноябрем прошлого года", – сказано в сообщении.
По данным аналитиков сервиса, в десятку лидеров по бронированию отелей входят два крымских курорта. Это Ялта, где средняя стоимость ночи составляет 6168 рублей, а средняя продолжительность бронирования – трое суток. И Алушта, где цена за ночь – 3820 рублей.
Самые популярные направления для бронирования отелей в ноябре 2025 года – это Санкт-Петербург с 15% ноябрьских бронирований в отелях, Москва и Сочи.
Также в топ-10 вошли Краснодар, Анапа, Красная Поляна, Геленджик и Казань.
Ранее стало известно, что Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для спонтанных поездок
в октябре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: