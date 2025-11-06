https://crimea.ria.ru/20251106/yalta-i-alushta-sredi-liderov-po-bronirovaniyu-oteley-na-noyabr-1150667765.html

Ялта и Алушта среди лидеров по бронированию отелей на ноябрь

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В России на 10% за год вырос спрос на бронирование отелей в ноябре. В десятку популярных направлений по всей стране вошли Ялта и Алушта. Такие данные предоставил российский сервис бронирования Твил.ру.По данным аналитиков сервиса, в десятку лидеров по бронированию отелей входят два крымских курорта. Это Ялта, где средняя стоимость ночи составляет 6168 рублей, а средняя продолжительность бронирования – трое суток. И Алушта, где цена за ночь – 3820 рублей.Самые популярные направления для бронирования отелей в ноябре 2025 года – это Санкт-Петербург с 15% ноябрьских бронирований в отелях, Москва и Сочи.Также в топ-10 вошли Краснодар, Анапа, Красная Поляна, Геленджик и Казань.Ранее стало известно, что Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для спонтанных поездок в октябре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Золото, бронза и медь: цвета осени в КрымуЛучше Средиземноморья: европейские санкции развивают туризм в КрымуПоследнее дыхание тепла: что было в Крыму в октябре

