Ялта и Алушта среди лидеров по бронированию отелей на ноябрь - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Ялта и Алушта среди лидеров по бронированию отелей на ноябрь
Ялта и Алушта среди лидеров по бронированию отелей на ноябрь - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Ялта и Алушта среди лидеров по бронированию отелей на ноябрь
В России на 10% за год вырос спрос на бронирование отелей в ноябре. В десятку популярных направлений по всей стране вошли Ялта и Алушта. Такие данные... РИА Новости Крым, 06.11.2025
отдых в крыму
ялта
алушта
туризм в крыму
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В России на 10% за год вырос спрос на бронирование отелей в ноябре. В десятку популярных направлений по всей стране вошли Ялта и Алушта. Такие данные предоставил российский сервис бронирования Твил.ру.По данным аналитиков сервиса, в десятку лидеров по бронированию отелей входят два крымских курорта. Это Ялта, где средняя стоимость ночи составляет 6168 рублей, а средняя продолжительность бронирования – трое суток. И Алушта, где цена за ночь – 3820 рублей.Самые популярные направления для бронирования отелей в ноябре 2025 года – это Санкт-Петербург с 15% ноябрьских бронирований в отелях, Москва и Сочи.Также в топ-10 вошли Краснодар, Анапа, Красная Поляна, Геленджик и Казань.Ранее стало известно, что Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для спонтанных поездок в октябре.
ялта
алушта
отдых в крыму, ялта, алушта, туризм в крыму, новости крыма
Ялта и Алушта среди лидеров по бронированию отелей на ноябрь

Ялта и Алушта вошли в топ-10 российских курортов по бронированию отелей на ноябрь

08:40 06.11.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В России на 10% за год вырос спрос на бронирование отелей в ноябре. В десятку популярных направлений по всей стране вошли Ялта и Алушта. Такие данные предоставил российский сервис бронирования Твил.ру.
"По данным сервиса, в ноябре 2025 года популярность бронирования отелей выросла на 10% по сравнению с ноябрем прошлого года", – сказано в сообщении.
По данным аналитиков сервиса, в десятку лидеров по бронированию отелей входят два крымских курорта. Это Ялта, где средняя стоимость ночи составляет 6168 рублей, а средняя продолжительность бронирования – трое суток. И Алушта, где цена за ночь – 3820 рублей.
Самые популярные направления для бронирования отелей в ноябре 2025 года – это Санкт-Петербург с 15% ноябрьских бронирований в отелях, Москва и Сочи.
Также в топ-10 вошли Краснодар, Анапа, Красная Поляна, Геленджик и Казань.
Ранее стало известно, что Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для спонтанных поездок в октябре.
