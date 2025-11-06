https://crimea.ria.ru/20251106/v-rossii-poyavyatsya-shkolnye-sportivnye-ligi-porucheniya-putina-1150713037.html
В России появятся школьные спортивные лиги: поручения Путина
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил организовать школьные спортивные лиги по популярным видам спорта во всех регионах страны, чтобы сделать занятия физкультурой более интересными для детей и подростков. Об этом он сообщил в ходе заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта в Самаре.По словам главы государства, спортивная активность должна быть не только полезной для здоровья, но и привлекательной для молодежи.Он также отметил важность признания авторитета учителей физкультуры и сокращения их административной нагрузки."Уверен, педагоги с готовностью расскажут, что конкретно необходимо для того, чтобы дети стремились на урок физкультуры. И с удовольствием занимались", – добавил Путин.Глава государства обратил внимание на необходимость системного отслеживания спортивных результатов детей для формирования учебно-тренировочных планов с учетом индивидуальных особенностей. Долю детей, систематически занимающихся спортом в России, Путин оценил в 93 процента.Правительству поручено контролировать качество спортивных услуг, оказываемых детям, а также синхронизировать работу систем спорта, здравоохранения и просвещения. Минтруд, ФМБА и регионы должны разработать стратегию развития спортивной медицины до 2030 года.Следующее заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта планируется посвятить вопросам организации системы соревнований в стране.Глава государства в четверг приехал в Самару для участия в форуме "Россия – спортивная держава". Он осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", пообщался со спортсменами, после чего на площадке ФОКа приступил к открытию спортивных объектов в регионах страны в режиме ВКС. В частности президент принял участие по видеосвязи в открытии спортивного комплекса "Крымский" в Алуште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин одобрил идею запрета продажи вейпов в РоссииСпорт не должен становиться заложником геополитики – ПутинВсе больше крымчан оформляют налоговый вычет на занятия спортом
Путин предложил создать школьные лиги и новые меры для вовлечения детей в спорт
19:35 06.11.2025 (обновлено: 19:38 06.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил организовать школьные спортивные лиги по популярным видам спорта во всех регионах страны, чтобы сделать занятия физкультурой более интересными для детей и подростков. Об этом он сообщил в ходе заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта в Самаре.
По словам главы государства, спортивная активность должна быть не только полезной для здоровья, но и привлекательной для молодежи.
"Занятия спортом должны быть не только достаточными по объему и полезными для здоровья, но и по-настоящему интересными. Работу тех же школьных спортивных клубов надо строить так, чтобы они стали привлекательными для ребят и по форме, и по содержанию", – заявил президент.
Он также отметил важность признания авторитета учителей физкультуры и сокращения их административной нагрузки.
"Уверен, педагоги с готовностью расскажут, что конкретно необходимо для того, чтобы дети стремились на урок физкультуры. И с удовольствием занимались", – добавил Путин.
Глава государства обратил внимание на необходимость системного отслеживания спортивных результатов детей для формирования учебно-тренировочных планов с учетом индивидуальных особенностей. Долю детей, систематически занимающихся спортом в России, Путин оценил в 93 процента.
Правительству поручено контролировать качество спортивных услуг, оказываемых детям, а также синхронизировать работу систем спорта, здравоохранения и просвещения. Минтруд, ФМБА и регионы должны разработать стратегию развития спортивной медицины до 2030 года.
Следующее заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта планируется посвятить вопросам организации системы соревнований в стране.
Глава государства в четверг приехал в Самару для участия в форуме "Россия – спортивная держава". Он осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", пообщался со спортсменами, после чего на площадке ФОКа приступил к открытию спортивных объектов в регионах страны в режиме ВКС. В частности президент принял участие по видеосвязи в открытии спортивного комплекса "Крымский" в Алуште.
