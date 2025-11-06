Рейтинг@Mail.ru
В России появятся школьные спортивные лиги: поручения Путина - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251106/v-rossii-poyavyatsya-shkolnye-sportivnye-ligi-porucheniya-putina-1150713037.html
В России появятся школьные спортивные лиги: поручения Путина
В России появятся школьные спортивные лиги: поручения Путина - РИА Новости Крым, 06.11.2025
В России появятся школьные спортивные лиги: поручения Путина
Президент России Владимир Путин поручил организовать школьные спортивные лиги по популярным видам спорта во всех регионах страны, чтобы сделать занятия... РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T19:35
2025-11-06T19:38
владимир путин (политик)
новости
россия
спорт
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150713188_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_fde7f7660b9f5d099a813591075d2a3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил организовать школьные спортивные лиги по популярным видам спорта во всех регионах страны, чтобы сделать занятия физкультурой более интересными для детей и подростков. Об этом он сообщил в ходе заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта в Самаре.По словам главы государства, спортивная активность должна быть не только полезной для здоровья, но и привлекательной для молодежи.Он также отметил важность признания авторитета учителей физкультуры и сокращения их административной нагрузки."Уверен, педагоги с готовностью расскажут, что конкретно необходимо для того, чтобы дети стремились на урок физкультуры. И с удовольствием занимались", – добавил Путин.Глава государства обратил внимание на необходимость системного отслеживания спортивных результатов детей для формирования учебно-тренировочных планов с учетом индивидуальных особенностей. Долю детей, систематически занимающихся спортом в России, Путин оценил в 93 процента.Правительству поручено контролировать качество спортивных услуг, оказываемых детям, а также синхронизировать работу систем спорта, здравоохранения и просвещения. Минтруд, ФМБА и регионы должны разработать стратегию развития спортивной медицины до 2030 года.Следующее заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта планируется посвятить вопросам организации системы соревнований в стране.Глава государства в четверг приехал в Самару для участия в форуме "Россия – спортивная держава". Он осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", пообщался со спортсменами, после чего на площадке ФОКа приступил к открытию спортивных объектов в регионах страны в режиме ВКС. В частности президент принял участие по видеосвязи в открытии спортивного комплекса "Крымский" в Алуште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин одобрил идею запрета продажи вейпов в РоссииСпорт не должен становиться заложником геополитики – ПутинВсе больше крымчан оформляют налоговый вычет на занятия спортом
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150713188_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_eb2d5565dcc22db9982f0277e47ec4ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости, россия, спорт, общество
В России появятся школьные спортивные лиги: поручения Путина

Путин предложил создать школьные лиги и новые меры для вовлечения детей в спорт

19:35 06.11.2025 (обновлено: 19:38 06.11.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта по вопросу "О дальнейшем развитии детско-юношеского спорта"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта по вопросу О дальнейшем развитии детско-юношеского спорта
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил организовать школьные спортивные лиги по популярным видам спорта во всех регионах страны, чтобы сделать занятия физкультурой более интересными для детей и подростков. Об этом он сообщил в ходе заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта в Самаре.
По словам главы государства, спортивная активность должна быть не только полезной для здоровья, но и привлекательной для молодежи.
"Занятия спортом должны быть не только достаточными по объему и полезными для здоровья, но и по-настоящему интересными. Работу тех же школьных спортивных клубов надо строить так, чтобы они стали привлекательными для ребят и по форме, и по содержанию", – заявил президент.
Он также отметил важность признания авторитета учителей физкультуры и сокращения их административной нагрузки.
"Уверен, педагоги с готовностью расскажут, что конкретно необходимо для того, чтобы дети стремились на урок физкультуры. И с удовольствием занимались", – добавил Путин.
Глава государства обратил внимание на необходимость системного отслеживания спортивных результатов детей для формирования учебно-тренировочных планов с учетом индивидуальных особенностей. Долю детей, систематически занимающихся спортом в России, Путин оценил в 93 процента.
Правительству поручено контролировать качество спортивных услуг, оказываемых детям, а также синхронизировать работу систем спорта, здравоохранения и просвещения. Минтруд, ФМБА и регионы должны разработать стратегию развития спортивной медицины до 2030 года.
Следующее заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта планируется посвятить вопросам организации системы соревнований в стране.
Глава государства в четверг приехал в Самару для участия в форуме "Россия – спортивная держава". Он осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", пообщался со спортсменами, после чего на площадке ФОКа приступил к открытию спортивных объектов в регионах страны в режиме ВКС. В частности президент принял участие по видеосвязи в открытии спортивного комплекса "Крымский" в Алуште.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин одобрил идею запрета продажи вейпов в России
Спорт не должен становиться заложником геополитики – Путин
Все больше крымчан оформляют налоговый вычет на занятия спортом
 
Владимир Путин (политик)НовостиРоссияСпортОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:07Рейд в Севастополе закрыли
20:05ВСУ бомбят мирных жителей – блогер из США об ударах по Крыму
19:52Крушение ожиданий: чем запомнился первый год президентства Трампа
19:35В России появятся школьные спортивные лиги: поручения Путина
19:06В Крыму мошенник обещал провести свет и исчез с деньгами клиента
18:43Путин одобрил идею запрета продажи вейпов в России
18:28Чтобы не сидели дома: в Крыму водят бесплатные экскурсии для бойцов СВО
18:10Спорт не должен становиться заложником геополитики – Путин
17:43В Севастополе провели спасательную операцию на горе Каланых-Кая
17:25Кабмин направит дополнительные 6 млрд на поддержку аграриев
17:08Отделение экстренной медпомощи в Симферополе рассчитано на 130 пациентов
16:58Путин открыл спортивный комплекс в Крыму
16:36Теракт на Крымском мосту - когда огласят приговор
16:27Более 200 детей погибли от рук ВСУ в новых регионах с 2014 года
16:17Обвиняемому в жестоком убийстве байкера в Москве вынесли приговор
16:02Освобождение Киева в 1944-м важно для всех русских людей – Гаспарян
15:46Схема оплаты постельного белья в поездах в Крым не изменится
15:15Строительство на мысе Хрустальный - что происходит на объекте
14:58Троих крымчан будут судить за похищение человека и вымогательство
14:11Новости СВО: Киев теряет людей и танки
Лента новостейМолния