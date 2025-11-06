https://crimea.ria.ru/20251106/v-moskve-startoval-yaltinskiy-mezhdunarodnyy-forum-2025-1150692925.html

В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2025

В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2025 - РИА Новости Крым, 06.11.2025

В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2025

Ялтинский международный экономический форум является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять... РИА Новости Крым, 06.11.2025

2025-11-06T09:26

2025-11-06T09:26

2025-11-06T09:26

сергей аксенов

ямэф

новости

крым

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142109049_0:15:1280:735_1920x0_80_0_0_deaf742bd8813acaa4eeebae7fb56a5b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Ялтинский международный экономический форум является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в день открытия форума в Москве.Он подчеркнул важность того, что в мероприятии традиционно принимают участие представители Международной ассоциации друзей Крыма. "Благодаря их усилиям Крым продолжает расширять и укреплять связи с зарубежными партнерами в самых разных сферах, в том числе в экономике", - сказал глава республики.Аксенов отметил, что участниками форума являются ведущие эксперты, ученые и общественные деятели из разных стран, выступающие с позиции здравого смысла за сохранение традиционных ценностей, против агрессии Запада, русофобии, нацизма и колониализма."Участники форума обмениваются опытом и знаниями, высказывают свои соображения об актуальных вопросах международного сотрудничества, региональной стабильности и необходимых мерах в противостоянии западной агрессии. Только объединив усилия, мы сможем преодолеть геополитические вызовы и заложить фундамент справедливого многополярного мира", - убежден он.Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве. Форум этого года проходит под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как за 10 лет расцвел Крым – наш ответ ЗеленскомуФорум ЯМЭФ должен вернуться в Крым - Госсовет РКНовые инвестпроекты по итогам ЯМЭФ: что они изменят в туризме Крыма

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, ямэф, новости, крым, экономика