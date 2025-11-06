Рейтинг@Mail.ru
В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2025 - РИА Новости Крым, 06.11.2025
В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2025
Ялтинский международный экономический форум является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять... РИА Новости Крым, 06.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Ялтинский международный экономический форум является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в день открытия форума в Москве.Он подчеркнул важность того, что в мероприятии традиционно принимают участие представители Международной ассоциации друзей Крыма. "Благодаря их усилиям Крым продолжает расширять и укреплять связи с зарубежными партнерами в самых разных сферах, в том числе в экономике", - сказал глава республики.Аксенов отметил, что участниками форума являются ведущие эксперты, ученые и общественные деятели из разных стран, выступающие с позиции здравого смысла за сохранение традиционных ценностей, против агрессии Запада, русофобии, нацизма и колониализма."Участники форума обмениваются опытом и знаниями, высказывают свои соображения об актуальных вопросах международного сотрудничества, региональной стабильности и необходимых мерах в противостоянии западной агрессии. Только объединив усилия, мы сможем преодолеть геополитические вызовы и заложить фундамент справедливого многополярного мира", - убежден он.Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве. Форум этого года проходит под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как за 10 лет расцвел Крым – наш ответ ЗеленскомуФорум ЯМЭФ должен вернуться в Крым - Госсовет РКНовые инвестпроекты по итогам ЯМЭФ: что они изменят в туризме Крыма
сергей аксенов, ямэф, новости, крым, экономика
09:26 06.11.2025
 
Глава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Ялтинский международный экономический форум является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в день открытия форума в Москве.
"Это авторитетная площадка для открытого обсуждения важных вопросов, связанных с международным сотрудничеством, развитием народной дипломатии, формированием справедливого мироустройства", - написал Аксенов в своем Telegram.
Он подчеркнул важность того, что в мероприятии традиционно принимают участие представители Международной ассоциации друзей Крыма.
"Благодаря их усилиям Крым продолжает расширять и укреплять связи с зарубежными партнерами в самых разных сферах, в том числе в экономике", - сказал глава республики.
Аксенов отметил, что участниками форума являются ведущие эксперты, ученые и общественные деятели из разных стран, выступающие с позиции здравого смысла за сохранение традиционных ценностей, против агрессии Запада, русофобии, нацизма и колониализма.
"Участники форума обмениваются опытом и знаниями, высказывают свои соображения об актуальных вопросах международного сотрудничества, региональной стабильности и необходимых мерах в противостоянии западной агрессии. Только объединив усилия, мы сможем преодолеть геополитические вызовы и заложить фундамент справедливого многополярного мира", - убежден он.
Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве. Форум этого года проходит под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".
