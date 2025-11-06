https://crimea.ria.ru/20251106/v-krymu-raskryli-nezakonnuyu-skhemu-postanovki-migrantov-na-uchet-1150698621.html

В Крыму раскрыли незаконную схему постановки мигрантов на учет

В Крыму раскрыли незаконную схему постановки мигрантов на учет - РИА Новости Крым, 06.11.2025

В Крыму раскрыли незаконную схему постановки мигрантов на учет

В Симферопольском районе Крыма раскрыли незаконный канал постановки иностранных граждан на миграционный учет. Двоим фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. 06.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма раскрыли незаконный канал постановки иностранных граждан на миграционный учет. Двоим фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. За "услугу" они требовали около 55 тысяч рублей. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По информации силовиков, в состав группы вошли 35-летний гражданин одной из среднеазиатских республик и 28-летняя гражданка России, которая ранее осуществляла трудовую деятельность, связанную с оформлением миграционных документов.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.В УФСБ уточнили, что на данный момент собрана доказательная база об организации незаконного пребывания трех приезжих лиц. По имеющейся информации, их число может вырасти как минимум до 10 иностранцев.В середине октября сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов за восемь месяцев этого года выдворила за пределы России около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минтруд назвал квоту для трудовых мигрантов на 2026 годЦелевой набор и цифровой контроль: новое в концепции о мигрантах в РоссииПутин утвердил Концепцию миграционной политики в России

