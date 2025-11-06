Рейтинг@Mail.ru
В Крыму раскрыли незаконную схему постановки мигрантов на учет - РИА Новости Крым, 06.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251106/v-krymu-raskryli-nezakonnuyu-skhemu-postanovki-migrantov-na-uchet-1150698621.html
В Крыму раскрыли незаконную схему постановки мигрантов на учет
В Крыму раскрыли незаконную схему постановки мигрантов на учет - РИА Новости Крым, 06.11.2025
В Крыму раскрыли незаконную схему постановки мигрантов на учет
В Симферопольском районе Крыма раскрыли незаконный канал постановки иностранных граждан на миграционный учет. Двоим фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. РИА Новости Крым, 06.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма раскрыли незаконный канал постановки иностранных граждан на миграционный учет. Двоим фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. За "услугу" они требовали около 55 тысяч рублей. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По информации силовиков, в состав группы вошли 35-летний гражданин одной из среднеазиатских республик и 28-летняя гражданка России, которая ранее осуществляла трудовую деятельность, связанную с оформлением миграционных документов.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.В УФСБ уточнили, что на данный момент собрана доказательная база об организации незаконного пребывания трех приезжих лиц. По имеющейся информации, их число может вырасти как минимум до 10 иностранцев.В середине октября сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов за восемь месяцев этого года выдворила за пределы России около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.
true
В Крыму раскрыли незаконную схему постановки мигрантов на учет

В Крыму пресекли незаконную постановку на миграционный учет иностранных граждан

12:07 06.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма раскрыли незаконный канал постановки иностранных граждан на миграционный учет. Двоим фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. За "услугу" они требовали около 55 тысяч рублей. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
По информации силовиков, в состав группы вошли 35-летний гражданин одной из среднеазиатских республик и 28-летняя гражданка России, которая ранее осуществляла трудовую деятельность, связанную с оформлением миграционных документов.
"Мужчина подыскивал прибывших в нашу страну иностранцев, не имеющих необходимых документов для нахождения и трудоустройства в России, после чего они с сообщницей за вознаграждение организовывали фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет в селе Новониколаевка Симферопольского района и оформление патентов для осуществления трудовой деятельности", – рассказали в СК.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В УФСБ уточнили, что на данный момент собрана доказательная база об организации незаконного пребывания трех приезжих лиц. По имеющейся информации, их число может вырасти как минимум до 10 иностранцев.
"В среднем цена "услуг" для одного незаконного мигранта составляла около 55 тысяч рублей. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление других противоправных действий указанных лиц", – добавили в сообщении.
В середине октября сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов за восемь месяцев этого года выдворила за пределы России около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Минтруд назвал квоту для трудовых мигрантов на 2026 год
Целевой набор и цифровой контроль: новое в концепции о мигрантах в России
Путин утвердил Концепцию миграционной политики в России
 
