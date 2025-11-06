Рейтинг@Mail.ru
В Крыму мошенник обещал провести свет и исчез с деньгами клиента - РИА Новости Крым, 06.11.2025
В Крыму мошенник обещал провести свет и исчез с деньгами клиента
В Крыму мошенник обещал провести свет и исчез с деньгами клиента - РИА Новости Крым, 06.11.2025
В Крыму мошенник обещал провести свет и исчез с деньгами клиента
В Симферопольском районе мошенник, представившийся контролером энергоснабжающей организации, обманул владельца магазина, предложив за деньги выполнить... РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T19:06
2025-11-06T19:06
новости
мошенничество
крым
новости крыма
мвд по республике крым
симферопольский район
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110337/34/1103373475_0:374:2314:1676_1920x0_80_0_0_e2e80be8077568e628210d0c283792cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе мошенник, представившийся контролером энергоснабжающей организации, обманул владельца магазина, предложив за деньги выполнить подключение к электросетям, сообщает МВД Крыма.По данным полиции, неизвестный мужчина вошел в торговое помещение под предлогом снятия показаний счетчиков. Во время разговора он узнал, что владелец планирует подключить электроснабжение, и предложил свои "услуги" - установку счетчика и помощь в оформлении технических условий.После этого он частично выполнил работы – протянул кабель, купленный за счет предпринимателя, и установил подержанный счетчик, который так и не обеспечил подачу электроэнергии. Пообещав вернуться для завершения монтажа, мужчина исчез. На звонки отвечал уклончиво, позже сообщил, что больше не работает и пообещал вернуть деньги, однако этого не сделал."Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — им оказался ранее не судимый 44-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – добавили в МВД.Ранее сообщалось, что 30-летний житель Евпатории под женским именем обманул крымчан в социальной сети на 70 тысяч рублей, предлагая "дешевое жилье в аренду".
РИА Новости Крым
В Крыму мошенник обещал провести свет и исчез с деньгами клиента

В Симферопольском районе мужчина под видом энергетика обманул владельца магазина

19:06 06.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе мошенник, представившийся контролером энергоснабжающей организации, обманул владельца магазина, предложив за деньги выполнить подключение к электросетям, сообщает МВД Крыма.
По данным полиции, неизвестный мужчина вошел в торговое помещение под предлогом снятия показаний счетчиков. Во время разговора он узнал, что владелец планирует подключить электроснабжение, и предложил свои "услуги" - установку счетчика и помощь в оформлении технических условий.
"Стоимость "услуг" составила 28 000 рублей, которые были переданы наличными. Злоумышленник пообещал предоставить перечень необходимых документов и проконсультировать по подключению", – уточнили в правоохранительных органах.
После этого он частично выполнил работы – протянул кабель, купленный за счет предпринимателя, и установил подержанный счетчик, который так и не обеспечил подачу электроэнергии. Пообещав вернуться для завершения монтажа, мужчина исчез. На звонки отвечал уклончиво, позже сообщил, что больше не работает и пообещал вернуть деньги, однако этого не сделал.
"Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — им оказался ранее не судимый 44-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – добавили в МВД.
Ранее сообщалось, что 30-летний житель Евпатории под женским именем обманул крымчан в социальной сети на 70 тысяч рублей, предлагая "дешевое жилье в аренду".
