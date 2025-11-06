https://crimea.ria.ru/20251106/v-krymu-moshennik-obeschal-provesti-svet-i-ischez-s-dengami-klienta-1150708721.html

В Крыму мошенник обещал провести свет и исчез с деньгами клиента

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе мошенник, представившийся контролером энергоснабжающей организации, обманул владельца магазина, предложив за деньги выполнить подключение к электросетям, сообщает МВД Крыма.По данным полиции, неизвестный мужчина вошел в торговое помещение под предлогом снятия показаний счетчиков. Во время разговора он узнал, что владелец планирует подключить электроснабжение, и предложил свои "услуги" - установку счетчика и помощь в оформлении технических условий.После этого он частично выполнил работы – протянул кабель, купленный за счет предпринимателя, и установил подержанный счетчик, который так и не обеспечил подачу электроэнергии. Пообещав вернуться для завершения монтажа, мужчина исчез. На звонки отвечал уклончиво, позже сообщил, что больше не работает и пообещал вернуть деньги, однако этого не сделал."Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — им оказался ранее не судимый 44-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – добавили в МВД.Ранее сообщалось, что 30-летний житель Евпатории под женским именем обманул крымчан в социальной сети на 70 тысяч рублей, предлагая "дешевое жилье в аренду".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три волны звонков: мошенники усложняют схему обмана россиянЗвонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейковРаскрыты схемы мошенников на "черную пятницу" и "киберпонедельник"

