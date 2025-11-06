https://crimea.ria.ru/20251106/v-khersonskoy-oblasti-polnostyu-vosstanovili-podachu-elektrichestva-1150695964.html

В Херсонской области полностью восстановили подачу электричества

В Херсонской области восстановлена подача электроэнергии после аварийного отключения высоковольтной линии. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Владимир РИА Новости Крым, 06.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Херсонской области восстановлена подача электроэнергии после аварийного отключения высоковольтной линии. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Накануне вечером 300 населенных пунктов области были обесточены из-за крупной аварии на высоковольтной линии энергоснабжения. Без света оставались порядка 200 тысяч человек в 10 муниципальных округах. Соцобъекты были оперативно переведены на резервное питание.25 октября аварийное отключение подстанции "Виноградово" оставило без света больше 98 тысяч жителей Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь населенных пунктов на севере Крыма остались без светаЗапорожская область частично обесточена после атаки ВСУЮжный Берег Крыма частично обесточен

