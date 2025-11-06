Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области полностью восстановили подачу электричества - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251106/v-khersonskoy-oblasti-polnostyu-vosstanovili-podachu-elektrichestva-1150695964.html
В Херсонской области полностью восстановили подачу электричества
В Херсонской области полностью восстановили подачу электричества - РИА Новости Крым, 06.11.2025
В Херсонской области полностью восстановили подачу электричества
В Херсонской области восстановлена подача электроэнергии после аварийного отключения высоковольтной линии. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Владимир РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T10:26
2025-11-06T10:26
херсонская область
владимир сальдо
новые регионы россии
жкх
энергетика
электроэнергия
лэп
отключение электроэнергии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146908537_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_6cc2ac1de7014ad8e2c28388fe9983f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Херсонской области восстановлена подача электроэнергии после аварийного отключения высоковольтной линии. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Накануне вечером 300 населенных пунктов области были обесточены из-за крупной аварии на высоковольтной линии энергоснабжения. Без света оставались порядка 200 тысяч человек в 10 муниципальных округах. Соцобъекты были оперативно переведены на резервное питание.25 октября аварийное отключение подстанции "Виноградово" оставило без света больше 98 тысяч жителей Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь населенных пунктов на севере Крыма остались без светаЗапорожская область частично обесточена после атаки ВСУЮжный Берег Крыма частично обесточен
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146908537_223:167:1280:960_1920x0_80_0_0_83656136dda913c646c4add0f6a7877b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, жкх, энергетика, электроэнергия, лэп, отключение электроэнергии, новости
В Херсонской области полностью восстановили подачу электричества

В Херсонской области восстановили подачу электричества после аварии на высоковольтной ЛЭП

10:26 06.11.2025
 
© Администрация Херсонской областиЛЭП
ЛЭП
© Администрация Херсонской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Херсонской области восстановлена подача электроэнергии после аварийного отключения высоковольтной линии. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Накануне вечером 300 населенных пунктов области были обесточены из-за крупной аварии на высоковольтной линии энергоснабжения. Без света оставались порядка 200 тысяч человек в 10 муниципальных округах. Соцобъекты были оперативно переведены на резервное питание.
"Энергоснабжение Херсонской области полностью восстановлено. После аварийного отключения специалисты "Россетей" и "Херсонэнерго" оперативно переподключили линии на резервную схему — до полуночи свет вернулся в дома жителей десяти муниципальных округов", - написал Сальдо в Telegram.
25 октября аварийное отключение подстанции "Виноградово" оставило без света больше 98 тысяч жителей Херсонской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Семь населенных пунктов на севере Крыма остались без света
Запорожская область частично обесточена после атаки ВСУ
Южный Берег Крыма частично обесточен
 
Херсонская областьВладимир СальдоНовые регионы РоссииЖКХЭнергетикаЭлектроэнергияЛЭПОтключение электроэнергииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:37Песков дал совет НАТО
13:08Армия России отразила 21 попытку прорыва ВСУ
12:51Итальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе России
12:36В Крыму выезды налоговиков на курорты пополнили казну на 987 млн рублей
12:29Шанс одуматься: что означают заявления о ядерных испытаниях РФ
12:07В Крыму раскрыли незаконную схему постановки мигрантов на учет
12:00Запад планирует диверсию на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществ
11:53Водителя зажало в салоне авто в результате ДТП под Симферополем
11:47Дрон ВСУ убил пенсионерку в жилом квартале Голой Пристани
11:42Международная ассоциация друзей Крыма соберет гостей из более 40 стран
11:33Пять сел под Алуштой обесточены из-за аварии
11:28Россиянин получил 20 лет колонии за попытку взорвать здание таможни
11:19На востоке Крыма будет громко – отработают саперы и военные
11:09На Ялтинский международный форум приехали представители более 50 стран
10:56Магнитные бури планетарного масштаба надвигаются на Землю
10:48На пожарах в Крыму погибли 59 человек - МЧС
10:34Крым делает ставку на российский бизнес
10:26В Херсонской области полностью восстановили подачу электричества
10:09Аферист под женским именем обманывал крымчан
09:54Армия России получила новую партию истребителей Су-34
Лента новостейМолния