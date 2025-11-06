https://crimea.ria.ru/20251106/v-kerchi-inomarka-sbila-podrostka-na-zebre-1150694048.html
В Керчи иномарка сбила подростка на "зебре"
В Керчи иномарка сбила подростка на "зебре" - РИА Новости Крым, 06.11.2025
В Керчи иномарка сбила подростка на "зебре"
В Керчи иномарка сбила 16-летнего подростка на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 06.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи иномарка сбила 16-летнего подростка на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.По данным правоохранителей, авария произошла накануне в 20:05 на улице Буденного. 47-летний водитель Ford Mondeo сбил несовершеннолетнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.Сотрудники Госавтоинспекции ведут проверку. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, ход проверки взят на контроль надзорным ведомством.В течение прошедшей недели дорогах Крыма произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека и 35 получили ранения, сообщали ранее в пресс-службе ГАИ Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымском районе Кубани произошло смертельное ДТПАвто опрокинулось через отбойник в Сочи – погибли две женщиныВ Крыму виновнику ДТП с пешеходом вынесли приговор
В Керчи иномарка сбила подростка на "зебре"
В Керчи иномарка сбила подростка на пешеходном переходе