В Керчи иномарка сбила подростка на "зебре" - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Ситуация на дорогах Крыма
В Керчи иномарка сбила подростка на "зебре"
В Керчи иномарка сбила подростка на "зебре"
В Керчи иномарка сбила подростка на "зебре"
В Керчи иномарка сбила 16-летнего подростка на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи иномарка сбила 16-летнего подростка на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.По данным правоохранителей, авария произошла накануне в 20:05 на улице Буденного. 47-летний водитель Ford Mondeo сбил несовершеннолетнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.Сотрудники Госавтоинспекции ведут проверку. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, ход проверки взят на контроль надзорным ведомством.В течение прошедшей недели дорогах Крыма произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека и 35 получили ранения, сообщали ранее в пресс-службе ГАИ Крыма.
В Керчи иномарка сбила подростка на "зебре"

В Керчи иномарка сбила подростка на пешеходном переходе

09:48 06.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи иномарка сбила 16-летнего подростка на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.
По данным правоохранителей, авария произошла накануне в 20:05 на улице Буденного. 47-летний водитель Ford Mondeo сбил несовершеннолетнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.
"В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", – сказано в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции ведут проверку. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, ход проверки взят на контроль надзорным ведомством.
В течение прошедшей недели дорогах Крыма произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека и 35 получили ранения, сообщали ранее в пресс-службе ГАИ Крыма.
