Теракт на Крымском мосту - когда огласят приговор
Приговор по делу о теракте на Крымском мосту огласят 27 ноября
16:36 06.11.2025 (обновлено: 16:48 06.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд назначил на 27 ноября приговор по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил журналистам представитель суда.
Обвиняемым инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Двоим из них также вменяют контрабанду взрывных устройств.
Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд в декабре 2024 года. Свою вину подсудимые не признают, дело слушается в закрытом режиме.
"27 ноября в 11.00 состоится оглашение приговора по уголовному делу, связанному с терактом на Крымском мосту", - сказал представитель суда.
Теракты на Крымском мосту
Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.
Впоследствии глава СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка по делу о теракте на Крымском мосту.
Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиле, девочка выжила, получила ранения средней тяжести и была доставлена в реанимацию.
* внесен в список террористов и экстремистов
