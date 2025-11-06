https://crimea.ria.ru/20251106/terakt-na-krymskom-mostu---kogda-oglasyat-prigovor-1150705399.html

Теракт на Крымском мосту - когда огласят приговор

Теракт на Крымском мосту - когда огласят приговор - РИА Новости Крым, 06.11.2025

Теракт на Крымском мосту - когда огласят приговор

Южный окружной военный суд назначил на 27 ноября приговор по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил журналистам представитель суда. РИА Новости Крым, 06.11.2025

2025-11-06T16:36

2025-11-06T16:36

2025-11-06T16:48

южный окружной военный суд

суд

приговор

чп на крымском мосту

крымский мост

теракт

новости

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/25/03/250316_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_1cb5caccebe09b45100bfc67080b9b62.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд назначил на 27 ноября приговор по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил журналистам представитель суда.Обвиняемым инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Двоим из них также вменяют контрабанду взрывных устройств.Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд в декабре 2024 года. Свою вину подсудимые не признают, дело слушается в закрытом режиме.Теракты на Крымском мостуПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Впоследствии глава СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка по делу о теракте на Крымском мосту.Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиле, девочка выжила, получила ранения средней тяжести и была доставлена в реанимацию.* внесен в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла подготовку теракта на мосту на СтавропольеВ Крыму предотвращен теракт в отношении офицера МВДВзрыв в Луганске квалифицировали как теракт

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южный окружной военный суд, суд, приговор, чп на крымском мосту, крымский мост, теракт, новости, крым