Строительство на мысе Хрустальный - что происходит на объекте

2025-11-06T15:15

2025-11-06T15:15

2025-11-06T17:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Возведение культурного комплекса на мысе Хрустальный в Севастополе продолжается, работы круглосуточно и без выходных ведутся на строительстве театра оперы и балета, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Губернатор напомнил, что кровля в основном будет облицована такими же белыми фибробетонными панелями, как и здания академии хореографии и музея, что призвано подчеркнуть единство всего комплекса.Рабочие уже закончили бетонирование ливневого резервуара объемом 658 "кубов". Планируется, что в нем будут очищаться дождевая вода и селевые потоки, чтобы затем использоваться для полива зеленых насаждений вокруг театра, добавил он.Кроме того, губернатор проинформировал, что в большом зале монтируют стеновые и потолочные панели из шпона акации. "Каждый квадратный метр, каждый миллиметр будет работать на то, чтобы создать эффект полного присутствия — чтобы звук не просто слышался, а буквально окружал зрителя со всех сторон", - подчеркнул он.Ранее власти Севастополя по итогам визита на объекты министра культуры России Ольги Любимовой сообщали, что российскую галерею искусств на мысе Хрустальный в Севастополе достроят в этом году, а театр оперы и балета – в следующем.Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии. Также сообщалось, что правительство России направит более 100 млн рублей на закупку музыкальных инструментов для Академии хореографии в Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Художники высшего порядка: как стать реставратором и где работать в КрымуКартина с тайной и другие находки: работа реставраторов РГИ в Севастополе

