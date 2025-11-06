Строительство на мысе Хрустальный - что происходит на объекте
Театр оперы и балета строится в Севастополе на мысе Хрустальный круглосуточно - ФОТО
15:15 06.11.2025 (обновлено: 17:13 06.11.2025)
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Возведение культурного комплекса на мысе Хрустальный в Севастополе продолжается, работы круглосуточно и без выходных ведутся на строительстве театра оперы и балета, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Продолжается строительство культурного комплекса на мысе Хрустальном в Севастополе. Работы на театре оперы и балета ведутся в режиме 24/7. Строители трудятся на всех возможных фронтах: как внутри здания, так и снаружи", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор напомнил, что кровля в основном будет облицована такими же белыми фибробетонными панелями, как и здания академии хореографии и музея, что призвано подчеркнуть единство всего комплекса.
"На крыше театра будет особенность — стеклянный зенитный фонарь, под которым расположатся помещения переговорных и коворкинга. Его монтаж строители уже завершили, а весь объем выполненных работ на кровле достиг уже 85%. Также продолжается остекление восточной и западной сторон здания", - уточнил губернатор.
Рабочие уже закончили бетонирование ливневого резервуара объемом 658 "кубов". Планируется, что в нем будут очищаться дождевая вода и селевые потоки, чтобы затем использоваться для полива зеленых насаждений вокруг театра, добавил он.
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство на мысе Хрустальный в Севастополе
1 из 8
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство на мысе Хрустальный в Севастополе
2 из 8
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство на мысе Хрустальный в Севастополе
3 из 8
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство на мысе Хрустальный в Севастополе
4 из 8
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство на мысе Хрустальный в Севастополе
5 из 8
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство на мысе Хрустальный в Севастополе
6 из 8
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство на мысе Хрустальный в Севастополе
7 из 8
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство на мысе Хрустальный в Севастополе
8 из 8
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Кроме того, губернатор проинформировал, что в большом зале монтируют стеновые и потолочные панели из шпона акации. "Каждый квадратный метр, каждый миллиметр будет работать на то, чтобы создать эффект полного присутствия — чтобы звук не просто слышался, а буквально окружал зрителя со всех сторон", - подчеркнул он.
Ранее власти Севастополя по итогам визита на объекты министра культуры России Ольги Любимовой сообщали, что российскую галерею искусств на мысе Хрустальный в Севастополе достроят в этом году, а театр оперы и балета – в следующем.
Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии. Также сообщалось, что правительство России направит более 100 млн рублей на закупку музыкальных инструментов для Академии хореографии в Севастополе.
