Рейтинг@Mail.ru
Строительство на мысе Хрустальный - что происходит на объекте - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251106/stroitelstvo-na-myse-khrustalnom---chto-proiskhodit-na-obekte-1150703436.html
Строительство на мысе Хрустальный - что происходит на объекте
Строительство на мысе Хрустальный - что происходит на объекте - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Строительство на мысе Хрустальный - что происходит на объекте
Возведение культурного комплекса на мысе Хрустальный в Севастополе продолжается, работы круглосуточно и без выходных ведутся на строительстве театра оперы и... РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T15:15
2025-11-06T17:13
михаил развожаев
севастополь
новости
новости севастополя
строительство
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150706803_25:0:1255:692_1920x0_80_0_0_4dc4058473dc2c5b26b344362c26f570.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Возведение культурного комплекса на мысе Хрустальный в Севастополе продолжается, работы круглосуточно и без выходных ведутся на строительстве театра оперы и балета, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Губернатор напомнил, что кровля в основном будет облицована такими же белыми фибробетонными панелями, как и здания академии хореографии и музея, что призвано подчеркнуть единство всего комплекса.Рабочие уже закончили бетонирование ливневого резервуара объемом 658 "кубов". Планируется, что в нем будут очищаться дождевая вода и селевые потоки, чтобы затем использоваться для полива зеленых насаждений вокруг театра, добавил он.Кроме того, губернатор проинформировал, что в большом зале монтируют стеновые и потолочные панели из шпона акации. "Каждый квадратный метр, каждый миллиметр будет работать на то, чтобы создать эффект полного присутствия — чтобы звук не просто слышался, а буквально окружал зрителя со всех сторон", - подчеркнул он.Ранее власти Севастополя по итогам визита на объекты министра культуры России Ольги Любимовой сообщали, что российскую галерею искусств на мысе Хрустальный в Севастополе достроят в этом году, а театр оперы и балета – в следующем.Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии. Также сообщалось, что правительство России направит более 100 млн рублей на закупку музыкальных инструментов для Академии хореографии в Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Художники высшего порядка: как стать реставратором и где работать в КрымуКартина с тайной и другие находки: работа реставраторов РГИ в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20250818/galereya-iskusstv-i-teatr-na-myse-khrustalnom--kogda-dostroyat-obekty-1148811065.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150706803_179:0:1102:692_1920x0_80_0_0_74fb03207976bc7ce7f3104122722d0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, севастополь, новости, новости севастополя, строительство, крым, новости крыма
Строительство на мысе Хрустальный - что происходит на объекте

Театр оперы и балета строится в Севастополе на мысе Хрустальный круглосуточно - ФОТО

15:15 06.11.2025 (обновлено: 17:13 06.11.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство на мысе Хрустальный в Севастополе
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Возведение культурного комплекса на мысе Хрустальный в Севастополе продолжается, работы круглосуточно и без выходных ведутся на строительстве театра оперы и балета, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Продолжается строительство культурного комплекса на мысе Хрустальном в Севастополе. Работы на театре оперы и балета ведутся в режиме 24/7. Строители трудятся на всех возможных фронтах: как внутри здания, так и снаружи", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор напомнил, что кровля в основном будет облицована такими же белыми фибробетонными панелями, как и здания академии хореографии и музея, что призвано подчеркнуть единство всего комплекса.
"На крыше театра будет особенность — стеклянный зенитный фонарь, под которым расположатся помещения переговорных и коворкинга. Его монтаж строители уже завершили, а весь объем выполненных работ на кровле достиг уже 85%. Также продолжается остекление восточной и западной сторон здания", - уточнил губернатор.
Рабочие уже закончили бетонирование ливневого резервуара объемом 658 "кубов". Планируется, что в нем будут очищаться дождевая вода и селевые потоки, чтобы затем использоваться для полива зеленых насаждений вокруг театра, добавил он.
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство на мысе Хрустальный в Севастополе
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
1 из 8
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство на мысе Хрустальный в Севастополе
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
2 из 8
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство на мысе Хрустальный в Севастополе
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
3 из 8
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство на мысе Хрустальный в Севастополе
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
4 из 8
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство на мысе Хрустальный в Севастополе
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
5 из 8
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство на мысе Хрустальный в Севастополе
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
6 из 8
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство на мысе Хрустальный в Севастополе
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
7 из 8
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство на мысе Хрустальный в Севастополе
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
8 из 8
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
1 из 8
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 8
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 8
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
4 из 8
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
5 из 8
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
6 из 8
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
7 из 8
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
8 из 8
Строительство на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Кроме того, губернатор проинформировал, что в большом зале монтируют стеновые и потолочные панели из шпона акации. "Каждый квадратный метр, каждый миллиметр будет работать на то, чтобы создать эффект полного присутствия — чтобы звук не просто слышался, а буквально окружал зрителя со всех сторон", - подчеркнул он.
Ранее власти Севастополя по итогам визита на объекты министра культуры России Ольги Любимовой сообщали, что российскую галерею искусств на мысе Хрустальный в Севастополе достроят в этом году, а театр оперы и балета – в следующем.
Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии. Также сообщалось, что правительство России направит более 100 млн рублей на закупку музыкальных инструментов для Академии хореографии в Севастополе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Художники высшего порядка: как стать реставратором и где работать в Крыму
Картина с тайной и другие находки: работа реставраторов РГИ в Севастополе
Строительство галереи искусств и театра оперы и балета в Севастополе
18 августа, 15:38
Галерея искусств и театр на мысе Хрустальный – когда достроят объекты
 
Михаил РазвожаевСевастопольНовостиНовости СевастополяСтроительствоКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:08Отделение экстренной медпомощи в Симферополе рассчитано на 130 пациентов
16:58Путин открыл спортивный комплекс в Крыму
16:36Теракт на Крымском мосту - когда огласят приговор
16:27Более 200 детей погибли от рук ВСУ в новых регионах с 2014 года
16:17Обвиняемому в жестоком убийстве байкера в Москве вынесли приговор
16:02Освобождение Киева в 1944-м важно для всех русских людей – Гаспарян
15:46Схема оплаты постельного белья в поездах в Крым не изменится
15:15Строительство на мысе Хрустальный - что происходит на объекте
14:58Троих крымчан будут судить за похищение человека и вымогательство
14:11Новости СВО: Киев теряет людей и танки
14:02Рютте обвинил Россию в нарушении "глобальных правил" - ответ МИД
13:37Песков дал совет НАТО
13:08Армия России отразила 21 попытку прорыва ВСУ
12:51Итальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе России
12:36В Крыму выезды налоговиков на курорты пополнили казну на 987 млн рублей
12:29Шанс одуматься: что означают заявления о ядерных испытаниях РФ
12:07В Крыму раскрыли незаконную схему постановки мигрантов на учет
12:00Запад планирует диверсию на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществ
11:53Водителя зажало в салоне авто в результате ДТП под Симферополем
11:47Дрон ВСУ убил пенсионерку в жилом квартале Голой Пристани
Лента новостейМолния