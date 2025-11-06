https://crimea.ria.ru/20251106/sport-ne-dolzhen-stanovitsya-zalozhnikom-geopolitiki--putin-1150710355.html

Спорт не должен становиться заложником геополитики – Путин

Спорт не должен становиться заложником геополитики – Путин - РИА Новости Крым, 06.11.2025

Спорт не должен становиться заложником геополитики – Путин

Спорт и культура не должны становиться заложниками конфликтов и геополитических противоречий. Об этом заявил президент России Владимир Путина в рамках форума... РИА Новости Крым, 06.11.2025

2025-11-06T18:10

2025-11-06T18:10

2025-11-06T18:12

владимир путин (политик)

спорт

новости

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150710181_0:160:3148:1931_1920x0_80_0_0_7dc9795d1984f03140e66bbdf67af8f1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Спорт и культура не должны становиться заложниками конфликтов и геополитических противоречий. Об этом заявил президент России Владимир Путина в рамках форума "Россия – спортивная держава" в Самаре.Глава государства подчеркнул, что доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, поблагодарил партнеров РФ, принявших решение о восстановлении прав паралимпийского комитета России, отметив, что спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами, напомнил, что в актуальной повестке устойчивого развития Организации Объединенных Наций спорт назван одним из важнейших факторов достижения целей в области здравоохранения, образования, социальной интеграции.По словам президента, Россия полностью разделяет этот подход и учитывает в реализации своих национальных целей развития, уделяя приоритетное внимание развитию инфраструктуры для массового спорта, доступной для представителей всех возрастных групп и групп здоровья.Глава государства в четверг приехал в Самару для участия в форуме "Россия – спортивная держава". Он осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", пообщался со спортсменами, после чего на площадке ФОКа приступил к открытию спортивных объектов в регионах страны в режиме ВКС. В частности президент принял участие по видеосвязи в открытии спортивного комплекса "Крымский" в Алуште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ежегодно будут строить не менее 350 спортивных объектов – ПутинВ Крыму на развитие спорта выделят более 2 млрд рублей в 2026 годуВсе больше крымчан оформляют налоговый вычет на занятия спортом

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), спорт, новости, россия, общество