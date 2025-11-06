Рейтинг@Mail.ru
Спорт не должен становиться заложником геополитики – Путин - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251106/sport-ne-dolzhen-stanovitsya-zalozhnikom-geopolitiki--putin-1150710355.html
Спорт не должен становиться заложником геополитики – Путин
Спорт не должен становиться заложником геополитики – Путин - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Спорт не должен становиться заложником геополитики – Путин
Спорт и культура не должны становиться заложниками конфликтов и геополитических противоречий. Об этом заявил президент России Владимир Путина в рамках форума... РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T18:10
2025-11-06T18:12
владимир путин (политик)
спорт
новости
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150710181_0:160:3148:1931_1920x0_80_0_0_7dc9795d1984f03140e66bbdf67af8f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Спорт и культура не должны становиться заложниками конфликтов и геополитических противоречий. Об этом заявил президент России Владимир Путина в рамках форума "Россия – спортивная держава" в Самаре.Глава государства подчеркнул, что доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, поблагодарил партнеров РФ, принявших решение о восстановлении прав паралимпийского комитета России, отметив, что спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами, напомнил, что в актуальной повестке устойчивого развития Организации Объединенных Наций спорт назван одним из важнейших факторов достижения целей в области здравоохранения, образования, социальной интеграции.По словам президента, Россия полностью разделяет этот подход и учитывает в реализации своих национальных целей развития, уделяя приоритетное внимание развитию инфраструктуры для массового спорта, доступной для представителей всех возрастных групп и групп здоровья.Глава государства в четверг приехал в Самару для участия в форуме "Россия – спортивная держава". Он осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", пообщался со спортсменами, после чего на площадке ФОКа приступил к открытию спортивных объектов в регионах страны в режиме ВКС. В частности президент принял участие по видеосвязи в открытии спортивного комплекса "Крымский" в Алуште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ежегодно будут строить не менее 350 спортивных объектов – ПутинВ Крыму на развитие спорта выделят более 2 млрд рублей в 2026 годуВсе больше крымчан оформляют налоговый вычет на занятия спортом
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150710181_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63c2be28d213458689096898dd01ba80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), спорт, новости, россия, общество
Спорт не должен становиться заложником геополитики – Путин

Спорт не должен становиться заложником геополитических противоречий – Путин

18:10 06.11.2025 (обновлено: 18:12 06.11.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкФорум "Россия - спортивная держава" в Самаре
Форум Россия - спортивная держава в Самаре
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Спорт и культура не должны становиться заложниками конфликтов и геополитических противоречий. Об этом заявил президент России Владимир Путина в рамках форума "Россия – спортивная держава" в Самаре.
"Спорт, культурное и гуманитарное сотрудничество не должны становиться заложниками тех или иных конфликтов и геополитических противоречий", – сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, поблагодарил партнеров РФ, принявших решение о восстановлении прав паралимпийского комитета России, отметив, что спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами, напомнил, что в актуальной повестке устойчивого развития Организации Объединенных Наций спорт назван одним из важнейших факторов достижения целей в области здравоохранения, образования, социальной интеграции.
По словам президента, Россия полностью разделяет этот подход и учитывает в реализации своих национальных целей развития, уделяя приоритетное внимание развитию инфраструктуры для массового спорта, доступной для представителей всех возрастных групп и групп здоровья.
"Строим и крупные стадионы, спорткомплексы и небольшие, для ежедневных занятий, объекты в школах, вузах, парках, дворах. Сейчас в России более 370 тысяч спортивных сооружений. И останавливаться, конечно, мы не собираемся, будем идти вперед… Особое внимание продолжим уделять задаче вовлечения в спорт детей и подростков. Ведь ценности и ориентиры, заложенные в человека в юном возрасте, зачастую определяют всю его взрослую жизнь. А спорт и физическая культура – это всегда путь к успеху", – убежден российский лидер.
Глава государства в четверг приехал в Самару для участия в форуме "Россия – спортивная держава". Он осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", пообщался со спортсменами, после чего на площадке ФОКа приступил к открытию спортивных объектов в регионах страны в режиме ВКС. В частности президент принял участие по видеосвязи в открытии спортивного комплекса "Крымский" в Алуште.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России ежегодно будут строить не менее 350 спортивных объектов – Путин
В Крыму на развитие спорта выделят более 2 млрд рублей в 2026 году
Все больше крымчан оформляют налоговый вычет на занятия спортом
 
Владимир Путин (политик)СпортНовостиРоссияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:07Рейд в Севастополе закрыли
20:05ВСУ бомбят мирных жителей – блогер из США об ударах по Крыму
19:52Крушение ожиданий: чем запомнился первый год президентства Трампа
19:35В России появятся школьные спортивные лиги: поручения Путина
19:06В Крыму мошенник обещал провести свет и исчез с деньгами клиента
18:43Путин одобрил идею запрета продажи вейпов в России
18:28Чтобы не сидели дома: в Крыму водят бесплатные экскурсии для бойцов СВО
18:10Спорт не должен становиться заложником геополитики – Путин
17:43В Севастополе провели спасательную операцию на горе Каланых-Кая
17:25Кабмин направит дополнительные 6 млрд на поддержку аграриев
17:08Отделение экстренной медпомощи в Симферополе рассчитано на 130 пациентов
16:58Путин открыл спортивный комплекс в Крыму
16:36Теракт на Крымском мосту - когда огласят приговор
16:27Более 200 детей погибли от рук ВСУ в новых регионах с 2014 года
16:17Обвиняемому в жестоком убийстве байкера в Москве вынесли приговор
16:02Освобождение Киева в 1944-м важно для всех русских людей – Гаспарян
15:46Схема оплаты постельного белья в поездах в Крым не изменится
15:15Строительство на мысе Хрустальный - что происходит на объекте
14:58Троих крымчан будут судить за похищение человека и вымогательство
14:11Новости СВО: Киев теряет людей и танки
Лента новостейМолния