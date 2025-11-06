Спорт не должен становиться заложником геополитики – Путин
Спорт не должен становиться заложником геополитических противоречий – Путин
18:10 06.11.2025 (обновлено: 18:12 06.11.2025)
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Спорт и культура не должны становиться заложниками конфликтов и геополитических противоречий. Об этом заявил президент России Владимир Путина в рамках форума "Россия – спортивная держава" в Самаре.
"Спорт, культурное и гуманитарное сотрудничество не должны становиться заложниками тех или иных конфликтов и геополитических противоречий", – сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, поблагодарил партнеров РФ, принявших решение о восстановлении прав паралимпийского комитета России, отметив, что спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами, напомнил, что в актуальной повестке устойчивого развития Организации Объединенных Наций спорт назван одним из важнейших факторов достижения целей в области здравоохранения, образования, социальной интеграции.
По словам президента, Россия полностью разделяет этот подход и учитывает в реализации своих национальных целей развития, уделяя приоритетное внимание развитию инфраструктуры для массового спорта, доступной для представителей всех возрастных групп и групп здоровья.
"Строим и крупные стадионы, спорткомплексы и небольшие, для ежедневных занятий, объекты в школах, вузах, парках, дворах. Сейчас в России более 370 тысяч спортивных сооружений. И останавливаться, конечно, мы не собираемся, будем идти вперед… Особое внимание продолжим уделять задаче вовлечения в спорт детей и подростков. Ведь ценности и ориентиры, заложенные в человека в юном возрасте, зачастую определяют всю его взрослую жизнь. А спорт и физическая культура – это всегда путь к успеху", – убежден российский лидер.
Глава государства в четверг приехал в Самару для участия в форуме "Россия – спортивная держава". Он осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", пообщался со спортсменами, после чего на площадке ФОКа приступил к открытию спортивных объектов в регионах страны в режиме ВКС. В частности президент принял участие по видеосвязи в открытии спортивного комплекса "Крымский" в Алуште.
Читайте также на РИА Новости Крым: