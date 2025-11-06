https://crimea.ria.ru/20251106/sem-naselennykh-punktov-na-severe-kryma-ostalis-bez-sveta--1150693088.html
Семь населенных пунктов на севере Крыма остались без света
В Джанкойском районе Крыма семь населенных пунктов остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 06.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма семь населенных пунктов остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Ранее более 50 улиц Симферополя остались без света из-за аварии. Энергетики оперативно восстановили подачу электроэнергии. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
