Рейтинг@Mail.ru
Семь населенных пунктов на севере Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251106/sem-naselennykh-punktov-na-severe-kryma-ostalis-bez-sveta--1150693088.html
Семь населенных пунктов на севере Крыма остались без света
Семь населенных пунктов на севере Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Семь населенных пунктов на севере Крыма остались без света
В Джанкойском районе Крыма семь населенных пунктов остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T09:32
2025-11-06T09:31
крым
новости крыма
джанкойский район
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_b6cc153207930fcd9e6dc0862dd84e3f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма семь населенных пунктов остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Ранее более 50 улиц Симферополя остались без света из-за аварии. Энергетики оперативно восстановили подачу электроэнергии. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
джанкойский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_80e9ef4c40457b668da3147f36ea3cc4.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, джанкойский район, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму
Семь населенных пунктов на севере Крыма остались без света

На севере Крыма семь населенных пунктов остались без света из-за аварии

09:32 06.11.2025
 
© КрымэнергоЛЭП
ЛЭП
© Крымэнерго
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма семь населенных пунктов остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в Джанкойском районе. Обесточены населенные пункты (частично): Стальное, Смежное, Перепелкино, Многоводное, Новоконстантиновка, Родное, Прозрачное", - говорится в сообщении.
Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.
Ранее более 50 улиц Симферополя остались без света из-за аварии. Энергетики оперативно восстановили подачу электроэнергии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаДжанкойский районГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:54Армия России получила новую партию истребителей Су-34
09:48В Керчи иномарка сбила подростка на "зебре"
09:44В Костромской области закрыли школы и детсады после атаки БПЛА
09:32Семь населенных пунктов на севере Крыма остались без света
09:26В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2025
08:59В краю фонтанов: новое дыхание Гурзуфского парка
08:40Ялта и Алушта среди лидеров по бронированию отелей на ноябрь
08:33Семь беспилотников сбили над Крымом
08:18Поезд смял автобус с пассажирами в Хабаровске
07:58Магнитная буря обрушилась на Землю – когда ждать пика
07:30Препарат от рака груди – в России завершены доклинические испытания
07:00Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
06:47Рейд в Севастополе открыт
06:41Несколько микрорайонов Симферополя в четверг останутся без воды
06:21Массированная атака ВСУ на Волгоград – есть жертвы
06:12Рейд в Севастополе закрыли
06:04Сухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансы
00:01Погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 6 ноября
22:21Ядерные испытания в РФ и пуск межконтинентальной ракеты в США: главное
Лента новостейМолния