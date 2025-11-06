Рейтинг@Mail.ru
Россиянин получил 20 лет колонии за попытку взорвать здание таможни - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Россиянин получил 20 лет колонии за попытку взорвать здание таможни
Россиянин получил 20 лет колонии за попытку взорвать здание таможни - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Россиянин получил 20 лет колонии за попытку взорвать здание таможни
Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Ставропольского края, который вступил в украинское террористическое формирование "Азов"*
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Ставропольского края, который вступил в украинское террористическое формирование "Азов"* и пытался взорвать здание таможни. Об этом сообщает пресс-служба суда.Установлено, что в феврале прошлого года злоумышленник вступил в ряды "Азова"*, после чего стал изучать места возможного совершения теракта на территории края, находясь на связи с одним из участников террористической организации. В качестве объекта было выбрано здание таможни, которое фигурант планировал взорвать и поджечь.Для этого мужчина арендовал гараж, где хранил самодельные зажигательные устройства и взрывчатку.Свой преступный умысел фигурант осуществить не успел, поскольку был задержан силовиками.* Запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 лет колонии получила жительница Севастополя за работу на ГУР Украины Крымчанина осудили на 10 лет за участие в украинском нацбате Житель Запорожья задержан за финансирование ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Ставропольского края, который вступил в украинское террористическое формирование "Азов"* и пытался взорвать здание таможни. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Установлено, что в феврале прошлого года злоумышленник вступил в ряды "Азова"*, после чего стал изучать места возможного совершения теракта на территории края, находясь на связи с одним из участников террористической организации. В качестве объекта было выбрано здание таможни, которое фигурант планировал взорвать и поджечь.
Для этого мужчина арендовал гараж, где хранил самодельные зажигательные устройства и взрывчатку.
Свой преступный умысел фигурант осуществить не успел, поскольку был задержан силовиками.
"Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая организация
