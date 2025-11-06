Россиянин получил 20 лет колонии за попытку взорвать здание таможни

https://crimea.ria.ru/20251106/rossiyanin-poluchil-20-let-kolonii-za-popytku-vzorvat-zdanie-tamozhni-1150697454.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Ставропольского края, который вступил в украинское террористическое формирование "Азов"* и пытался взорвать здание таможни. Об этом сообщает пресс-служба суда.Установлено, что в феврале прошлого года злоумышленник вступил в ряды "Азова"*, после чего стал изучать места возможного совершения теракта на территории края, находясь на связи с одним из участников террористической организации. В качестве объекта было выбрано здание таможни, которое фигурант планировал взорвать и поджечь.Для этого мужчина арендовал гараж, где хранил самодельные зажигательные устройства и взрывчатку.Свой преступный умысел фигурант осуществить не успел, поскольку был задержан силовиками.* Запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 лет колонии получила жительница Севастополя за работу на ГУР Украины Крымчанина осудили на 10 лет за участие в украинском нацбате Житель Запорожья задержан за финансирование ВСУ

