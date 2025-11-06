https://crimea.ria.ru/20251106/rossiyanin-poluchil-20-let-kolonii-za-popytku-vzorvat-zdanie-tamozhni-1150697454.html
Россиянин получил 20 лет колонии за попытку взорвать здание таможни
Россиянин получил 20 лет колонии за попытку взорвать здание таможни - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Россиянин получил 20 лет колонии за попытку взорвать здание таможни
Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Ставропольского края, который вступил в украинское террористическое формирование "Азов"* РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T11:28
2025-11-06T11:28
2025-11-06T11:25
южный окружной военный суд
приговор
суд
теракт
антитеррор
правосудие
новости
ставропольский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c4cfc3cfbfcf31a44268a358c4d4764.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Ставропольского края, который вступил в украинское террористическое формирование "Азов"* и пытался взорвать здание таможни. Об этом сообщает пресс-служба суда.Установлено, что в феврале прошлого года злоумышленник вступил в ряды "Азова"*, после чего стал изучать места возможного совершения теракта на территории края, находясь на связи с одним из участников террористической организации. В качестве объекта было выбрано здание таможни, которое фигурант планировал взорвать и поджечь.Для этого мужчина арендовал гараж, где хранил самодельные зажигательные устройства и взрывчатку.Свой преступный умысел фигурант осуществить не успел, поскольку был задержан силовиками.* Запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 лет колонии получила жительница Севастополя за работу на ГУР Украины Крымчанина осудили на 10 лет за участие в украинском нацбате Житель Запорожья задержан за финансирование ВСУ
ставропольский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_4d76da321d7885fc3fab1b76add04f2a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южный окружной военный суд, приговор, суд, теракт, антитеррор, правосудие, новости, ставропольский край
Россиянин получил 20 лет колонии за попытку взорвать здание таможни
Житель Ставрополья приговорен к 20 годам за попытку взорвать и поджечь здание таможни
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Ставропольского края, который вступил в украинское террористическое формирование "Азов"* и пытался взорвать здание таможни. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Установлено, что в феврале прошлого года злоумышленник вступил в ряды "Азова"*, после чего стал изучать места возможного совершения теракта на территории края, находясь на связи с одним из участников террористической организации. В качестве объекта было выбрано здание таможни, которое фигурант планировал взорвать и поджечь.
Для этого мужчина арендовал гараж, где хранил самодельные зажигательные устройства и взрывчатку.
Свой преступный умысел фигурант осуществить не успел, поскольку был задержан силовиками.
"Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая организация
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: