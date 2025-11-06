Рейтинг@Mail.ru
Россияне выбирают Евпаторию для экономного отдыха – цены в ноябре - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251106/rossiyane-vybirayut-evpatoriyu-dlya-ekonomnogo-otdykha--tseny-v-noyabre-1150686122.html
Россияне выбирают Евпаторию для экономного отдыха – цены в ноябре
Россияне выбирают Евпаторию для экономного отдыха – цены в ноябре - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Россияне выбирают Евпаторию для экономного отдыха – цены в ноябре
Евпатория возглавила десятку самых экономных направлений для отдыха в ноябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирований Твил.ру. РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T21:44
2025-11-06T19:26
евпатория
новости крыма
крым
отдых в крыму
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111426/22/1114262282_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_bdb34f58a8d752302879a4e02a81f0bf.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Евпатория возглавила десятку самых экономных направлений для отдыха в ноябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирований Твил.ру.Кроме того, в десятку вошли Новый Афон в Абхазии со средним чеком за ночевку 2312 рублей, Барнаул в Алтайском крае, где за номер попросят 2385 рублей в сутки, Махачкала в Дагестане – 2391 рублей, абхазский Цандрипш – 2413 рублей, Светлогорск, Калининградской области – 2494 рублей за ночь в отеле, Ессентуки, Ставропольского края – 2692 рублей и кубанский курорт Небуг – 2704 рублей.Ранее Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в ноябрьские праздники по версии Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Крым для спонтанных осенних поездокГорода Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризмаКрым в лидерах по числу турпоездок
евпатория
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111426/22/1114262282_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8153fcdd973c35efaa56def87c890d49.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евпатория, новости крыма, крым, отдых в крыму, туризм в крыму
Россияне выбирают Евпаторию для экономного отдыха – цены в ноябре

Евпатория возглавила топ-10 экономных направлений для отдыха в ноябре

21:44 06.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым, Евпатория
Регионы России. Крым, Евпатория - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Евпатория возглавила десятку самых экономных направлений для отдыха в ноябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирований Твил.ру.

"На первом месте крымский курорт Евпатория, где средняя цена ночи проживания составит 1611 рублей. На втором месте – Туапсе в Краснодарском крае, где стоимость ночи проживания в среднем – 2080 рублей. На третьем – Абзаково в Башкирии, где средняя стоимость ночи 2133 рублей", – выяснили аналитики сервиса.

Кроме того, в десятку вошли Новый Афон в Абхазии со средним чеком за ночевку 2312 рублей, Барнаул в Алтайском крае, где за номер попросят 2385 рублей в сутки, Махачкала в Дагестане – 2391 рублей, абхазский Цандрипш – 2413 рублей, Светлогорск, Калининградской области – 2494 рублей за ночь в отеле, Ессентуки, Ставропольского края – 2692 рублей и кубанский курорт Небуг – 2704 рублей.
Ранее Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в ноябрьские праздники по версии Твил.ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Туристы выбирают Крым для спонтанных осенних поездок
Города Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма
Крым в лидерах по числу турпоездок
 
ЕвпаторияНовости КрымаКрымОтдых в КрымуТуризм в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:21Открытие Путиным спорткомплекса в Крыму и диверсия на ЗАЭС: главное
22:04Крымский мост: оперативная обстановка в четверг вечером
21:44Россияне выбирают Евпаторию для экономного отдыха – цены в ноябре
21:14Собирают тонны меда: как в Севастополе помогают пчеловодам
20:51Кому грозит штраф за госномер без флага России
20:47В Симферополе прокладку канализации в Старом городе проверяет прокуратура
20:27Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
20:07Рейд в Севастополе закрыли
20:05ВСУ бомбят мирных жителей – блогер из США об ударах по Крыму
19:52Крушение ожиданий: чем запомнился первый год президентства Трампа
19:35В России появятся школьные спортивные лиги: поручения Путина
19:06В Крыму мошенник обещал провести свет и исчез с деньгами клиента
18:43Путин одобрил идею запрета продажи вейпов в России
18:28Чтобы не сидели дома: в Крыму водят бесплатные экскурсии для бойцов СВО
18:10Спорт не должен становиться заложником геополитики – Путин
17:43В Севастополе провели спасательную операцию на горе Каланых-Кая
17:25Кабмин направит дополнительные 6 млрд на поддержку аграриев
17:08Отделение экстренной медпомощи в Симферополе рассчитано на 130 пациентов
16:58Путин открыл спортивный комплекс в Крыму
16:36Теракт на Крымском мосту - когда огласят приговор
Лента новостейМолния