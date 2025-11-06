https://crimea.ria.ru/20251106/rossiyane-vybirayut-evpatoriyu-dlya-ekonomnogo-otdykha--tseny-v-noyabre-1150686122.html

Россияне выбирают Евпаторию для экономного отдыха – цены в ноябре

Россияне выбирают Евпаторию для экономного отдыха – цены в ноябре

Евпатория возглавила десятку самых экономных направлений для отдыха в ноябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирований Твил.ру. РИА Новости Крым, 06.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Евпатория возглавила десятку самых экономных направлений для отдыха в ноябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирований Твил.ру.Кроме того, в десятку вошли Новый Афон в Абхазии со средним чеком за ночевку 2312 рублей, Барнаул в Алтайском крае, где за номер попросят 2385 рублей в сутки, Махачкала в Дагестане – 2391 рублей, абхазский Цандрипш – 2413 рублей, Светлогорск, Калининградской области – 2494 рублей за ночь в отеле, Ессентуки, Ставропольского края – 2692 рублей и кубанский курорт Небуг – 2704 рублей.Ранее Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в ноябрьские праздники по версии Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Крым для спонтанных осенних поездокГорода Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризмаКрым в лидерах по числу турпоездок

