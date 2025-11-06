Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе закрыли четвертый раз за день
Рейд в Севастополе закрыли четвертый раз за день
Рейд в Севастополе закрыли четвертый раз за день
Рейд в Севастополе закрыли четвертый раз за день
В Севастополе в четверг вечером остановили движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
2025-11-06T23:16
2025-11-06T23:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг вечером остановили движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Ранее рейд перекрывали 6 ноября в 6 утра, в 16:30 и в 20:00.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
Рейд в Севастополе закрыли четвертый раз за день

В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта четвертый раз за день

23:16 06.11.2025 (обновлено: 23:20 06.11.2025)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг вечером остановили движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – говорится в сообщении.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Ранее рейд перекрывали 6 ноября в 6 утра, в 16:30 и в 20:00.
О причинах закрытия рейда не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
