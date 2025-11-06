https://crimea.ria.ru/20251106/reyd-v-sevastopole-zakryli-chetvertyy-raz-za-den-1150715969.html
Рейд в Севастополе закрыли четвертый раз за день
Рейд в Севастополе закрыли четвертый раз за день - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Рейд в Севастополе закрыли четвертый раз за день
В Севастополе в четверг вечером остановили движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T23:16
2025-11-06T23:16
2025-11-06T23:20
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_729ba0e05767794d685cf0cedfee0311.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг вечером остановили движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Ранее рейд перекрывали 6 ноября в 6 утра, в 16:30 и в 20:00.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_313:0:2500:1640_1920x0_80_0_0_0c49c36bf5ff634483c63f065e8c5f31.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, департамент транспорта севастополя
Рейд в Севастополе закрыли четвертый раз за день
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта четвертый раз за день
23:16 06.11.2025 (обновлено: 23:20 06.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг вечером остановили движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – говорится в сообщении.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Ранее рейд перекрывали 6 ноября в 6 утра, в 16:30 и в 20:00.
О причинах закрытия рейда не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.